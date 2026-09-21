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Masna jetra danas je sve češće povezana sa načinom ishrane, a problem može dugo da napreduje bez simptoma koji bi upozorili da je ovaj organ pod opterećenjem. Upravo zato svakodnevne navike i izbor namirnica mogu da budu važni mnogo pre nego što se pojave ozbiljnije posledice. Prof. dr Staniša Stojiljković, profesor, predavač, nutricionista i fiziolog, na svom Instagram nalogu upozorava na jedan sastojak u ishrani koji može posebno da optereti jetru.

- Fruktoza ubija jetru. Vodite računa da smanjimo slatkiše koji imaju fruktozni sirup, pogotovo ako koristimo i voće koje ima fruktozu. Kada pojedemo voće, to je u redu. Ono ima celulozna vlakna, sažvaćemo ga i onda šećer postepeno raste. Ali ako ga miksiramo, stvaramo ogromnu kontaktnu površinu. Insulin skače zbog glukoze, ne zbog fruktoze, ali fruktoza ubija jetru. Ona je tihi neprijatelj jetre - upozorava prof. dr Stojiljković.

Problem nisu samo slatkiši

Profesor je i ranije ukazivao na to da savremeni način ishrane svakodnevno može da opterećuje jetru, a da toga često nismo ni svesni. Za razliku od ranijih decenija, kada je alkohol bio jedan od glavnih uzroka oštećenja ovog organa, danas se masna jetra sve češće povezuje i sa načinom ishrane.

Fruktozni sirup dobijen iz kukuruza koristi se kao zaslađivač u brojnim industrijskim slatkišima Foto: Shutterstock

- Mi zapravo jetru svakodnevno "toksikujemo", a da toga nismo ni svesni. Problem su pre svega fruktozni sirup i slatkiši koji nas navlače da jedemo dok ih ima, ali i slane grickalice, naročito ako sadrže mononatrijum glutamat (E621), jer podstiču prejedanje. Palmino ulje je dodatni problem, jer ga danas ima gotovo svuda, od keksa do margarina - naveo je prof. dr Stojiljković.

Takva ishrana, kako je objasnio, može da doprinese nakupljanju masti u jetri, zbog čega nije važno samo šta ćemo dodati jelovniku već i šta ćemo iz njega ukloniti. Promene na jetri mogu dugo da napreduju neprimećeno, pa profesor posebno ukazuje na značaj reagovanja pre nego što nastanu ozbiljnija oštećenja.