Nova ili promenjena promena na koži, kao i ranica koja ne zarasta, može zahtevati pregled dermatologa, jer rano otkrivanje melanoma i drugih tumora kože značajno utiče na uspešnost lečenja

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Novonastala pigmentna ili rozikasta promena na koži može da pobudi sumnju, posebno ako se pojavi kod odrasle ili starije osobe, ali i promena izgleda postojećeg mladeža.

Kako objašnjava dr Sanja Kekić, dermatolog, važno je naglasiti da većina melanoma (rak kože) nastaje gde novo, odnosno na prethodno zdravoj koži. Prema podacima iz literature, oko 70 odsto melanoma nastaje na ovaj način, dok se oko 30 odsto razvija u sklopu prethodno postojećeg mladeža. Zato pažnju ne treba usmeriti samo na promene postojećih mladeža, već i na novu tamnu mrlju ili čvorić koji se pojavljuje na koži i počinje da raste ili menja izgled. Sa druge strane, postojeći mladež koji menja oblik, boju ili ivice, svrbi ili počinje da krvari takođe zahteva pregled.

- Melanom, najopasniji rak kože, najčešće je tamno pigmentovan, ali postoji i njegov ređi oblik koji nema tamnu boju, takav melanom može izgledati kao ružičasta, crvenkasta ili promena gotovo iste boje kao koža, pa često ostane dugo neprepoznat.

Dermoskopija omogućava pregled promena na koži koje se golim okom ne vide dovoljno detaljno Foto: Shutterstock

Kod drugih tumora kože mogu se pojaviti ranice koje ne zarastaju, krvare ili stvaraju krastu. Mogu se videti i sjajne izrasline boje kože ili ružičaste boje, kao i hrapave, suve i ljuspaste crvenkaste promene, naročito na delovima kože izloženim suncu. Ove promene često ne bole, zbog čega ih ljudi mogu pripisati običnoj iritaciji ili povredi i odlagati pregled.

Kako prepoznati sumnjivu promenu na koži?

Nije svaka promena na koži razlog za zabrinutost, navodi dr Kekić, ali ističe da bi trebalo obratiti pažnju na promene koje brzo rastu i menjaju se. Važan znak je i mladež koji se jasno razlikuje od svih ostalih mladeža koje osoba ima – na primer, ako su svi uglavnom slični, a jedan izgleda potpuno drugačije.

Dermatolozi ovaj znak često nazivaju „Znakom ružnog pačeta“.

- Dermatoskopijom, odnosno pregledom kože pod posebnim uvećanjem, možemo detaljnije da procenimo promenu i odlučimo da li je potrebno dalje praćenje ili uklanjanje. U praksi se susrećemo i sa promenama koje na prvi pogled mogu delovati potpuno uredno i slično ostalim mladežima, ali se dermoskopskim pregledom uočavaju karakteristike koje pobuđuju sumnju na melanom. ‘Znak Crvenkape’ upravo predstavlja takav klinički fenomen u dermoskopiji. Zbog toga ne treba procenjivati promenu samo na osnovu njenog izgleda golim okom, jer melanom ne mora uvek biti očigledan.

Promene na mladežu koje su znak za uzbunu

Za procenu sumnjivih promena koristi se ABCDE pravilo, objašnjava dr Kekić, a zatim navodi:

A – Asymmetry (asimetrija): jedna polovina mladeža razlikuje se od druge.

jedna polovina mladeža razlikuje se od druge. B – Border (ivice): ivice su nepravilne, nazubljene ili nejasne.

ivice su nepravilne, nazubljene ili nejasne. C – Colour (boja): boja nije ujednačena ili se u istoj promeni pojavljuje više boja.

boja nije ujednačena ili se u istoj promeni pojavljuje više boja. D – Diameter (prečnik): posebnu pažnju zahtevaju promene veće od 6 mm. Ipak, melanom može biti i manji od 6 mm, pa ovaj broj nije granica ispod koje je promena sigurno bezopasna.

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E – Evolution (promena): bilo kakva promena tokom vremena – rast, promena oblika, boje ili izgleda, kao i pojava krvarenja ili kraste.

bilo kakva promena tokom vremena – rast, promena oblika, boje ili izgleda, kao i pojava krvarenja ili kraste. Kod nekih melanoma, naročito nodularnih, mogu biti korisni i dodatni znaci EFG:

E – Elevation: promena postaje izdignuta,

promena postaje izdignuta, F – Firmness: postaje čvrsta,

postaje čvrsta, G – Growth: raste, odnosno povećava se.

Oprezno Posebnu pažnju treba obratiti na mladež koji u kratkom periodu postane izdignut i čvrst, a pritom počne i da se uvećava.

Ranica koja ne zarasta zahteva pregled

Ranica koja uporno ne zarasta, povremeno krvari ili se nakon prividnog zarastanja ponovo pojavljuje na istom mestu treba da se pregleda.

- Takva promena može biti znak drugih karcinoma kože, ali može nastati i iz drugih razloga. Zato nije dobro samostalno zaključivati o čemu je reč niti čekati da promena počne da boli.

Kako navodi dermatolog, ako promena traje i ne pokazuje tendenciju zarastanja, treba je pregledati kako bi se utvrdio uzrok i, po potrebi, započelo odgovarajuće lečenje. Kod manjih površinskih lezija može se desetak dana aplikovati regenerativna neutralna krema, a po potrebi i antibiotska krema. Ako ranica ne prolazi ili se ponovo javlja, potrebno je javiti se dermatologu.

Rano otkrivanje je ključno za uspešno lečenje

- Rano otkrivanje je naročito važno kod melanoma, jer se melanom otkriven u ranoj fazi najčešće veoma uspešno leči. Preventivni dermatološki pregledi mogu biti korisni i osobama koje nemaju promenu koja ih trenutno zabrinjava, posebno ako imaju svetlu kožu, veći broj mladeža, ličnu ili porodičnu istoriju melanoma ili drugih tumora kože, ili koriste imunosupresivnu terapiju - ističe dr Sanja Kekić.

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Kako navodi, preventivni pregledi su posebno značajni kod osoba koje imaju faktore rizika, jer dermatolog može detaljnije proceniti promene koje možda nisu očigledno sumnjive na prvi pogled.