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- Letnji meseci donose nam duge dane, obilje sunčeve svetlosti i toplote. I dok većina nas ovo vreme koristi za odmor i opuštanje, Tradicionalna kineska medicina (TKM) podseća nas da je leto period u kome dominira jang energija – simbol vatre, aktivnosti i ekspanzije. Sve u prirodi je sada na svom vrhuncu, pa tako i energija unutar našeg tela - objašnjava Miriam-Gordana-Petrović, akupunkturolog i specijalista holisticke medicine.

Međutim, kaže naša sagovornica, da bi ta vatrena energija ostala uravnotežena i da ne bi došlo do "sagorevanja", TKM savetuje da svesno uvedemo nekoliko korisnih navika.

- One će nam pomoći da maksimalno iskoristimo letnje dane, ali i da već sada postavimo čvrste temelje za robustan imunitet u pripremi za hladnije jesenje dane, koji, verovali mi to sada ili ne tokom ovih vrelih dana, ipak dolaze.

Terapeutska moć vode

Boravak u blizini vode nije samo stvar uživanja, već ima dokazano terapeutsko dejstvo na naš organizam. Šetnja pored reke, plivanje u moru ili jezeru ili, naprosto, posmatranje vodene površine trenutno umiruje naš nervni sistem. Ovaj kontakt sa vodenim elementom umanjuje stres i podstiče lučenje endorfina, hormona koji direktno utiče na dobro raspoloženje.

Šetnja pored reke, plivanje u moru ili jezeru ili, naprosto, posmatranje vodene površine trenutno umiruje naš nervni sistem Foto: Shutterstock

Izbegavajte iscrpljujući kardio trening - birajte umereniji pokret

Iako nam duži dani pružaju više energije za aktivnosti, leto nije vreme za agresivne i preteške treninge koji pregrevaju telo. Umesto toga, birajte umerene, balansirajuće veštine poput ćigonga ili tai čija. Duge, lagane šetnje kroz šumu ili plivanje idealan su način da se "uzemljite" i napravite savršen kontrabalans letnjoj vatrenoj energiji.

Zlatno pravilo ishrane: Leti se organizam priprema za jesen

Iako tokom vrelih dana najčešće posežemo isključivo za hladnim i svežim salatama, prema TKM-u to može usporiti varenje. Da biste pripremili stomak i imunitet za hladnije mesece, uvrstite u ishranu hranu koja je lagano kuvana, barena ili blanširana. Topli, ali lagani obroci omogućavaju telu da bez napora apsorbuje sve hranljive materije.

Lagani, hrskavi i puni vode, krastavci su idealni za hidrataciju, a pritom su niskokalorični, bogati vitaminima K i C i sadrže antioksidanse Foto: Shutterstock

Unutrašnje hlađenje "jin" namirnicama

Kuvane obroke treba pametno kombinovati sa namirnicama koje imaju takozvana jin svojstva, odnosno prirodno hlade telo iznutra. Tokom leta vaš meni obavezno bi trebalo da sadrži sveže krastavce, spanać, kefir,lubenicu, kao i bobičasto voće.

Kratak predah kada je sunce u zenitu

Pratite ritam prirode– ustanite ranije kako biste uhvatili prve, najzdravije jutarnje zrake sunca. Kada je sunčeva svetlost na svom vrhuncu oko podneva, obavezno obezbedite sebi kratak odmor i sklonite se u hladovinu kako biste sačuvali unutrašnju energiju i izbegli eventualno pregrevanje iznutra i opekotine spolja.

Leto je vreme za radost življenja, pozitivnost i optimizam Foto: Shutterstock

Druženje i kreativnost kao lek

Leto je vreme za radost življenja, pozitivnost i optimizam.