Problem nastaje kada upala tinja, ne smiruje se i kada počinje da utiče na skoro svaki sistem u organizmu

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Upala je reakcija tela na povredu, iritaciju, infekciju. Deo je prirodnog odbrambenog mehanizma imunskog sistema. Korisna je kada omogućava, na primer, zarastanje rana. Ipak, ako postane hronična i stalna, može da dovede do više različitih problema i da pogodi skoro svaki deo tela. Tada nastaju problemi koje često pripisujemo umoru, nikako se ne osećamo dobro, a svakog dana imamo sve manje energije.

Kako možemo da rešimo ovaj problem i na vreme prepoznamo hroničnu upalu objašnjava na svom Instagram nalogu dijetetičar Aleksandra Lišanin.

Hiperaktivni imunski sistem

Problem nastaje kada upala tinja, ne smiruje se i kada počinje da utiče na skoro svaki sistem u organizmu. Inflamacija može da ometa funkciju mitohondrija, to jest „fabriku energije“ u našem telu, zbog čega smo stalno umorni i posle osam sati sna i kafe.

- Imate maglu u glavi, teško se koncentrišete, gubite tok misli, zaboravljate reči i izraze. Povrh svega, bole vas zglobovi, patite od ukočenosti, naročito ujutru ili posle dugog sedenja. Sve ovo je znak da je imunski sistem i dalje hiperaktivan - objašnjava Lišanin.

Imate maglu u glavi, teško se koncentrišete, gubite tok misli, zaboravljate reči i izraze Foto: Shutterstock

Upala deluje na skoro svaki deo tela

Pošto pogađa skoro svaki deo tela, upala ne štedi ni creva i kožu. Lišanin navodi da su u ovoj situaciji česti problemi neprijatno nadimanje, neredovne stolice, refluks, to jest vraćanje želudačnog sadržaja i kiseline nazad u jednjak. Na koži mogu da se jave osip ili ekcem, akne, rozacea, a moguća je i intolerancija na neke namirnice.

- Generalno se ne osećate dobro, sporo se oporavljate od infekcija, imate glavobolje, promene raspoloženja, često ste bolesni, patite od neobjašnjivih bolova ili promena telesne mase - navodi dijetetičar.

Kako da smanjite upalu?

Iako mnogi kada su umorni i pod jakim stresom utehu traže u slanoj i slatkoj hrani, stručnjaci skreću pažnju da je ovaj pristup veoma pogrešan.

- Izbacite šećer i ultraprerađene namirnice. Uvedite raznovrsno povrće i druge biljne namirnice, uz dovoljno proteina. Složene ugljene hidrate kombinujte sa mastima i proteinima. Vodite računa o kvalitetu sna. Krećite se što više. Naučite da kontrolišete stres - savetuje Aleksandra Lišanin.

Stručnjaci navode da upalu možemo da smanjimo raznovrsnom ishranom sa dosta mahunarki, integralnih žitarica, orašastih plodova, ribe i maslinovog ulja.

Stručnjaci navode da upalu možemo da smanjimo raznovrsnom ishranom sa dosta mahunarki, integralnih žitarica, orašastih plodova, ribe i maslinovog ulja Foto: Shutterstock

Redovna fizička aktivnost pomaže u regulisanju upalnih procesa. Ne mora da bude intenzivna, dovoljno je brzo hodanje ili vožnja bicikla.

Nedovoljan i nekvalitetan san može da bude povezan sa pojačanim inflamatornim procesima. Nastojte da spavate tokom noći sedam do devet sati.

Ukoliko postoji višak kilograma, postepeno smanjenje telesne mase može da doprinese smanjenju hronične upale. Bitni su prestanak pušenja i ograničavanje konzumacije alkohola.

Dugotrajan stres može nepovoljno da deluje na organizam. Savet je da se stres kontroliše fizičkom aktivnošću, boravkom u prirodi i tehnikama opuštanja.

Ne pripisujte ipak svaku tegobu upali