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Visoke temperature ne utiču samo na osećaj nelagodnosti, već su i ozbiljan stres za srce i krvne sudove. Tokom vrelih dana krvni sudovi se šire, što može da dovede do promena krvnog pritiska. Stručnjaci napominju da su posebno ugroženi stariji ljudi, hronični bolesnici i osobe koje ne prepoznaju na vreme upozoravajuće simptome. Kardiolog dr Predrag Mitrović u razgovoru za TV Prva objasnio je da proemen koje se dešavaju u telu tokom toplotnog talasa mogu biti opasne.

Varijacije krvnog pritiska

- Kada je toplo napolju, krvni sudovi se šire. To mora da izazove varijacije krvnog pritiska, koji zavisi od količine tečnosti u organizmu. Hronični bolesnici treba da koriguju terapiju isključivo u dogovoru sa lekarom, ali problem je kod ljudi koji nisu imali slična iskustva i ne znaju kako da reaguju - kaže dr Mitrović.

Naglašava da nagle promene krvnog pritiska mogu predstavljati rizik i da u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog ili moždanog udara.

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Nagle promene krvnog pritiska mogu predstavljati rizik i da u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog ili moždanog udara. Foto: Shutterstock

Kada je vreme za lekara?

Simptomi koji zahtevaju oprez su: suva koža i jaka žeđ, glavobolja usled naglih promena krvnog pritiska, vrtoglavica i nesvestica, grčevi, bol u grudima, vilici, plećki ili rukama.

- Ljudi često pomisle da ih je „uhvatila promaja“, popiju šećer i vodu i nastave dalje. To nije rešenje. Ne treba odlagati odlazak lekaru, jer ono što deluje bezazleno može biti znak ozbiljnog problema - upozorava dr Mitrović.

Posebno oprezni treba da budu dijabetičari, jer kod njih simptomi mogu biti drugačiji.

- Dijabetičari ponekad ne osećaju karakterističan bol, ali mogu imati nesvesticu ili druge znake koji ukazuju na kardiovaskularni problem - objašnjava kardiolog.

Kako da sačuvamo zdravlje tokom velikih vrućina?

Unosite najmanje litar i po do dva litra tečnosti dnevno.Nosite laganu odeću i ne dodatno opterećujte organizam. Izbegavajte izlazak tokom najtoplijeg dela dana, posebno od prepodneva do kasnog popodneva. Krećite se hladovinom, pravite pauze i odmarajte.

Boravite u klimatizovanim prostorijama kada su temperature ekstremne.
Ako izlazite iz rashlađenog prostora, napravite kratku pauzu u hodniku ili haustoru kako bi se telo postepeno prilagodilo temperaturi.

Ugroženi su i stari i mladi

Dr Mitrović upozorava da mnogi i dalje ignorišu savete lekara, čak i kada su najavljeni meteo-alarmi.

- Ono što je tužno jeste da starija populacija, koja zna koliko su ove stvari važne, često ne poštuje preporuke. Imaju svoje rituale: žele da ustanu, popiju kafu, pročitaju novine, pogledaju jutarnji program, a onda izađu u podne u prodavnicu ili na pijacu. To je najgore što mogu da urade - kaže doktor.

Ni mlađi nisu imuni, dodaje on.

- Mlađi ljudi često misle da mogu sve da izdrže. Imaju veći prag tolerancije, ali kada se problem javi, reakcija može biti mnogo burnija. Važno je pronaći meru i slušati telo. Ako osetite tegobe, odmah se javite lekaru - poručuje dr Mitrović.

vrućine toplotni talas 40 stepeni
Mlađi ljudi često misle da mogu sve da izdrže. Imaju veći prag tolerancije, ali kada se problem javi, reakcija može biti mnogo burnija. Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Šta uraditi ako nekome pozli na vrućini?

Ukoliko osobi pozli, najvažnije je rashladiti je i pomoći joj dok ne stigne medicinska pomoć.

- Potrebno je skloniti sa sunca, rashladiti, lagano polivati vodom ili staviti vlažnu krpu na čelo i glavu. Ako je osoba izgubla svest, potrebno je postaviti je na bok i obezbediti nesmetano disanje - savetuje kardiolog.

Pored razgovora o zdravlju tokom vrelih dana, dr Predrag Mitrović govorio je i o ličnijoj temi – knjizi Šta ako sam ja sledeći u kojoj je zapisao priču o sebi dragim ljudima koji su živeli u vreme velikih istorijskih previranja.

- Ne umiremo kada biološki nestanemo, već kada nas zaborave. Dok god nas se neko seća, mi smo živi - poručuje dr Mitrović.

Izvor: prva.rs/ zdravlje.kurir.rs

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