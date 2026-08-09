Stručnjaci kažu da ubod ovog insekta nekada može da bude fatalan, posebno nakon uboda u predelu glave, jezika ili vrata. Opasnost raste i ako dođe do višestrukih uboda.

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Pre nekoliko dana u beogradskom naselju Višnjica muškarac je preminuo od alergijske reakcije na ubod stršljena. Stručnjaci kažu da ubod ovog insekta nekada može da bude fatalan, posebno nakon uboda u predelu glave, jezika ili vrata. Opasnost raste i ako dođe do višestrukih uboda. Višestruki ubodi mogu biti opasni i kod osoba koje nisu alergične, jer velika količina otrova može izazvati toksičnu reakciju.

Stručnjaci skreću pažnju da ne moramo obavezno da budemo alergični na ubod stršljena. Alergolog dr Aleksandra Vukov u razgovoru za TV Prva kaže da je moguće da se u jednom trenutku razvije alergijska reakcija.

Može da otekne i cela ruka

- Moguće je da nas stršljen ubode nekoliko puta tokom života i da nemamo nikakve zdravstvene probleme, ali potom u jednom momentu može da dođe do razvoja reakcije i problema koji mogu da se završe fatalno ako ne reagujemo na vreme - naglašava dr Vukov.

Dr Aleksandra Vukov objašnjava da se posle uboda stršljena javljaju simptomi kao što su otok, crvenilo i bol na mestu uboda.

- U nekim slučajevima može da otekne i cela ruka. Javljaju se i simptomi kao što su preznojavanje, osećaj vrućine, malaksalost, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, moguće su i retke stolice, pad krvnog pritiska i gubljenje svesti. Javlja se i ubrzana srčana radnja, a ta osoba može da upadne u anafilaktički šok i da umre - upozorava dr Vukov.

U nekim slučajevima može da otekne i cela ruka. Javljaju se i simptomi kao što su preznojavanje, osećaj vrućine Foto: Shutterstock

Kako reagovati?

Dr Vukov savetuje da se što pre pozove Hitna pomoć. Potrebno je da povređena osoba legne, a važno je proveriti da li su disajni putevi prohodni kako se pacijent slučajno ne bi ugušio. Savet je da se pacijent položi na bok, okrene na stranu kako jezik ne bi zapao i da mu se podignu noge.

- Bitno je, pre svega, da se osoba mehanički ne uguši i da sačekamo da dođe Hitna pomoć. Lokalno možete da rashladite mesto uboda. Savet je da osobe koje imaju alergiju, ili ako imaju nekog u bliskoj porodici sa alergijom na ubod stršljena, ili su možda već imale ozbiljnu reakciju nakon uboda, pri boravku u prirodi uz sebe imaju adrenalin za samoprimenu. On izgleda kao penkalo koje bi alergične osobe trebalo uvek da nose sa sobom. To se obično odnosi i na ljude koji rade napolju, u građevini ili poljoprivredi, odnosno na sve koji više vremena provode u prirodi. U slučaju da dođe do uboda i pojave simptoma, to penkalo se aplikuje ubodom u spoljašnju trećinu butine. To je kao da ste dobili injekciju u Hitnoj pomoći. Naravno, uvek je bitno pozvati Hitnu pomoć, ali ovaj adrenalin predstavlja prvu pomoć - precizira dr Vukov.

Posle ozbiljne reakcije preporučuje se alergološka obrada i odgovarajući plan za hitne situacije. Foto: Shutterstock

Adrenalinski autoinjektor se prvenstveno propisuje osobama koje su imale ozbiljnu sistemsku reakciju/anafilaksiju i kod kojih alergolog proceni rizik. Posle ozbiljne reakcije preporučuje se alergološka obrada i odgovarajući plan za hitne situacije.

Kako da se zaštitimo?

Doktorka pojašnjava da su moguće i unakrsne reakcije, odnosno da možemo biti alergični i na osu i na stršljena. Moguće su unakrsne reakcije između otrova različitih insekata, pa osoba može biti alergična na više vrsta insekata. Zato se kod osoba koje su imale ozbiljnu reakciju rade alergološka ispitivanja kako bi se utvrdilo na koji otrov reaguju.