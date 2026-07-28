Svake godine 28. jula obeležava se Svetski dan hepatitisa, zdravstvena kampanja čiji je cilj širenje znanja o virusnim hepatitisima, značaju prevencije i testiranja, smanjenju stigme i eliminaciji ovog javnozdravstvenog problema. Datum je izabran u znak sećanja na nobelovca prof. Baruha Samjuela Blumberga, naučnika koji je otkrio virus i razvio prvu vakcinu protiv hepatitisa B.

Stručnjaci navode da alati potrebni za eliminaciju virusnog hepatitisa već postoje. Delotvorne vakcine, precizni dijagnostički testovi, terapija za hepatitis C i doživotna terapija za hepatitis B mogu sprečiti infekciju, spasiti živote i smanjiti broj obolelih od raka jetre i ciroze. Uprkos tome, značajan broj ljudi ostaje nedijagnostikovan, nelečen ili bez mogućnosti pristupa zdravstvenoj zaštiti zbog stigme, nedovoljne informisanosti ili nekog oblika nejednakosti.

Globalna strategija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za virusne hepatitise postavila je kao cilj da se do 2030. godine broj novih hroničnih infekcija uzrokovanih virusima hepatitisa B i C smanji za 90%, a broj smrtnih ishoda za 65% između 2016. i 2030. godine. Da bi se virusni hepatitis eliminisao kao javnozdravstveni problem, potrebno je da do 2030. godine bude dijagnostikovano 90% zaraženih osoba, a da 80% dijagnostikovanih dobije odgovarajuću terapiju.