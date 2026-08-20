Cervikalni sindrom može da bude posledica spondiloze, diskus hernije, ali i dugotrajnog sedenja za računarom, nezgodnog položaja tela tokom spavanja, povreda

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Bol u vratu sve je zastupljeniji zdravstveni problem savremenog čoveka. Dugotrajno sedenje, neodgovarajući položaj tela, mobilni telefoni i stalna napetost neminovno nekada dovode do neprijatnih bolova i kod zdravih osoba. Lekari ipak naglašavaju da bol u vratu nije po pravilu bezazlena tegoba, nego nekada i znak cervikalnog sindroma. Dodaju da svaki cervikalni sindrom, ipak, ne mora da ima za posledicu ukočenost i bol vrata.

Šta je cervikalni sindrom?

Ovaj sindrom je skup zdravstvenih tegoba kao što su bol i ukočenost u vratu, potiljačne glavobolje. Pojedini pacijenti se žale na bol u ramenima i lopaticama, trnjenje ili slabost u rukama. Sam cervikalni sindrom može da bude posledica spondiloze, diskus hernije, ali i dugotrajnog sedenja za računarom, nezgodnog položaja tela tokom spavanja, povreda.

Vrat boli zbog spondiloze

Pojam ili dijagnoza cervikalnog sindroma podrazumeva skup bolova i tegoba u predelu vrata. Uzrok tegoba u vratnim pršljenovima najčešće je posledica spondiloze vratnih pršljenova, kaže u razgovoru za Zdravlje.Kurir.rs fizijatar dr Ivana Topalović.

- Spondiloza je degenerativna bolest vratnih pršljenova, javlja se uglavnom sa starenjem kada dolazi do promena na pršljenovima. Najčešće se stvaraju osteofiti, odnosno male koštane izrasline duž ivica kostiju, najčešće na zglobovima i kičmi. Usled promena na pršljenovima smanjuje se elastičnost vratne kičme, što se manifestuje ograničenim pokretima, bolovima u vratu i glavi, kao i duž ruke - kaže fizijatar dr Ivana Topalović.

Manifestuje se ograničenim pokretima, bolovima u vratu i glavi, kao i duž ruke Foto: Shutterstock

Koji jastuk da koristimo ako imamo cervikalni sindrom? Doktorka napominje da svaki cervikalni sindrom ne mora da ima za posledicu ukočenost vrata. Ako postoji ukočenost vrata, treba savetovati pacijenta da koristi jastuk srednje tvrdoće i da visina jastuka bude jednaka visini vrata, tako da bi posle buđenja imao što manje tegoba.

Doktorka napominje da postoji i genetska predispozicija za razvoj spondiloze. Kada se dijagnostikuje spondiloza pacijent se upućuje na fizikalnu terapiju koja ima za cilj da umiri bolove.

- Kada dođe do smanjenja bola, pacijent se uključuje u individualni program vežbi koje bi trebalo da nauči i radi svakog dana 10 minuta. Ovi pacijenti ne bi trebalo da nose teško, ili vežbaju sa velikim težinama u teretani. Po preporuci tokom dugog putovanja nose zaštitnu kragnu - navodi dr Topalović.

Kada je razlog diskus hernija

U razgovoru za Zdravlje Kurir.rs dr Topalović navodi da je jedan od razloga cervikalnog sindroma i prolaps diskusa između pršljenova, što se najčešće javlja posle neke povrede, na primer pada sa motora.

- Prolaps diskusa daje ozbiljne simptome koji se manifestuju jakim bolovima i zahteva ozbiljne dijagnostičke metode. Kod prolapsa diskusa jedan od simptoma je jak bol duž ruke (radikulopatija) - objašnjava doktorka.

Prolaps diskusa daje ozbiljne simptome koji se manifestuju jakim bolovima i zahteva ozbiljne dijagnostičke metode. Foto: Shutterstock

Cervikalni sindrom kod mlađih pacijenata

Cervikalni sindrom kod pacijenata mlađeg životnog doba koji satima sede za računarom najčešće je izazvan spazmom mišića vrata i kičme, navodi dr Topalović.

- Sve se manifestuje bolovima u vratu i ramenima i ograničenim i bolnim pokretima vrata. Jedan od kliničkih znakova cervikalnog sindroma je sindrom prenaprezanja koji se javlja kod pacijenata koji preteraju sa vežbama u teretanama - objašnjava doktorka.

Tegobe zavise od uzroka

Tegobe pacijenata zbog cervikalnog sindroma su raznolike u zavisnosti od uzroka. Dr Topalović objašnjava da se tortikolis ili kriv vrat javlja kao posledica spavanja u neodgovarajućem položaju. Krivi vrat je stanje kada je glava nagnuta na jednu, a lice okrenuto u suprotnu stranu.

- Ako je pacijent pao sa motora ili imao neku drugu povredu zbog koje je došlo do izkliznuća diskusa između cervikalnih pršljenova, onda se posle detaljne dijagnostike određuje način lečenja. Ako je pacijent stariji od 50 godina, a ima glavobolje i bolove duž ruke i u predelu lopatice, rendgenska dijagnostika može da dokaže da se radi o promenama koje su posledica spondiloze - navodi dr Topalović.

Trzajne povrede u saobraćaju Trzajne povrede koje se dešavaju u saobraćaju ili kod vozača koji se ne vezuju spadaju dijagnostički u cervikalni sindrom, ali nisu uzrokovane spondilozom, nego poremećajem anatomskih struktura vrata. Pravilno lečenje ovih povreda ne dovodi do hroničnog cervikalnog sindroma, ali se ova povreda mora izlečiti do punog oporavka da ne bi ostavila posledice.

Simptomi se mogu kontrolisati

Degenerativne promene koje prate spondilozu ne mogu se vratiti u prvobitno stanje, ali se simptomi često mogu uspešno kontrolisati, navodi dr Topalović.

- Ako pacijent ima trnjenje u rukama sa slabljenjem funkcije mišića ruku i ramena, mora se uraditi precizna dijagnostika kako bi se utvrdilo da li su tegobe iz vratnog dela kičme - kaže dr Topalović.