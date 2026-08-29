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Visoki trigliceridi, masna jetra i višak masnoće oko struka često nisu tri odvojena problema, već različite posledice poremećenog metabolizma povezanog sa insulinskom rezistencijom

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Iako se visoki trigliceridi, masna jetra i salo na stomaku često posmatraju kao odvojeni problemi, oni mogu imati zajedničku pozadinu – insulinsku rezistenciju.

- Kada ćelije postanu manje osetljive na insulin, organizam pokušava da nadoknadi tu smanjenu osetljivost tako što proizvodi sve više ovog hormona. Vremenom to može uticati na način na koji telo skladišti i koristi masti i šećere - objašnjava Aleksandra Lišanin, nutricionista.

Višak energije tada se lakše pretvara u masne naslage, posebno u predelu stomaka, dok se u jetri može nakupljati veća količina masti. Istovremeno, jetra može proizvoditi i oslobađati više triglicerida u krv, zbog čega njihova vrednost raste.

- Zbog toga se ova tri problema često javljaju zajedno i mogu biti deo šireg metaboličkog poremećaja. Salo oko struka nije samo estetski problem, već je visceralno masno tkivo metabolički aktivno i povezano sa većim rizikom od brojnih zdravstvenih problema.

Insulinska rezistencija nastaje kada ćelije slabije reaguju na insulin, zbog čega organizam proizvodi više ovog hormona kako bi održao normalan nivo šećera u krvi Foto: Shutterstock

Lečenje zahteva širi pristup

Zato jedan suplement, „čaj za čišćenje jetre“ ili preparat za trigliceride najčešće neće rešiti celokupan problem ako se ne utiče i na njegov osnovni uzrok. Važno je sagledati ishranu, fizičku aktivnost, telesnu težinu, nivo šećera i masnoća u krvi, kao i druge faktore rizika.

- Cilj ne bi trebalo da bude samo snižavanje jednog laboratorijskog parametra ili smanjenje masnoće u jetri, već poboljšanje celokupnog metaboličkog zdravlja.