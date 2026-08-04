Visoke temperature mogu da oštete insulin: Stručnjak savetuje kako da sačuvate ovaj lek tokom dužeg putovanja
Insulin je veoma osetljiv na visoke temperature koje mogu da promene njegovu strukturu, zbog čega se smanjuje ili potpuno gubi njegova efikasnost, a slično se dešava i pri zamrzavanju, objašnjavaju lekari. Visoke spoljašnje temperature značajno utiču na regulaciju nivoa šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.
Tokom toplih dana dolazi do širenja krvnih sudova i ubrzane apsorpcije insulina iz potkožnog tkiva, zbog čega postoji povećan rizik od hipoglikemije (niskog nivoa šećera u krvi, ispod 3,8 mmol/L), naročito kod osoba koje primaju insulin ili pojedine oralne lekove protiv dijabetesa, kaže u razgovoru za Kurir Zdravlje prof. dr sci. med. Hajnalka Požar, predsednica Udruženja za borbu protiv šećerne bolesti u Subotici.
Kako se čuva insulin?
Kada je insulin izložen previsokoj temperaturi, njegova proteinska struktura može da se promeni (denaturiše), zbog čega lek više ne deluje onako kako bi trebalo. U praksi to znači da osoba sa dijabetesom može da primi dozu insulina, ali da nivo šećera u krvi ne bude dovoljno snižen jer je insulin izgubio deo svoje aktivnosti.
- Neotvoren insulin treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 °C, dok se otvoreni može držati na sobnoj temperaturi u skladu sa preporukama proizvođača, ali nikada ne sme biti izložen direktnom sunčevom zračenju ili temperaturama iznad približno 30 °C - upozorava dr Požar koja profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija u Subotici i doktor medicinskih nauka javnog zdravlja.
Pacijenti koji putuju moraju ovaj lek da nose, kako precizira dr Požar, u rashladnoj torbici ili umotan u rashlađenu, vlažnu kuhinjsku krpu.
- Tokom dužih putovanja može se koristiti i led, koji treba obmotati dodatnim slojem tkanine i staviti u kesu, vodeći računa da ne dolazi u direktan kontakt sa insulinom, već samo da hladi njegovu okolinu. Insulin uvek treba čuvati u ručnom prtljagu, a nikada u gepeku automobila ili prtljažniku aviona, kako bi bio zaštićen od velikih temperaturnih oscilacija - naglašava prof. dr Požar.
Dr Hajnalka Požar skreće pažnju i na situacije u kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Ukoliko se jave gubitak svesti, konfuzija ili nemogućnost uzimanja hrane i tečnosti; uporno povraćanje, proliv ili izražena dehidratacija; visoka telesna temperatura; veoma visok ili veoma nizak nivo šećera u krvi koji se ne normalizuje uprkos primenjenoj terapiji; ozbiljna povreda ili infekcija stopala, obavezno potražite stručnu pomoć.
Posebno su alarmantni jaka žeđ, izrazita pospanost, ubrzano disanje, miris acetona iz usta, izražena slabost i poremećaj svesti.
Šta osobe sa dijabetesom ne smeju da zaborave na putovanju?
Dijabetes je bolest koja se dobro kontroliše uz pravilnu organizaciju. Pacijenti mogu da uživaju u letu, ali i da se na pravi način pripreme za putovanje.
Dr Požar podseća pacijente šta moraju da ponesu na put.
- Pre polaska na letovanje ponesite dovoljnu količinu insulina i lekova (najmanje 50 odsto više od planirane potrebe), glukometar ili CGM uređaj sa rezervnim senzorima, test-trake, lancete i igle, rezervne baterije ili punjače. Neka se u putnoj torbi nađu i brzo delujući ugljeni hidrati (tablete glukoze ili voćni sok), keks ili druga užina. Pijte dovoljnu količinu vode, ponesite i medicinsku dokumentaciju i potvrdu o terapiji, kao i medicinsku narukvicu ili karticu sa oznakom da bolujete od dijabetesa, rashladnu torbicu za insulin - kaže dr Požar.
Dijabetes nije prepreka za putovanja
Naša sagovornica naglašava da dijabetes nije prepreka za letovanje i putovanja, ali da zahteva dobru pripremu i odgovorno ponašanje.
- Tokom leta potrebno je češće kontrolisati nivo glukoze u krvi, redovno unositi tečnost, prilagoditi fizičku aktivnost visokim temperaturama, pravilno čuvati insulin i zaštititi stopala i kožu od povreda i sunčevog zračenja. Uz dobru samokontrolu i pridržavanje preporuka lekara, osobe sa dijabetesom mogu bezbedno uživati u svim letnjim aktivnostima - savetuje dr Hajnalka Požar.