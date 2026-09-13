Kako obična infekcija prelazi u životno ugrožavajuću sepsu? Doktorka otkriva upozoravajuće simptome
Infekcija koja je počela u plućima, mokraćnim putevima, koži ili drugom delu tela u određenim okolnostima može da pokrene reakciju koja više ne ugrožava samo mesto na kojem je nastala. Kod sepse, odgovor imunskog sistema postaje toliko snažan da počinje da oštećuje sopstvena tkiva i organe, a stanje može brzo da napreduje do otkazivanja vitalnih funkcija. Povodom Svetskog dana sepse, 13. septembra, prim. dr Marija Radulović, specijalista urgentne medicine, objašnjava za naš portal kako dolazi do ovog preokreta, koji znaci upozoravaju da stanje postaje ozbiljno i zašto je brzina reagovanja presudna.
Šta se događa kada infekcija izmakne kontroli?
Kada se pojavi infekcija, imuni sistem aktivira odbrambene mehanizme kako bi se izborio sa njenim uzročnikom. Kod sepse, međutim, dolazi do prekomerne reakcije imunskog sistema, koja pokreće lanac promena u celom organizmu i počinje da oštećuje zdrava tkiva i organe.
- Niz biohemijskih abnormalnosti nastaje kao snažan imuni odgovor na infekciju. On se može razviti iz bakterijske, virusne, gljivične ili parazitske infekcije koja nije na vreme i adekvatno lečena. Kada infekcija izmakne kontroli, izaziva sistemsku zapaljensku reakciju koja napada organe. Bez hitnog lečenja može da dođe do oštećenja tkiva i otkazivanja organa, a najteža posledica je septički šok - upozorava prim. dr Radulović.
Infekcija koja joj prethodi može da nastane praktično bilo gde u organizmu. Često su u pitanju upala pluća i druge infekcije respiratornog sistema, infekcije mokraćne bešike i bubrega, infekcije gastrointestinalnog trakta, ali i infekcije kože i potkožnog tkiva. Izvor mogu da budu i infekcije mozga i kičmene moždine.
Znaci koji upozoravaju da stanje postaje ozbiljno
Jedan od problema sa sepsom jeste što ne postoji samo jedan karakterističan simptom. Kako može da zahvati različite organe, razlikuju se i znaci bolesti.
- Među upozorenjima su ubrzano disanje ili nedostatak vazduha, ubrzan rad srca, nizak krvni pritisak, visoka temperatura ili neuobičajeno niska telesna temperatura, drhtavica i konfuzija. Mogu da se jave i izrazita slabost, jaka bol ili nelagodnost, topla ili hladna i oznojena koža, kao i smanjeno mokrenje - navodi doktorka.
Dr Radulović upozorava da sepsa može da počne diskretno, blagom groznicom, a zatim da se pogorša do tačke kada su ugrožene osnovne telesne funkcije. Može da dovede do insuficijencije disanja, jetre, bubrega i srca, što vodi u septički šok i smrt.
Iako sepsa može da se razvije kod svakoga ko ima infekciju, verovatnoća da će do nje doći zavisi i od toga koliko organizam uspešno može da se izbori sa uzročnikom.
- Najugroženiji su pacijenti na imunosupresivnoj terapiji, osobe sa oslabljenim imunskim sistemom (npr. tokom hemoterapije, kod autoimunih bolesti ili HIV-a), zatim oni sa hroničnim oboljenjima jetre, bubrega ili dijabetesom, kao i pacijenti zaraženi bakterijama otpornim na antibiotike. Posebno ranjive grupe su stariji i novorođenčad - opominje doktorka.
U povećanom riziku su i osobe sa velikim ranama ili opekotinama, kao i pacijenti kojima su potrebni kateteri, intravenske linije ili aparati za mehaničku ventilaciju.
Kod sepse nema vremena za čekanje
Prepoznavanje sepse na vreme je ključno. Postoji pravilo "zlatnog sata", a šansa za preživljavanje opada za 5-7 odsto sa svakim satom kašnjenja u započinjanju terapije.
- Nažalost, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine u svetu premine skoro 11 miliona ljudi, a najveći broj smrtnih slučajeva beleži se u zemljama u razvoju. U Srbiji, prema podacima Instituta "Batut", u poslednjoj dostupnoj godini obolelo je oko 775 ljudi, a preminulo 76 osoba. Nakon ustanovljene dijagnoze sepse, procenat preživljavanja iznosi 50 odsto, ali ako se lečenje započne unutar prvog sata, šansa za preživljavanje može da bude veća od 80 odsto - kaže dr Radulović.
Lečenje zavisi od uzroka i težine stanja. Kod bakterijske infekcije primenjuju se antibiotici, a pacijentu mogu da budu potrebni intravenska nadoknada tečnosti i lekovi za održavanje krvnog pritiska. Ako dođe do otkazivanja organa, nekada su neophodni dijaliza zbog insuficijencije bubrega ili mehanička ventilacija zbog problema sa disanjem.
Posledice mogu da traju i nakon izlečenja
Preživljavanje sepse za neke pacijente predstavlja početak dugotrajnog oporavka. Nakon izlaska iz bolnice mogu da ostanu izražen umor i slabost, nedostatak vazduha, bolovi u mišićima i zglobovima, smanjena pokretljivost, gubitak apetita i telesne težine.
Moguće su i psihičke posledice, uključujući probleme sa koncentracijom i spavanjem, anksioznost, depresivnost, konfuziju i panične napade. Ovaj skup tegoba poznat je kao postsepsni sindrom, a oporavak može da zahteva rehabilitaciju i vreme.
Zato je najvažnije infekcije lečiti na vreme, voditi računa o higijeni ruku i pravilnoj nezi rana, a pojavu naglog pogoršanja opšteg stanja, konfuzije, ubrzanog disanja ili drugih znakova sepse shvatiti ozbiljno i odmah potražiti medicinsku pomoć.
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