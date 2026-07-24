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- Urme su prirodno slatko voće bogato ugljenim hidratima, zbog čega se često postavlja pitanje da li su pogodne za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom. Odgovor nije jednostavno „da“ ili „ne“ – najvažniji su količina, sastav obroka i individualni odgovor organizma - kaže dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane i otkriva nutritivna vrednost urmi:

- Na 100 grama suvih urmi unosi se oko 277 kalorija, 75 grama ugljenih hidrata i oko 66 grama prirodnih šećera. Međutim, urme su i dobar izvor vlakana, kojih sadrže između šest i osam grama, uz oko dva grama proteina i zanemarljivu količinu masti.

Urme su, naglašava dr Stanković, takođe dobar izvor kalijuma (650–700 mg na 100 g), magnezijuma (50–60 mg), a sadrže i manje količine bakra, mangana, vitamina B6 i antioksidativnih polifenola.

Glikemijski indeks nije jedini pokazatelj

Glikemijski indeks (GI) urmi zavisi od sorte i stepena zrelosti.

- GI se kreće između 42 i 55, što ih svrstava u namirnice sa niskim do srednjim glikemijskim indeksom. Sorte poput Medjool urmi obično imaju nešto viši GI od manjih sorti.

Međutim, glikemijski indeks pokazuje samo brzinu kojom hrana podiže nivo šećera u krvi, ali ne i količinu ugljenih hidrata koju unosimo.

Zašto je glikemijsko opterećenje važnije? Jedna veća urma sadrži približno 16–18 grama ugljenih hidrata. - Glikemijsko opterećenje jedne urme iznosi oko 8–10 (umereno). Tri urme imaju glikemijsko opterećenje od oko 24–30, što se smatra visokim. Zbog toga je broj pojedenih urmi mnogo važniji od njihovog glikemijskog indeksa.

Da li osobe sa dijabetesom tipa 1 smeju da jedu urme?

- Da, ali uz pravilno računanje ugljenih hidrata i odgovarajuće prilagođavanje doze insulina. Jedna veća urma sadrži oko 15–18 grama ugljenih hidrata, pa je potrebno uračunati je u obrok. Kod osoba sa dijabetesom tipa 1 preporučuje se kontrola glikemije ili korišćenje kontinuiranog monitora glukoze (CGM) kako bi se procenio individualni odgovor organizma.

Šta je sa dijabetesom tipa 2?

Osobe sa dijabetesom tipa 2 mogu da jedu urme, ali u ograničenoj količini.

- Najčešće je dovoljno pojesti jednu do dve urme uz obrok koji sadrži proteine i zdrave masti, poput grčkog jogurta, sira ili orašastih plodova. Takva kombinacija usporava apsorpciju glukoze i ublažava skok šećera u krvi.

Da li su urme pogodne kod insulinske rezistencije?

- Da, ali ne bi trebalo da budu samostalna užina. Najbolje ih je kombinovati sa namirnicama bogatim proteinima ili zdravim mastima, jer se tako smanjuje nagli porast glukoze i insulina.Konzumiranje većeg broja urmi odjednom može izazvati značajan porast glikemije kod osetljivih osoba.

Šta pokazuju naučna istraživanja?

Iako su bogate prirodnim šećerima, urme sadrže i vlakna i polifenole koji mogu usporiti apsorpciju glukoze.

- Pojedine kliničke studije pokazale su da umerena konzumacija urmi nije dovela do značajnog pogoršanja glikemijske kontrole kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Ipak, to ne znači da se mogu jesti bez ograničenja.

Stručni savet

Urme nisu zabranjena namirnica, ali nisu ni „superhrana“ koju treba konzumirati bez mere.

Kako ističe dr Veroslava Stanković preporuke bi uvek trebalo prilagoditi svakom pacijentu, uzimajući u obzir:

* tip dijabetesa

* terapiju koju osoba koristi

* telesnu masu

* nivo fizičke aktivnosti

* rezultate samokontrole ili kontinuiranog merenja glukoze

- Hrana nije ni neprijatelj ni lek sama po sebi. Najvažniji su količina, učestalost konzumiranja i celokupan način ishrane. Upravo zato individualizovana nutritivna terapija ostaje temelj savremenog lečenja dijabetesa - kaže dr Stanković.