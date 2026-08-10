Stručnjaci napominju da su posebno ugroženi stariji ljudi, hronični bolesnici i osobe koje ne prepoznaju na vreme upozoravajuće simptome.

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Visoke temperature ne utiču samo na osećaj nelagodnosti, već su i ozbiljan stres za srce i krvne sudove. Tokom vrelih dana krvni sudovi se šire, što može da dovede do promena krvnog pritiska. Stručnjaci napominju da su posebno ugroženi stariji ljudi, hronični bolesnici i osobe koje ne prepoznaju na vreme upozoravajuće simptome. Kardiolog dr Predrag Mitrović u razgovoru za TV Prva objasnio je da proemen koje se dešavaju u telu tokom toplotnog talasa mogu biti opasne.

Varijacije krvnog pritiska

- Kada je toplo napolju, krvni sudovi se šire. To mora da izazove varijacije krvnog pritiska, koji zavisi od količine tečnosti u organizmu. Hronični bolesnici treba da koriguju terapiju isključivo u dogovoru sa lekarom, ali problem je kod ljudi koji nisu imali slična iskustva i ne znaju kako da reaguju - kaže dr Mitrović.

Naglašava da nagle promene krvnog pritiska mogu predstavljati rizik i da u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog ili moždanog udara.

Nagle promene krvnog pritiska mogu predstavljati rizik i da u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput srčanog ili moždanog udara. Foto: Shutterstock

Kada je vreme za lekara?

Simptomi koji zahtevaju oprez su: suva koža i jaka žeđ, glavobolja usled naglih promena krvnog pritiska, vrtoglavica i nesvestica, grčevi, bol u grudima, vilici, plećki ili rukama.

- Ljudi često pomisle da ih je „uhvatila promaja“, popiju šećer i vodu i nastave dalje. To nije rešenje. Ne treba odlagati odlazak lekaru, jer ono što deluje bezazleno može biti znak ozbiljnog problema - upozorava dr Mitrović.

Posebno oprezni treba da budu dijabetičari, jer kod njih simptomi mogu biti drugačiji.

- Dijabetičari ponekad ne osećaju karakterističan bol, ali mogu imati nesvesticu ili druge znake koji ukazuju na kardiovaskularni problem - objašnjava kardiolog.

Kako da sačuvamo zdravlje tokom velikih vrućina? Unosite najmanje litar i po do dva litra tečnosti dnevno.Nosite laganu odeću i ne dodatno opterećujte organizam. Izbegavajte izlazak tokom najtoplijeg dela dana, posebno od prepodneva do kasnog popodneva. Krećite se hladovinom, pravite pauze i odmarajte. Boravite u klimatizovanim prostorijama kada su temperature ekstremne.

Ako izlazite iz rashlađenog prostora, napravite kratku pauzu u hodniku ili haustoru kako bi se telo postepeno prilagodilo temperaturi.

Ugroženi su i stari i mladi

Dr Mitrović upozorava da mnogi i dalje ignorišu savete lekara, čak i kada su najavljeni meteo-alarmi.

- Ono što je tužno jeste da starija populacija, koja zna koliko su ove stvari važne, često ne poštuje preporuke. Imaju svoje rituale: žele da ustanu, popiju kafu, pročitaju novine, pogledaju jutarnji program, a onda izađu u podne u prodavnicu ili na pijacu. To je najgore što mogu da urade - kaže doktor.

Ni mlađi nisu imuni, dodaje on.

- Mlađi ljudi često misle da mogu sve da izdrže. Imaju veći prag tolerancije, ali kada se problem javi, reakcija može biti mnogo burnija. Važno je pronaći meru i slušati telo. Ako osetite tegobe, odmah se javite lekaru - poručuje dr Mitrović.

Mlađi ljudi često misle da mogu sve da izdrže. Imaju veći prag tolerancije, ali kada se problem javi, reakcija može biti mnogo burnija. Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Šta uraditi ako nekome pozli na vrućini?

Ukoliko osobi pozli, najvažnije je rashladiti je i pomoći joj dok ne stigne medicinska pomoć.

- Potrebno je skloniti sa sunca, rashladiti, lagano polivati vodom ili staviti vlažnu krpu na čelo i glavu. Ako je osoba izgubla svest, potrebno je postaviti je na bok i obezbediti nesmetano disanje - savetuje kardiolog.

Pored razgovora o zdravlju tokom vrelih dana, dr Predrag Mitrović govorio je i o ličnijoj temi – knjizi Šta ako sam ja sledeći u kojoj je zapisao priču o sebi dragim ljudima koji su živeli u vreme velikih istorijskih previranja.