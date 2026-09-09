Preostali, odnosno remnant holesterol sve je važniji pokazatelj kardiovaskularnog rizika, posebno kod osoba sa povišenim trigliceridima i ukupnim holesterolom čak i kada LDL nije značajno povišen

Slušaj vest

Kada je reč o masnoćama u krvi, najviše pažnje posvećuje se LDL-u, odnosno „lošem“ holesterolu. Međutim, pored LDL-a, "dobrog" holesterola HDL-a i triglicerida, sve više se govori i o takozvanom remnant, odnosno preostalom holesterolu, koji bi takođe mogao imati važnu ulogu u proceni rizika od ateroskleroze i kardiovaskularnih događaja, govori za naš prof. dr Dragan Simić, kardiolog i predsednik Udruženja kardiologa Srbije.

- Kardiolozi zato ukazuju na značaj njegovog izračunavanja, posebno kod osoba kod kojih LDL na prvi pogled nije izrazito povišen, ali su prisutne druge abnormalnosti u lipidnom statusu.

Ateroskleroza nije samo posledica povišenog LDL holesterola Foto: Shutterstock

Šta je preostali holesterol?

Preostali holesterol predstavlja holesterol koji se nalazi u lipoproteinskim česticama koje ostaju u krvi nakon što se od ukupnog holesterola oduzmu HDL i LDL, objašnjava prof. dr Simić, dodajući da je reč je o česticama koje mogu imati izražen aterogeni potencijal (sposobnost za stvaranje aterosklerotskih naslaga).

- Ove čestice su manje i mogu lakše da prođu kroz zid krvnog suda i dospeju u aterosklerotski plak. Na taj način mogu doprineti njegovom stvaranju i povećati rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja, uključujući infarkt.

Remant holesterol ne meri se direktno iz krvi

- Za razliku od LDL-a i HDL-a, preostali holesterol se ne određuje direktno analizom krvi, već se jednostavno izračunava tako što se od vrednosti ukupnog holesterola oduzmu LDL i HDL holesterol: preostali holesterol = ukupni holesterol – LDL holesterol – HDL holesterol.

Koja vrednost je znak za uzbunu? Prema njegovim rečima, vrednost preostalog holesterola iznad približno 1,2–1,3 mmol/L može biti razlog za dodatnu pažnju. Ipak, važno je posmatrati kompletan lipidni profil i ukupni kardiovaskularni rizik pacijenta, a ne samo jednu vrednost. Što je niži taj remnant holesterol, to je bolje - zaključuje prof. dr Simić.

Kako objašnjava naš sagovornik, praktično svi imaju određenu količinu preostalog holesterola, ali je posebno važno obratiti pažnju na njegovu vrednost kod ljudi sa povišenim ukupnim holesterolom i trigliceridima.

Preostali holesterol iznad 1,2–1,3 mmol/L može biti znak za dodatni oprez Foto: Shutterstock

Normalan LDL ne znači uvek nizak rizik

Posebno je značajna situacija kada osoba nema izrazito visok LDL holesterol, ali ima povišene trigliceride i ukupni holesterol.

- Dođu mi pacijeti koji su blago gojazni. Nemaju loš LDL holesterol, ali neobično su im povišeni trigliceridi i ukupni holesterol, objašnjava dr Simić, ukazujući da takvi nalazi ne bi trebalo da se posmatraju samo kroz vrednost LDL-a.

Zbog toga je važno da lekari, a posebno mlađi kardiolozi, više obraćaju pažnju na ovaj parametar i izračunavaju ga kod pacijenata sa povišenim ukupnim holesterolom i trigliceridima.

- Trebalo bi da to rade čak i kada LDL nije značajno povišen, jer povišen preostali holesterol može ukazivati na veći rizik od ateroskleroze i kardiovaskularnih događaja, poput infarkta i moždanog udara.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.