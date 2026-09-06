Većina dece je sposobno da se suoči sa stresom uz roditeljsku podršku

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Stres kod dece nema uvek lice koje odrasli očekuju. Umesto da kažu da su uznemirena, uplašena ili preopterećena, deca to često pokazuju kroz promene u ponašanju, snu, apetitu, koncentraciji ili odnosu prema roditeljima i vršnjacima. Neke od tih promena mogu da deluju kao prolazna faza, ali način na koji dete reaguje zavisi i od uzrasta, prethodnih iskustava i podrške koju ima u svom okruženju. Kako prepoznati znake stresa kod dece različitog uzrasta i kada je vreme da se potraži stručna pomoć, objašnjava za naš portal Marija Benin, klinički psiholog i psihoterapeut.

- Stres je svaka situacija ili događaj koji ugrožava život ili zdravlje, preti gubitkom drage osobe ili nečega što je od životne važnosti za našu egzistenciju i integritet. Stres može pojačati kako trenutnu opasnost, tako i dugotrajno lišavanje. Takođe neki događaj postaje stresan kada se počne smatrati pretnjom ličnoj sigurnosti, samopoštovanju i vlastitom vrednosnom sistemu. Pretnja prerasta u stres ako je dovoljno snažna, dugotrajna ili ako se ponavlja. Sresne situacuije se javljaju iznenada, neočekivano, a i zato što su promene spoljašnje situacije velike, pa i drastične. Stres ne pogađa samo odrasle, već i decu. Kako će dete reagovati na stresnu situaciju zavisi od razvijenosti njegovih funkcija kojima spoznaje svet oko sebe - navodi Benin.

Dete često ne ume da kaže da je pod stresom, ali promene u ponašanju mogu da pokažu da mu je potrebna podrška Foto: Shutterstock

Za osobe pod stresom karakteristično je da su ili u apatično-zakočenom, ili u panično-uznemirenom stanju, koje neretko prati i izmenjena svest i mišljenje, objašnjava naša sagovornica.

- Individualne reakcije na traumatski događaj ili opasnost zavise podjednako od ličnih faktora rizika kod osobe i strategija suočavanja sa istim. Odrasli bi trebalo da znaju da dečiji faktori rizika (kao što je aktuelna blizina događaja, ranija izloženost traumi, problemi sa mentalnim zdravljem, izolovanost, stres u porodici i gubitak ili strah od gubitka ljubavi) predstavljaju potencijalne probleme koje treba prepoznati i obezbediti neophodnu podršku. Slično tome i prepoznavanje dečjeg individualnog stila suočavanja omogućuje roditeljima, nastavnicima i ostalim starateljima, pružanje efikasnije podrške njihovim potrebama i pojačavanje njihove snage u suočavanju - sugeriše psihoterapeut.

Kako prepoznati stres kod dece?

Većina dece je sposobno da se suoči sa stresom uz roditeljsku podršku ili pomoć nekog drugog staratelja. Ipak, za pojedinu decu može postojati rizik od ekstremnijih reakcija zbog ličnih okolnosti. Simptomi se mogu razlikovati u zavisnosti od uzrasta:

Dete predškolskog uzrasta - sisa palac, mokri u krevetu, ne odvaja se od roditelja, spava uznemireno, gubi apetit, plaši se mraka, regresivno se ponaša, izbegava društvo i svakodnevne obaveze

- sisa palac, mokri u krevetu, ne odvaja se od roditelja, spava uznemireno, gubi apetit, plaši se mraka, regresivno se ponaša, izbegava društvo i svakodnevne obaveze Dete osnovnoškolskog uzrasta je razdražljivo, agresivno, ne odvaja se od roditelja, ima noćne more, beži iz škole, ima pad koncentracije, zanemaruje aktivnosti i prijatelje

je razdražljivo, agresivno, ne odvaja se od roditelja, ima noćne more, beži iz škole, ima pad koncentracije, zanemaruje aktivnosti i prijatelje Adolescenti imaju problema sa apetitom i spavanjem, postaju uznemireni, često ulaze u konflikte, nezadovoljni su fizičkim stanjem, ispoljavaju delikventno ponašanje i teško se koncentrišu

Najvažnije je da dete oseti da može otvoreno da razgovara bez straha od kritike ili kazne Foto: Shutterstock