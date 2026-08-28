Ako pacijent poveruje u pogrešnu dijagnozu ili sam počne da bira terapiju, vreme koje bi trebalo da bude iskorišćeno za pregled, potrebne analize i postavljanje prave dijagnoze može biti izgubljeno

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ChatGPT nije doktor. Ovo je poruka koju bi, kako kaže dr Jelena Aleksić, reumatolog trebalo da zapamtimo pre nego što veštačkoj inteligencijiprepustimo brigu o svom zdravlju.

- Sve je više pacijenata koji na pregled dolaze nakon što su svoje tegobe prethodno detaljno istražili uz pomoć različitih alata veštačke inteligencije. Neki od njih već imaju svoju pretpostavljenu dijagnozu, a ponekad čak dolaze sa predlogom terapije koju smatraju odgovarajućom za sebe.

Doktorka, međutim, naglašava da nema ništa loše u tome da se informišemo i pokušamo da bolje razumemo ono što nam se dešava.

Problem nastaje kada informacije sa interneta ili iz alata veštačke inteligencije počnemo da doživljavamo kao zamenu za lekarski pregled.

- Skrenula bih pažnju da vi možete da se informišete, ali to nikako ne bi trebalo da koristite u cilju svog lečenja - ističe dr Aleksić.

Četvrtina Amerikanaca kaže da koristi četbotove sa veštačkom inteligencijom za dijagnostikovanje simptoma. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Imajte poverenja u lekare

Kako objašnjava, najveći problem može biti upravo gubitak dragocenog vremena.

Ako pacijent poveruje u pogrešnu dijagnozu ili sam počne da bira terapiju, vreme koje bi trebalo da bude iskorišćeno za pregled, potrebne analize i postavljanje prave dijagnoze može biti izgubljeno.

- Na taj način samo izgubite dragoceno vreme za koje možemo da uradimo nešto mnogo pametnije i konstruktivnije za vas – da dođemo do prave dijagnoze i prave terapije - kaže doktorka.

Zato veštačku inteligenciju možemo da koristimo kao alat za informisanje i pripremu pitanja za lekara, ali ne kao zamenu za lekara.

A kada je zdravlje u pitanju, njen savet je jednostavan:

- Imajte poverenja u lekare - poručuje dr Aleksić.

Studija potvrdila da je potreban oprez

OpenAI je u januaru 2026. predstavio ChatGPT Health, posebnu funkciju namenjenu zdravstvenim i wellness pitanjima. Ona korisnicima omogućava da, uz njihovu dozvolu, povežu medicinsku dokumentaciju i podatke iz aplikacija za zdravlje i fitnes, kako bi odgovori bili prilagođeni njihovom zdravstvenom kontekstu. OpenAI naglašava da je Health osmišljen da podrži, a ne zameni lekare i da nije namenjen za postavljanje dijagnoza ili lečenje.

Veštačku inteligenciju možemo da koristimo kao alat za informisanje i pripremu pitanja za lekara, ali ne kao zamenu za lekara Foto: Shutterstock