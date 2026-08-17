Putovanje avionom posle moždanog udara moguće je za većinu pacijenata, ali je važno da zdravstveno stanje bude stabilno i da lekar proceni da je put bezbedan. Ne postoji jedinstven period čekanja koji važi za sve osobe nakon moždanog udara, a pravila se mogu razlikovati i među avio-kompanijama.

Poseban oprez potreban je neposredno nakon moždanog udara, kada je rizik od novog događaja povećan. Zbog toga se putovanje u prvim danima nakon udara uglavnom ne preporučuje, a pacijent bi pre rezervisanja leta trebalo da se konsultuje sa neurologom ili lekarom koji prati njegovo stanje, podvlače stručnjaci.

Ako lekar odobri putovanje, važno je poneti dovoljnu količinu terapije, lekove držati u ručnom prtljagu i imati spisak terapije. Tokom dužeg leta preporučuje se povremeno ustajanje i razgibavanje nogu, naročito kod osoba sa smanjenom pokretljivošću, zbog rizika od stvaranja krvnih ugrušaka.

Takođe, pre puta treba proveriti uslove avio-kompanije i putnog osiguranja, posebno ako je moždani udar pretrpljen nedavno ili su ostale posledice poput problema sa kretanjem.