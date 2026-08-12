Šta zapravo stvara uslove da počne taloženje i kakvu ulogu u tome imaju šećer, stres i homocistein?

Slušaj vest

Visok holesterol pali crvenu lampicu zbog rizika za srce i krvne sudove, ali šta kada neko godinama ima povišene vrednosti, a nema aterosklerozu? Ili obrnuto - laboratorijski nalaz ne deluje zabrinjavajuće, a promene na krvnim sudovima ipak postoje? Holesterol jeste važan faktor rizika, ali nije jedini deo mnogo složenijeg procesa koji se odvija u našim arterijama. Šta zapravo stvara uslove da počne taloženje i kakvu ulogu u tome imaju šećer, stres i homocistein, objašnjava prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog.

- Postoje dve vrste holesterola - jedan je "graditelj", a drugi je "otpad" koji bi posle određenog posla trebalo da vratimo u jetru. Holesterol koji je graditelj na neki način učestvuje u zaceljivanju oštećenja u kardiovaskularnom sistemu i ima izuzetno važnu ulogu u organizmu, između ostalog i u stvaranju žučnih kiselina. Ako u cevovodu nema nikakvih problema, kroz njega će lako proteći bilo koja tečnost - voda, krv, ulje... Međutim, ako u našem "cevovodu" postoje sitna oštećenja, ona mogu da budu mesta na kojima će se taložiti ne samo holesterol već i druge lepljive supstance. Tako se ne samo na površini već i u dubljim slojevima arterija stvaraju naslage - navodi prof. dr Stojiljković.

U tome učestvuje i proces glikacije, odnosno vezivanje šećera za proteine. Vezivanje šećera za proteine i holesterol doprinosi stvaranju naslaga, a ova sitna oštećenja mogu da budu mesta na kojima taj proces počinje.

Homocistein je aminokiselina koja prirodno nastaje u organizmu, a povišene vrednosti povezuju se sa oštećenjem krvnih sudova Foto: Shutterstock

- Ko zapravo pravi te "rupice" u našem cevovodu? Homocistein. Višak homocisteina može da doprinese njihovom nastanku i zato bi osobe koje imaju kardiovaskularne probleme trebalo da se konsultuju sa kardiologom ili svojim lekarom o tome da li je potrebno uključiti vitamine B6, B12 i folnu kiselinu - savetuje profesor.

Kakve veze stres ima sa taloženjem holesterola?

Postoje osobe koje imaju visok holesterol, a žive, rade i zdrave su i on im ne pravi probleme. Postoje i osobe koje imaju nizak holesterol, a ipak imaju aterosklerozu i druge probleme, dodaje profesor.