Na obali krvni pritisak može da padne više nego u gradu

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Da li se spremate za more? Ako se spremate, da li nosite aparat za merenje krvnog pritiska? Možda nije potrebno da ga nosite na plažu, ali svakako bi trebalo da ga imate sa sobom u torbi u hotelskoj ili apartmanskoj sobi, kaže na Instagram profilu kardiolog drTamara Urošević.

- Zbog čega? Ukoliko lečite hipertenziju, a na moru su visoke temperature, odnosno na obali, vaš pritisak će padati više nego uobičajeno, više nogo u gradu. Zbog toga je potrebno da, ukoliko osećate vrtoglavice, ukoliko se osećate umornije, malaksalo, posumnjate da je možda snižen vaš krvni pritisak i da je potrebna korekcija terapije. Proverite krvni pritisak, ali terapiju nemojte menjati samostalno. O eventualnoj korekciji posavetujte se sa lekarom, a najbolje je da to učinite još pre puta - sugeriše dr Urošević.

Briga o krvnom pritisku i terapiji, međutim, nije jedino o čemu bi trebalo voditi računa tokom odmora. Kardiolog upozorava da poseban oprez zahteva i kupanje, odnosno način na koji ulazimo u vodu.

Skok u vodu je posebno opasan za kardiološke pacijente i one pod dejstvom alkohola Foto: Rupert Trischberger / Panthermedia / Profimedia