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Sa godinama je normalno da telo više nije isto kao u tridesetim, pa ni da mišići i snaga ostanu nepromenjeni. Ipak, nije svaka slabost nešto što treba jednostavno prihvatiti kao deo starenja. Kada gubitak mišića počne da se oseća u svakodnevnom životu, važno je prepoznati da li je reč o očekivanim promenama ili sarkopeniji. Gde je ta granica, koji znaci bi trebalo da privuku pažnju i kako se postavlja dijagnoza, za naš portal objašnjava prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

- Blagi gubitak mišićne mase sastavni je deo prirodnog procesa starenja. Već posle tridesete godine života količina mišića se postepeno smanjuje, a nakon pedesete taj proces se ubrzava. Međutim, nije svaki gubitak mišića razlog za zabrinutost. Granica se prelazi onda kada smanjenje mišićne mase počne da utiče na snagu, pokretljivost i svakodnevno funkcionisanje. Tada više ne govorimo samo o starenju, već o sarkopeniji - sindromu koji karakterišu smanjena mišićna masa, smanjena mišićna snaga i lošije fizičke sposobnosti - sugeriše prof. dr Vešović i naglašava da nije najvažnije koliko mišića imamo, već koliko oni dobro funkcionišu.

Redovno istezanje usporava biološki sat, čuvai mišiće, fleksibilnost i vitalnost Foto: Shutterstock

- Osoba koja bez problema ustaje sa stolice, nosi kese iz prodavnice, penje se uz stepenice ili bez teškoća održava ravnotežu, verovatno nema klinički značajnu sarkopeniju, čak i ako je izgubila deo mišićne mase tokom godina. Međutim, ako svakodnevne aktivnosti postaju naporne, javlja se osećaj slabosti, sporiji hod, učestali padovi, blaga pognutost trupa i slično, to su jasni znaci da je potrebno uraditi procenu mišićne snage i telesnog sastava - savetuje doktor.

Snaga važnija od mase

Naš sagovornik ističe da savremene evropske smernice naglašavaju da je mišićna snaga čak važniji pokazatelj od same mišićne mase.

- Zato se u praksi koriste jednostavni testovi, poput merenja snage stiska šake ili vremena potrebnog da osoba ustane sa stolice pet puta zaredom, dok se sastav tela procenjuje bioimpedancom. Na osnovu tih podataka može se postaviti dijagnoza sarkopenije i proceniti njen stepen - objašnjava prof. dr Vešović.

Sarkopenija u velikom broju slučajeva može sprečiti ili značajno usporiti Foto: Shutterstock

Važno je istaći da se sarkopenija u velikom broju slučajeva može sprečiti ili značajno usporiti, zbog čega bi o očuvanju mišića trebalo voditi računa mnogo pre gubitka snage.

- Redovan trening snage, dovoljan unos kvalitetnih proteina i balansirana celokupna ishrana, adekvatan unos vitamina D i svakodnevna fizička aktivnost, predstavljaju najefikasnije mere za očuvanje mišićne mase i funkcije. Najvažnija poruka za dame jeste da godine same po sebi nisu problem. Pravi problem nastaje kada počnemo da gubimo snagu, pokretljivost i samostalnost. Upravo zato danas ne govorimo samo o dugovečnosti, već o očuvanju funkcionalne sposobnosti i kvalitetnog života u poznim godinama - poručuje prof. dr Dušan Vešović.