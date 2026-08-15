Koji čajevi utiču na hormone? Prof. dr Čubrilo otkriva šta bira za estrogen i progesteron
Hormonska ravnoteža ne zavisi samo od jednog hormona niti postoji čaj koji preko noći rešava tegobe. San, stres, ishrana, zdravlje jetre i creva, ali i emocionalno stanje deo su mnogo šire slike, dok pojedine biljke mogu da budu potpora organizmu. Prof. dr sc. Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije, specijalista sportske medicine i elektropunkturne dijagnostike, na svom Instagram nalogu izdvaja nekoliko čajeva koji se tradicionalno koriste upravo u te svrhe.
- Čajevi, naravno, uvek. Ja sam pristalica da vratimo kantarion. Nekada su bake brale kantarion, on je uvek visio u kući. Imali ste matičnjak, dakle kantarion, matičnjak, dobra stara žalfija. Hajdučka trava i virak su takozvani progesteronski čajevi, dok je sladić nešto što apsolutno regeneriše i podiže nivo tog famoznog estrogena - objašnjava prof. dr Čubrilo.
Emocije su starije od hormona
Ipak, nijedan čaj nije čarobno rešenje. Kada govori o hormonskoj ravnoteži, profesor naglašava da treba sagledati širu sliku - kvalitet sna, nivo stresa, ishranu, zdravlje jetre i creva, ali i emocionalno stanje.
- Ja uvek potenciram da se prvo držimo emocija. Emocije su starije od hormona. Uvek će biti bolja varijanta popiti kantarion i matičnjak pa se smiriti. Kada se smirimo, ta emocija deluje pozitivno na jajnike, da oni mogu da naprave dovoljno hormona - kaže naš sagovornik.
Gde je mesto za vino?
Na kraju se osvrnuo i na vino, uz jasnu granicu kada je reč o količini.
- Kada bih rekao da vino ne dolazi u obzir, svu svoju genetiku i sve svoje pretke bih jako iznenadio i iznervirao. Uz obrok jedna čaša vina, to je 100 mililitara, to je zdravlje. Više od toga je bolest - poručuje prof. dr Dejan Čubrilo.