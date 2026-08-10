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Veoma visok indeks UV zračenja povećava rizik od opekotina, ali i od ozbiljnih oštećenja kože koji mogu dovesti do melanoma. Stručnjaci uozoravaju da je koža najveći organ ljudskog tela koji pamti svako prekomerno izlaganje suncu. Primarijus dr Biljana Ćertić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije u razgovoru za RTS, upozorava da posledice mogu biti dugoročne i objašnjava šta treba uraditi kada koža izgori, kao i zašto jogurt, kiselo mleko, ulja i melemi nisu rešenje.

Koža pamti sve

- Koža je naš najveći organ i ona pamti sve. Ukoliko se stalno i redovno izlažemo sunčevim zracima, dolazi do oštećenja na nivou tkiva kože. Naravno, svi znamo koliko opasni mogu da budu melanomi, kao i drugi karcinomi kože - ističe dr Ćertić.

Zbog toga je, kaže, veoma važno voditi računa o tome u kom periodu dana i koliko dugo se izlažemo suncu.

- Kada ljudi odu na odmor ili na bazene, potpuno se opuste, nekada čak i zadremaju na suncu i zadobiju opekotine koje zahvataju veliku površinu tela. Ove opekotine nisu opasne u smislu da ugrožavaju život pacijenta, ali mogu da ostave posledice - objašnjava doktorka.

Ove opekotine nisu opasne u smislu da ugrožavaju život pacijenta, ali mogu da ostave posledice Foto: Shutterstock

Kada ni najbolje kreme ne pomažu?

Pri veoma visokom UV indeksu, naglašava, ni sredstva sa zaštitnim faktorom nisu dovoljna ukoliko se suncu izlažemo predugo.

- Naravno da je bolje staviti zaštitni faktor nego ga ne staviti uopšte. Najvažnije je pametno i dozirano izlaganje suncu, a ukoliko se pojavi opekotina, dalji tretman zavisi od toga kolika je površina kože zahvaćena - navodi dr Ćertić.

Jogurt i ulja nisu rešenje

Kod manjih opekotina najčešće se javljaju crvenilo, peckanje i bol. U tim slučajevima, prema rečima dr Ćertić, stručna medicinska pomoć najčešće nije neophodna.

- Najvažnije je da se osoba skloni u hladovinu, da uzima dovoljne količine tečnosti i, što je najbitnije, da se koža hladi - ističe doktorka.

Kada je reč o različitim kućnim metodama, poput jogurta, kiselog mleka, ulja ili različitih melema, preporuka je - isključivo hlađenje.

- U drugim zemljama postoje čak i posebno dizajnirane hladne obloge, u zavisnosti od toga koji deo tela je zahvaćen opekotinom. Kod nas uvek možemo da se istuširamo i stavimo hladan oblog - kaže dr Ćertić.

Najvažnije je da se osoba skloni u hladovinu, da uzima dovoljne količine tečnosti i, što je najbitnije, da se koža hladi Foto: Shutterstock

Kada je potrebno potražiti pomoć lekara?

Kada opekotine zahvate veću površinu tela, mogu da se pojave plikovi, povišena temperatura, jeza i drhtavica.

- Kada je zahvaćena velika površina tela, ljudi su često uplašeni i u panici. Tada je potrebno potražiti stručnu medicinsku pomoć - naglašava dr Ćertić.

Za razliku od opekotina od sunca, opekotine nastale od vrelih tečnosti ili vatre mogu neposredno da ugroze život.