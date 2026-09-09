LDL vam nije visok, a rizik od infarkta i dalje postoji: Kardiolog otkriva kakvu ulogu ima tzv. „preostali“ holesterol
Kada je reč o masnoćama u krvi, najviše pažnje posvećuje se LDL-u, odnosno „lošem“ holesterolu. Međutim, pored LDL-a, "dobrog" holesterola HDL-a i triglicerida, sve više se govori i o takozvanom remnant, odnosno preostalom holesterolu, koji bi takođe mogao imati važnu ulogu u proceni rizika od ateroskleroze i kardiovaskularnih događaja, govori za naš prof. dr Dragan Simić, kardiolog i predsednik Udruženja kardiologa Srbije.
- Kardiolozi zato ukazuju na značaj njegovog izračunavanja, posebno kod osoba kod kojih LDL na prvi pogled nije izrazito povišen, ali su prisutne druge abnormalnosti u lipidnom statusu.
Šta je preostali holesterol?
Preostali holesterol predstavlja holesterol koji se nalazi u lipoproteinskim česticama koje ostaju u krvi nakon što se od ukupnog holesterola oduzmu HDL i LDL, objašnjava prof. dr Simić, dodajući da je reč je o česticama koje mogu imati izražen aterogeni potencijal (sposobnost za stvaranje aterosklerotskih naslaga).
- Ove čestice su manje i mogu lakše da prođu kroz zid krvnog suda i dospeju u aterosklerotski plak. Na taj način mogu doprineti njegovom stvaranju i povećati rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja, uključujući infarkt.
Remant holesterol ne meri se direktno iz krvi
- Za razliku od LDL-a i HDL-a, preostali holesterol se ne određuje direktno analizom krvi, već se jednostavno izračunava tako što se od vrednosti ukupnog holesterola oduzmu LDL i HDL holesterol: preostali holesterol = ukupni holesterol – LDL holesterol – HDL holesterol.
Prema njegovim rečima, vrednost preostalog holesterola iznad približno 1,2–1,3 mmol/L može biti razlog za dodatnu pažnju.
Ipak, važno je posmatrati kompletan lipidni profil i ukupni kardiovaskularni rizik pacijenta, a ne samo jednu vrednost. Što je niži taj remnant holesterol, to je bolje - zaključuje prof. dr Simić.
Kako objašnjava naš sagovornik, praktično svi imaju određenu količinu preostalog holesterola, ali je posebno važno obratiti pažnju na njegovu vrednost kod ljudi sa povišenim ukupnim holesterolom i trigliceridima.
Normalan LDL ne znači uvek nizak rizik
Posebno je značajna situacija kada osoba nema izrazito visok LDL holesterol, ali ima povišene trigliceride i ukupni holesterol.
- Dođu mi pacijeti koji su blago gojazni. Nemaju loš LDL holesterol, ali neobično su im povišeni trigliceridi i ukupni holesterol, objašnjava dr Simić, ukazujući da takvi nalazi ne bi trebalo da se posmatraju samo kroz vrednost LDL-a.
Zbog toga je važno da lekari, a posebno mlađi kardiolozi, više obraćaju pažnju na ovaj parametar i izračunavaju ga kod pacijenata sa povišenim ukupnim holesterolom i trigliceridima.
- Trebalo bi da to rade čak i kada LDL nije značajno povišen, jer povišen preostali holesterol može ukazivati na veći rizik od ateroskleroze i kardiovaskularnih događaja, poput infarkta i moždanog udara.
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