Da li aparat za merenje pritiska poneti na more? Kardiolog otkriva kada na odmoru preti i infarkt
Da li se spremate za more? Ako se spremate, da li nosite aparat za merenje krvnog pritiska? Možda nije potrebno da ga nosite na plažu, ali svakako bi trebalo da ga imate sa sobom u torbi u hotelskoj ili apartmanskoj sobi, kaže na Instagram profilu kardiolog drTamara Urošević.
- Zbog čega? Ukoliko lečite hipertenziju, a na moru su visoke temperature, odnosno na obali, vaš pritisak će padati više nego uobičajeno, više nogo u gradu. Zbog toga je potrebno da, ukoliko osećate vrtoglavice, ukoliko se osećate umornije, malaksalo, posumnjate da je možda snižen vaš krvni pritisak i da je potrebna korekcija terapije. Proverite krvni pritisak, ali terapiju nemojte menjati samostalno. O eventualnoj korekciji posavetujte se sa lekarom, a najbolje je da to učinite još pre puta - sugeriše dr Urošević.
Briga o krvnom pritisku i terapiji, međutim, nije jedino o čemu bi trebalo voditi računa tokom odmora. Kardiolog upozorava da poseban oprez zahteva i kupanje, odnosno način na koji ulazimo u vodu.
- Nagli ulazak u hladnu vodu tokom vrelih letnjih dana može da bude koban po život. Zato je potrebno da vodimo računa koju količinu alkohola unosimo tokom boravka na plaži, jer, uz topao vazduh, alkohol dodatno širi krvne sudove. Kada su toliko rašireni krvni sudovi u telu i uđemo naglo u hladnu vodu, oni će se naglo skupiti i može doći do infarkta srca. Zato je potrebno da se polako ulazi, da se da organizmu nekoliko trenutaka da se prilagodi temperaturi vode. Najpre treba da pokvasimo noge, ruke, lice i grudni koš, a zatim se opustimo i zaplivamo - poručuje kardiolog Tamara Urošević.