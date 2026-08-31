Insulinska rezistencija može dugo ostati neprimećena, iako organizam već šalje signale, a njeno rano prepoznavanje može pomoći u sprečavanju ili odlaganju dijabetesa tipa 2

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Dijabetes tipa 2 je hronično metaboličko oboljenje kod kojeg organizam ne koristi insulin dovoljno efikasno, odnosno razvija se insulinska rezistencija. Vremenom pankreas više ne može da proizvodi dovoljno insulina da održi normalan nivo glukoze u krvi, zbog čega šećer počinje da raste.

- Mnogo pre nego što nivo šećera u krvi postane trajno povišen i pređe granicu za postavljanje dijagnoze, u organizmu mogu već da se odvijaju promene koje ukazuju na poremećaj metabolizma - navodi Alekseandra Lišanin, nutricionista.

Signali koje telo šalje pre povišenog šećera

Obim struka može postepeno da se povećava, glad postaje učestalija, javlja se izraženija želja za slatkišima, a gubitak kilograma postaje sve teži uprkos promenama u ishrani. Posle obroka mogu se javiti umor, pospanost i nagli pad energije.

- Ipak, šećer u krvi u ovoj fazi može i dalje biti u granicama normale. Uredan nalaz šećera zato ne mora da znači da je metabolizam potpuno zdrav.

Obim struka može da raste, glad i želja za slatkišima postaju češće, a kilograme je sve teže izgubiti. Posle obroka mogu se javiti umor, pospanost i pad energije Foto: Shutterstock

Kod nekih ljudi tada već postoji insulinska rezistencija, stanje u kojem ćelije slabije reaguju na insulin, pa pankreas mora da proizvodi sve više ovog hormona kako bi održao nivo glukoze u krvi pod kontrolom.

- Zahvaljujući tom mehanizmu, organizam neko vreme uspeva da održava normalan šećer, iako se metabolički poremećaj u pozadini može postepeno razvijati.

Prevencija počinje mnogo pre dijagnoze

Vremenom, ako se insulinska rezistencija ne prepozna i ne kontroliše, sposobnost organizma da održava normalan nivo šećera može oslabiti. Tada se može razviti predijabetes, a kasnije i dijabetes tipa 2.

Zato je važno ne čekati dijagnozu.

- Promene u načinu ishrane, redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave telesne mase i pravovremene kontrole mogu imati važnu ulogu u poboljšanju osetljivosti na insulin i smanjenju rizika od razvoja dijabetesa. Što ranije prepoznate i počnete da rešavate metaboličke poremećaje, veće su šanse da sprečimo ili bar odložimo razvoj predijabetesa i dijabetesa tipa 2.