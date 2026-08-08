Bol u peti, naročito pri prvim jutarnjim koracima, jedan je od najčešćih simptoma petnog trna

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Bol u peti, naročito pri prvim jutarnjim koracima, jedan je od najčešćih simptoma petnog trna. Međutim, kako za naš portal objašnjava fizioterapeut specijalista i diplomirani osteopata Srđan Anđelkov, sam koštani izraštaj nije uvek glavni uzrok tegoba. Bol je često povezan sa preopterećenjem i hroničnim promenama plantarne fascije, čvrste vezivne strukture koja se pruža od pete ka prstima i pomaže u održavanju svoda stopala.

- Zbog toga se lečenje ne svodi samo na ublažavanje bola u peti. Važno je poboljšati pokretljivost stopala i skočnog zgloba, rasteretiti plantarnu fasciju i ojačati mišiće koji učestvuju u pravilnom hodu. Upravo tu važnu ulogu imaju vežbe, koje su jedan od najvažnijih delova lečenja petnog trna. Moraju da se rade redovno, pravilno i bez forsiranja bola - kaže Anđelkov.

Najefikasnije vežbe

Jedna od najkorisnijih je istezanje plantarne fascije. Prste stopala treba rukom povući ka sebi dok se ne oseti zatezanje u tabanu. Ova vežba posebno je korisna ujutru, pre prvog ustajanja iz kreveta.

Privlačanje prstiju je posebno korisno ujutru, pre prvog ustajanja iz kreveta Foto: Shutterstock

- Važno je i istezanje mišića lista. Vežba se izvodi uz oslonac o zid, sa jednom nogom napred, a drugom pozadi. Peta zadnje noge ostaje na podu, dok se telo blago pomera napred. Skraćeni mišići lista povećavaju napetost na petu, pa njihovo istezanje može da bude važan deo terapije - savetuje fizioterapeut.

Skraćeni mišići lista povećavaju napetost na petu Foto: Shutterstock

Može da pomogne i rolanje stopala preko loptice ili zaleđene flašice vode. Na taj način se blago masira taban, smanjuje napetost i može da se ublaži jutarnja ukočenost.

Kako sprečiti povratak bola? Prevencija se zasniva na dobroj obući, redovnim vežbama i pravilnom opterećenju. Osobe koje dugo stoje na poslu trebalo bi da nose stabilnu i udobnu obuću, prave kratke pauze, povremeno istežu listove i jačaju stopala.

- Sportisti i rekreativci bi trebalo postepeno da povećavaju trening. Nagla promena podloge, intenziteta ili obuće često dovodi do preopterećenja pete. Trčanje po tvrdoj podlozi bez adekvatne pripreme i oporavka jedan je od čestih razloga za pojavu bola. Prevencija uključuje i brigu o celom telu. Ako postoji kriva kičma, loša postura, slabost trupa, spušten svod stopala ili nepravilnost hoda, treba ih korigovati na vreme. Petni trn se često vraća kada se leči samo posledica, a ne i uzrok preopterećenja - ističe Anđelkov.

Može da pomogne rolanje stopala preko loptice ili zaleđene flašice vode Foto: Shutterstock

Vežba poznata kao "kratko stopalo" aktivira male mišiće stopala. Potrebno je blago podići unutrašnji svod stopala bez grčenja i savijanja prstiju. Cilj je da se poboljša stabilnost svoda i smanji opterećenje plantarne fascije.

U program mogu da se uključe i skupljanje peškira prstima ili podizanje na prste Foto: Shutterstock

- U program mogu da se uključe i skupljanje peškira prstima, podizanje na prste i kontrolisano spuštanje, održavanje ravnoteže na jednoj nozi i vežbe za jačanje mišića kuka. Slabost mišića kukova i loša kontrola karlice kod nekih pacijenata menjaju način hoda, zbog čega stopalo trpi dodatno opterećenje - sugeriše naš sagovornik.

Reagujte na vreme

Vežbe ne smeju da izazivaju jak bol. Blago zatezanje je očekivano, ali ako se bol posle vežbanja značajno pogorša, program treba prilagoditi, naglašava fizioterapeut.

- Ukoliko bol izazvan petnim trnom traje duže od nekoliko nedelja, ako se pojačava, ako pacijent počinje da šepa ili više ne može normalno da funkcioniše, treba se javiti fizijatru ili fizioterapeutu. Što se ranije krene sa pravim tretmanom, veća je šansa da se problem reši bez invazivnih metoda - poručuje Srđan Anđelkov.