Dijabetes tipa 2 se ne dobija, već stiče: Organizam godinama šalje signale koje često ne primećujete
Dijabetes tipa 2 je hronično metaboličko oboljenje kod kojeg organizam ne koristi insulin dovoljno efikasno, odnosno razvija se insulinska rezistencija. Vremenom pankreas više ne može da proizvodi dovoljno insulina da održi normalan nivo glukoze u krvi, zbog čega šećer počinje da raste.
- Mnogo pre nego što nivo šećera u krvi postane trajno povišen i pređe granicu za postavljanje dijagnoze, u organizmu mogu već da se odvijaju promene koje ukazuju na poremećaj metabolizma - navodi Alekseandra Lišanin, nutricionista.
Signali koje telo šalje pre povišenog šećera
Obim struka može postepeno da se povećava, glad postaje učestalija, javlja se izraženija želja za slatkišima, a gubitak kilograma postaje sve teži uprkos promenama u ishrani. Posle obroka mogu se javiti umor, pospanost i nagli pad energije.
- Ipak, šećer u krvi u ovoj fazi može i dalje biti u granicama normale. Uredan nalaz šećera zato ne mora da znači da je metabolizam potpuno zdrav.
Kod nekih ljudi tada već postoji insulinska rezistencija, stanje u kojem ćelije slabije reaguju na insulin, pa pankreas mora da proizvodi sve više ovog hormona kako bi održao nivo glukoze u krvi pod kontrolom.
- Zahvaljujući tom mehanizmu, organizam neko vreme uspeva da održava normalan šećer, iako se metabolički poremećaj u pozadini može postepeno razvijati.
Prevencija počinje mnogo pre dijagnoze
Vremenom, ako se insulinska rezistencija ne prepozna i ne kontroliše, sposobnost organizma da održava normalan nivo šećera može oslabiti. Tada se može razviti predijabetes, a kasnije i dijabetes tipa 2.
Zato je važno ne čekati dijagnozu.
- Promene u načinu ishrane, redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave telesne mase i pravovremene kontrole mogu imati važnu ulogu u poboljšanju osetljivosti na insulin i smanjenju rizika od razvoja dijabetesa. Što ranije prepoznate i počnete da rešavate metaboličke poremećaje, veće su šanse da sprečimo ili bar odložimo razvoj predijabetesa i dijabetesa tipa 2.
Briga o zdravlju ne počinje onda kada bolest postane vidljiva. Počinje mnogo ranije – onda kada organizam prvi put počne da šalje signale da je vreme da obratimo pažnju na svoje navike i metabolizam.
Izvor: aleksandra_lisanin/Zdravlje.Kurir.rs