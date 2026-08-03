Redovna kontrola vitamina D, uz praćenje hormona štitaste žlezde i preporučenu terapiju, važan je deo brige o zdravlju osoba sa Hašimotovim tireoiditisom

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Hašimoto je hronično autoimuno oboljenje štitaste žlezde kod kojeg imuni sistem greškom napada sopstveno tkivo štitaste žlezde. Vremenom to može dovesti do smanjenog rada štitaste žlezde (hipotireoze), što utiče na brojne funkcije organizma. Bolest se češće javlja kod žena.

- Nedostatak vitamina D javlja se češće kod osoba sa Hašimotom nego u opštoj populaciji. Iako još nije potpuno razjašnjeno da li doprinosi nastanku bolesti ili je njena posledica, brojna istraživanja pokazuju da su ova dva stanja često povezana. Vitamin D učestvuje u normalnom funkcionisanju imunog sistema, važan je za normalnu funkciju mišića i omogućava normalnu apsorpciju kalcijuma i fosfora. Zbog toga njegov dugotrajan nedostatak može imati posledice koje prevazilaze zdravlje kostiju - navela je Aleksandra Lišanin, dijetolog.

Kod osoba sa autoimunim oboljenjima održavanje optimalnog nivoa vitamina D važan je deo brige o opštem zdravlju, naglašava dr Lišanin. Ipak, ističe da vitamin D nije lek za Hašimoto i ne može izlečiti ovu bolest, ali adekvatne vrednosti ovog vitamina mogu doprineti normalnom funkcionisanju organizma i pravilnom radu imunog sistema.

Hašimotov tireoiditis je hronična autoimuna bolest u kojoj imuni sistem napada štitastu žlezdu, što može dovesti do smanjene proizvodnje hormona i razvoja hipotireoze Foto: Shutterstock

Laboratorijske analize su prvi korak

- Važno je imati na umu da se simptomi nedostatka vitamina D, poput umora, slabosti mišića ili opšte iscrpljenosti, mogu preklapati sa simptomima smanjene funkcije štitaste žlezde. Upravo zbog toga laboratorijske analize imaju važnu ulogu u proceni zdravstvenog stanja i izboru odgovarajućeg pristupa.

Ako imate Hašimoto, nemojte pretpostavljati da je nivo vitamina D uredan niti uzimati suplementaciju na svoju ruku. Prvi korak je analiza vitamina D, a odluku o eventualnoj suplementaciji donesite u saradnji sa odabranim lekarom.