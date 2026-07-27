Nije presudno da li je hipertenzija dugogodišnja ili teško regulisana - na oprezu bi trebalo da budu sve osobe sa povišenim pritiskom

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Visoke temperature mogu da budu veliki izazov za osobe sa hipertenzijom, ali i za one koji imaju druge bolesti srca. Iako mnogi leti primećuju da im je krvni pritisak niži nego inače, to ne znači da je srce manje opterećeno. Kada su temperature visoke mogu da se jave lupanje srca, osećaj pritiska u grudima i nagle oscilacije krvnog pritiska. Prim. dr Živan Dimitrijević objašnjava zbog čega se to dešava, ko je u najvećem riziku i kako da se zaštitite.

- Kada se organizam zagreje, bori se protiv toplote tako što širi površinske krvne sudove kako bi lakše odavao toplotu. Zbog toga se smanjuje otpor u krvnim sudovima, pa pri merenju krvni pritisak zaista može da bude niži. Međutim, visoka temperatura predstavlja stres za organizam. Kao i svaki drugi stres, ona dovodi do ubrzanog rada srca. Da bi se to postiglo, srce mora da poveća svoj rad i ubrza cirkulaciju kako bi organizam mogao da se rashlađuje. Upravo tu nastaje problem - navodi naš sagovornik.

Na to kako će neko podneti vrućinu utiče stanje njegovog srca, dodaje kardiolog. Važno je da li je srce potpuno zdravo ili postoji neko oboljenje, ali i da li osoba oseća posledice tog pojačanog rada srca. Neko neće primetiti ništa, a neko će imati izražen osećaj lupanja srca ili ubrzanog rada.

Na pitanje da li problem dodatno povećava činjenica da osoba ima i hipertenziju i aritmiju, prim. dr Dimitrijević ističe da zavisi od toga o kakvoj aritmiji govorimo.

Tokom velikih vrućina mogu da se jave ubrzan rad srca, pritisak u grudima i lupanje srca Foto: Shutterstock

- Ljudi često pod aritmijom podrazumevaju ubrzan rad srca. To jeste jedna vrsta poremećaja srčanog ritma, ali aritmija u medicinskom smislu najčešće znači nepravilan srčani rad, bez obzira na uzrok. Ono što pacijenti najčešće osećaju jeste upravo ubrzan rad srca. A to se dešava i kao odgovor organizma na visoku temperaturu - navodi kardiolog i pojašnjava:

- Kao i kod svakog stresa, organizam reaguje lučenjem određenih hormona, ubrzava se rad srca, a na kraju se mogu javiti povišen krvni pritisak, osećaj nelagodnosti ili pritiska u grudima i lupanje srca.

Ne postoji "manji rizik" Nije presudno da li je hipertenzija dugogodišnja ili teško regulisana - na oprezu bi trebalo da budu sve osobe sa povišenim pritiskom, naglašava naš sagovornik.

Korisni saveti

Tokom velikih vrućina najvažnije je da se, koliko god je moguće, sklonite od toplote. Naravno, danas nije lako dati takav savet, jer mnogi ljudi moraju da idu na posao i ne mogu jednostavno da izbegnu boravak napolju, napominje kardiolog. Zbog toga savetuje da redovno kontrolišete krvni pritisak i nastojite da smanjite psihički stres.

- Ako primetite da vam je skočio krvni pritisak najpre treba da se sklonite sa vrućine i da se odmorite. Dobro je da se istuširate mlakom vodom, nikako preterano hladnom, ali ni toplom. Mlaka voda prija organizmu, pomaže da se rashladi i opusti. Posle toga treba da se legnete i miruje, ovo posebno važi starije osobe, jer organizmu je potrebno vremena da se oporavi od toplotnog opterećenja.

Ako niste sigurni kako da postupite kad vam skoči pritisak, pozovite svog lekara ili službu kućnog lečenja pri domu zdravlja Foto: Shutterstock

Ukoliko neko već zna svoje stanje i ima terapiju koju mu je lekar ranije preporučio za ovakve situacije, može da postupi prema tom savetu.

- Međutim, niko ne bi trebalo da uzima bilo koji lek na svoju ruku. Ako niste sigurni šta treba da radite, najbolje je da telefonom pozovete svog lekara ili službu kućnog lečenja koja postoji pri svakom domu zdravlja - poručuje prim. dr Živan Dimitrijević.