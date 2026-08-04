Tokom toplih dana dolazi do širenja krvnih sudova i ubrzane apsorpcije insulina iz potkožnog tkiva, zbog čega postoji povećan rizik od hipoglikemije (niskog nivoa šećera u krvi, ispod 3,8 mmol/L), naročito kod osoba koje primaju insulin

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Insulin je veoma osetljiv na visoke temperature koje mogu da promene njegovu strukturu, zbog čega se smanjuje ili potpuno gubi njegova efikasnost, a slično se dešava i pri zamrzavanju, objašnjavaju lekari. Visoke spoljašnje temperature značajno utiču na regulaciju nivoa šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom.

Tokom toplih dana dolazi do širenja krvnih sudova i ubrzane apsorpcije insulina iz potkožnog tkiva, zbog čega postoji povećan rizik od hipoglikemije (niskog nivoa šećera u krvi, ispod 3,8 mmol/L), naročito kod osoba koje primaju insulin ili pojedine oralne lekove protiv dijabetesa, kaže u razgovoru za Kurir Zdravlje prof. dr sci. med. Hajnalka Požar, predsednica Udruženja za borbu protiv šećerne bolesti u Subotici.

Kako se čuva insulin?

Kada je insulin izložen previsokoj temperaturi, njegova proteinska struktura može da se promeni (denaturiše), zbog čega lek više ne deluje onako kako bi trebalo. U praksi to znači da osoba sa dijabetesom može da primi dozu insulina, ali da nivo šećera u krvi ne bude dovoljno snižen jer je insulin izgubio deo svoje aktivnosti.

- Neotvoren insulin treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 °C, dok se otvoreni može držati na sobnoj temperaturi u skladu sa preporukama proizvođača, ali nikada ne sme biti izložen direktnom sunčevom zračenju ili temperaturama iznad približno 30 °C - upozorava dr Požar koja profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija u Subotici i doktor medicinskih nauka javnog zdravlja.

Insulin uvek treba čuvati u ručnom prtljagu, a nikada u gepeku automobila ili prtljažniku aviona Foto: Shutterstock

Pacijenti koji putuju moraju ovaj lek da nose, kako precizira dr Požar, u rashladnoj torbici ili umotan u rashlađenu, vlažnu kuhinjsku krpu.

- Tokom dužih putovanja može se koristiti i led, koji treba obmotati dodatnim slojem tkanine i staviti u kesu, vodeći računa da ne dolazi u direktan kontakt sa insulinom, već samo da hladi njegovu okolinu. Insulin uvek treba čuvati u ručnom prtljagu, a nikada u gepeku automobila ili prtljažniku aviona, kako bi bio zaštićen od velikih temperaturnih oscilacija - naglašava prof. dr Požar.

Kada je potrebno da potražite lekarsku pomoć? Dr Hajnalka Požar skreće pažnju i na situacije u kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Ukoliko se jave gubitak svesti, konfuzija ili nemogućnost uzimanja hrane i tečnosti; uporno povraćanje, proliv ili izražena dehidratacija; visoka telesna temperatura; veoma visok ili veoma nizak nivo šećera u krvi koji se ne normalizuje uprkos primenjenoj terapiji; ozbiljna povreda ili infekcija stopala, obavezno potražite stručnu pomoć. Posebno su alarmantni jaka žeđ, izrazita pospanost, ubrzano disanje, miris acetona iz usta, izražena slabost i poremećaj svesti.

Šta osobe sa dijabetesom ne smeju da zaborave na putovanju?

Dijabetes je bolest koja se dobro kontroliše uz pravilnu organizaciju. Pacijenti mogu da uživaju u letu, ali i da se na pravi način pripreme za putovanje.

Dr Požar podseća pacijente šta moraju da ponesu na put.

- Pre polaska na letovanje ponesite dovoljnu količinu insulina i lekova (najmanje 50 odsto više od planirane potrebe), glukometar ili CGM uređaj sa rezervnim senzorima, test-trake, lancete i igle, rezervne baterije ili punjače. Neka se u putnoj torbi nađu i brzo delujući ugljeni hidrati (tablete glukoze ili voćni sok), keks ili druga užina. Pijte dovoljnu količinu vode, ponesite i medicinsku dokumentaciju i potvrdu o terapiji, kao i medicinsku narukvicu ili karticu sa oznakom da bolujete od dijabetesa, rashladnu torbicu za insulin - kaže dr Požar.

Dijabetes nije prepreka za letovanje i putovanja, ali zahteva dobru pripremu i odgovorno ponašanje. Foto: Shutterstock

Dijabetes nije prepreka za putovanja

Naša sagovornica naglašava da dijabetes nije prepreka za letovanje i putovanja, ali da zahteva dobru pripremu i odgovorno ponašanje.