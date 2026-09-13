Iako sepsa može da se razvije kod svakoga ko ima infekciju, verovatnoća da će do nje doći zavisi i od toga koliko organizam uspešno može da se izbori sa uzročnikom.

- Najugroženiji su pacijenti na imunosupresivnoj terapiji, osobe sa oslabljenim imunskim sistemom (npr. tokom hemoterapije, kod autoimunih bolesti ili HIV-a), zatim oni sa hroničnim oboljenjima jetre, bubrega ili dijabetesom, kao i pacijenti zaraženi bakterijama otpornim na antibiotike. Posebno ranjive grupe su stariji i novorođenčad - opominje doktorka.

U povećanom riziku su i osobe sa velikim ranama ili opekotinama, kao i pacijenti kojima su potrebni kateteri, intravenske linije ili aparati za mehaničku ventilaciju.