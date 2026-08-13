Nalazi vam kažu sve je u redu, a vi se i dalje osećate umorno, naduto, iscrpljeno?

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Kod Hašimoto tireoiditisa nije dovoljno gledati samo TSH i hormone štitaste žlezde. Neki nalazi koji pomažu da bolje razumemo umor, slabost, opadanje kose ili druge tegobe često ostanu van rutinskih analiza, kaže na svom Instagram nalogu Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine.

- Nalazi vam kažu sve je u redu, a vi se i dalje osećate umorno, naduto, iscrpljeno? Feritin nam govori o zalihama gvožđa, koje mogu da budu niske čak i kada je serumsko gvožđe u referentnom opsegu, i veoma je čest nalaz kod osoba sa Hašimotom. Nizak feritin može da doprinese osećaju umora i opadanju kose - navodi Lišanin.

Vitamin D ima važnu ulogu u funkcionisanju imunog sistema, a njegov nedostatak je češći kod osoba sa autoimunim bolestima štitaste žlezde, dodaje dijetolog.

- Vitamin B12 posebno je zanimljiv zbog češćeg udruživanja Hašimoto tireoiditisa sa autoimunim gastritisom, koji može smanjiti njegovu apsorpciju. Nizak B12 može da doprinese osećaju umora, slabosti i neurološkim simptomima. I kortizol posmatram u kontekstu simptoma i kompletne anamneze, jer hronično povišen kortizol menja način na koji telo koristi hormone štitaste žlezde, čak i kad su TSH i T4 u redu na papiru. Nije poenta samo u tome da li je povišen ili snižen - važna može da bude i poremećena regulacija hipotalamus–hipofiza–nadbubrežne ose - objašnjava Lišanin.

Hashimoto se češće udružuje s autoimunim gastritisom, a posledica je slabija apsorpcija vitamina B12 Foto: Shutterstock

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Nijedan od ovih nalaza ne tumači se izolovano. Laboratorijski rezultat dobija pravi smisao tek kada se poveže sa simptomima, anamnezom, ishranom, terapijom i drugim nalazima. Individualne potrebe se razlikuju, zato bi preporuke i intervencije trebalo prilagoditi konkretnoj osobi.