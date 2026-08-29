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Povratak s godišnjeg odmora često znači i povratak ozbiljnijoj nezi kože. Sunce, visoke temperature i morska voda mogu dovesti do dehidratacije, osetljivosti, fleka i izraženijih bora. Kada kućna nega nije dovoljna, o oporavku kože nakon leta govori dr Vesna Ognjenović, sertifikovani doktor estetske medicine.

Kako sunce menja kožu?

Iako vam sunce donosi preplanuli ten i vedro raspoloženje, ono ostavlja i vidljive tragove na koži, navodi dr Ognjenović, nakon letovanja, koža često izgleda umorno, dehidrirano, sklona je perutanju, pojačanoj osetljivosti, a neretko primećujemo i nove bore, fleke, iritacije ili čak ispucale kapilare.

- Verovali ili ne, čak 90 odsto ovih promena i oštećenja izazvano je upravo UV zracima i slobodnim radikalima! Sunce oštećuje DNK ćelija kože, oštećuje i uništava kolagen i elastin – ključne proteine za mladolik i jedar izgled.

Zato je posle sunčanja najvažnije da koži vratite izgubljenu vlagu, uspostavite ravnotežu masnoće i vlažnosti, kao i da podstaknete njenu prirodnu regeneraciju i osiguramo da zablista punim sjajem, bez obzira na godine.

Tokom letovanja koža je posebno izložena UV zracima, visokim temperaturama, morskoj vodi i vetru, što može dovesti do dehidratacije, iritacija i oštećenja njene zaštitne barijere Foto: Shutterstock

Kako da povratimo vitalnost kože posle letovanja?

- Tretmane ne bi trebalo birati prema tome šta je trenutno najpopularnije na društvenim mrežama, nego prema potrebama kože i promenama koje su prisutne na licu. Nekome će nakon godišnjeg biti dovoljna samo dobra kućna rutina, dok će drugima biti potrebni profesionalni tretmani. Pre bilo kojeg zahvata i tretmana, procena doktora ostaje prvi korak, jer koža nije ista kod svih - ističe dr Ognjenović.

U estetskoj medicini danas postoje različiti načini koji mogu pomoći u oporavku kože nakon leta. Osim što ublažavaju vidljive promene, podstiču i prirodne procese regeneracije kože, objašnjava doktorka, a zatim navodi najčešće preporuke nakon letovanja:

Skinboosteri za kožu kojoj nedostaje vlaga i sjaj

Zamislite da svojoj koži dajete čašu vode u njenim najdubljim slojevima.

- Skinboosteri su injekcioni tretmani sa hijaluronskom kiselinom, supstancom koju naše telo prirodno proizvodi, a koja ima neverovatnu moć da privlači i zadržava vlagu. Sadrže i koktele vitamina, minerala i antioksidanasa, koje biramo prema potrebama i stanju kože. Ove aktivne supstance prodiru duboko u kožu gde stimulišu proizvodnju novog kolagena i elastina.

Doktorka ističe da koža nakon tretmana postaje dubinski hidrirana, elastičnija i čvršća, dok se sitne nepravilnosti ublažavaju, tekstura ujednačava, a lice dobija svežiji, odmorniji i prirodno blistav izgled.

Foto: Shutterstock

Polinukleotidi za regeneraciju kože iz DNK jezgra

Polinukleotidi su bioregenerativni preparati na bazi nukleotida, osnovnih gradivnih jedinica DNK, koji podstiču regeneraciju kože, smanjuju upalne procese i doprinose obnovi njene strukture.

- Kada se unesu u kožu, stimulišu fibroblaste, odnosno ćelije zadužene za proizvodnju kolagena, elastina i hijaluronske kiseline, da se „probude“ i ponovo aktivno rade. Koža momentalno postaje zategnutija, osveženija, pore se vidno sužavaju, a ten postaje ujednačeniji i sjajniji, sa manje izraženim hiperpigmentacijama. Ovo je pravi dubinski oporavak!

Kako da rešite uporne fleka i pege

Ukoliko su vam nakon letovanja ostale izrazitije hiperpigmentacije i pege. Jesen je idealan period za njihovo efikasno tretiranje.

Savremene laserske tehnologije i hemijski pilinzi mogu značajno doprineti obnovi kože nakon letnjih oštećenja. Za postizanje optimalnih rezultata često je potrebno sprovesti seriju tretmana, zbog čega je period nakon leta pogodan za započinjanje ovakvog protokola, objašnjava doktorka, ali ističe da je važno imati realna očekivanja i biti dosledan u sprovođenju preporučene nege, jer se rezultati postižu postepeno.

Ključ je u ciljano prilagođenoj nezi

Nakon letovanja, koža se bori da se oporavi od posledica sunčanja i spoljnih uticaja. Zato je sada pravo vreme da joj posvetite posebnu pažnju, kako bi ponovo zablistala zdravljem i svežinom.

Pravilna nega kože odmah nakon tuširanja održava hidrataciju, sprečava iritacije i čuva mladalački izgled kože Foto: Shutterstock

- Svaka koža je jedinstvena i zaslužuje pristup prilagođen samo njoj – pristup koji će je ne samo oporaviti od letnjih "avantura", već joj obezbediti vitalnost i prirodan sjaj na duge staze. Vaša koža će vam biti zahvalna, a vi ćete ponovo zračiti samopouzdanjem! - poručuje dr Vesna Ognjenović.

Ne treba čekati da se oštećenja od sunca nagomilaju, ističe doktorka i dodaje da pravovremena kombinacija dubinske hidratacije, regeneracije kože i blage korekcije bora predstavlja najbolji put ka zdravoj, negovanoj i prirodno lepšoj koži u svakom životnom dobu.