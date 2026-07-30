Ukoliko nema pridruženih kroničnih bolesti, priprema za CT koronarografiju ne zaheva neku posebnu pažnju

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Kako izgleda priprema za CT koronarografiju i da li je potrebna posebna priprema pre pregleda? Kardiolog dr Svetislav Mališić na Instagram profilu objašnjava da je kod većine zdravih osoba priprema jednostavna i podrazumeva dobru hidrataciju pre pregleda. Kod pacijenata sa dijabetesom, bubrežnom bolešću ili poznatom alergijom na kontrastno sredstvo priprema se individualno planira prema medicinskim smernicama.

- Ukoliko nema pridruženih kroničnih bolesti, priprema za CT koronarografiju ne zaheva neku posebnu pažnju, sem da je potrebno da pacijent pre pregleda uzima malo veću količinu tečnosti. Šta to znači malo veću količinu? Negde između dva i tri litra vode - savetuje dr Mališić.

Čemu služi CT koronarografija? CT koronarografija je neinvazivni pregled kojim se uz pomoć skenera i kontrastnog sredstva prikazuju koronarne arterije koje snabdevaju srčani mišić krvlju. Koristi se kada postoji sumnja na suženje ili začepljenje krvnih sudova srca, posebno kod osoba sa bolom u grudima ili srednjim rizikom od koronarne bolesti, kako bi se procenilo da li je potrebno dalje lečenje ili invazivna koronarografija.

Međutim, ukoliko pacijent ima neku pridruženu bolest, naročito ukoliko ima dijabetes i na terapiji je sa oralnim antidijabeticima, onda je neophodno jedan ili dva dana pred sam pregled ukine terapiju da bi pregled mogao adekvatno da se uradi, napominje doktor.

Kod pacijenata sa dijabetesom, bubrežnom bolešću ili alergijom na kontrast priprema se planira individualno Foto: Shutterstock

- Ukoliko se pak radi o pacijentima koji imaju neku hroničnu bubrežnu bolest, onda to zahteva jednu specifičnu pripremu gde jednostavno mora da se taj bubreg koji malo slabije radi, da tako kažem, da se pripremi da može da podnese ubrizgavanje tog jodnog kontrastnog sredstva koji je potencijalno nefrotoksičan. Naravno, to se ne odnosi na zdrave ljude, odnosno na ljude koji imaju normalnu bubrežnu funkciju, nego samo na one koji imaju određeni stepen bubrežne slabosti - naglašava kardiolog.

Postoji i grupa pacijenata koja ima dokazanu alergiju na jodna kontrastna sredstva, dodaje dr Mališić i pojašnjava: