Na zdravlje pluća utiče sve što udišemo tokom života, ali i navike koje usvajamo još od detinjstva

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Disanje najčešće uzimamo zdravo za gotovo. O njemu ne razmišljamo dok bez teškoća hodamo, penjemo se uz stepenice ili razgovaramo. Tek kada nam za neku od tih svakodnevnih aktivnosti ponestane vazduha, postaje jasno koliko zdravlje pluća utiče na kvalitet života. Povodom Svetskog dana pluća, koji se danas obeležava pod sloganom "Zdravlje pluća tokom čitavog života", dr med. Nikola Piljić, doktor medicine, doktorand, osnivač i predsednik Nacionalne inicijative nepušača Srbije, objašnjava za naš portal šta možemo da uradimo da ih zaštitimo u svakom životnom dobu i na koje simptome bi trebalo obratiti pažnju.

- Pluća počinju da se razvijaju još tokom trudnoće, a njihov rast i sazrevanje nastavljaju se tokom detinjstva i mladosti. Zato je posebno važno da trudnice ne puše niti koriste druge duvanske i nikotinske proizvode i da budu zaštićene od dima i aerosola. Time čuvamo njihovo zdravlje, ali i zdravlje budućih generacija. Za zdravlje pluća važni su i uslovi u kojima dete odrasta - kvalitet vazduha koji udiše, zaštita od duvanskog dima i aerosola, prevencija respiratornih infekcija i pravovremeno prepoznavanje i lečenje bolesti - sugeriše dr Piljić.

Prestanak pušenja je jedan od najvažnijih koraka ka zdravlju, čak i kada je bolest već dijagnostikovan Foto: Ton Photographer 4289/Shutterstock, Pixel-Shot/Shutterstock

Posebno je važno da dom i automobil budu bez duvanskog dima i aerosola elektronskih cigareta i zagrevanih duvanskih proizvoda, dodaje doktor.

- Otvoren prozor ili pušenje u drugoj sobi ne pružaju dovoljnu zaštitu od pasivnog pušenja. Deca često nemaju mogućnost da se sklone iz takvog okruženja, pa je odgovornost za njihovu zaštitu na odraslima. Kada govorimo o prevenciji, prevencija aktivnog i pasivnog pušenja jeste jedna od najvažnijih tema - ističe dr Piljić.

Na pluća utiču i zagađenje spoljašnjeg vazduha, prašina i isparenja na radnom mestu, vlaga i buđ u prostorijama u kojima boravimo. Zato je važno da razmišljamo i o tome šta svakodnevno udišemo, kod kuće, na poslu i napolju.

Kad bolest već postoji

Briga o plućima podrazumeva i redovno kretanje u skladu sa zdravstvenim stanjem, preporučenu vakcinaciju i pravilno lečenje postojećih bolesti.

Kod astme je važno pravilno koristiti terapiju i na vreme prepoznati pogoršanje bolesti Foto: Shutterstock

- Osobama sa astmom ili drugim hroničnim respiratornim oboljenjima važno je objasniti kako se terapija koristi, proveriti tehniku primene inhalatora i pomoći im da prepoznaju pogoršanje. Cilj nije samo da imaju manje tegoba, već da mogu da rade, kreću se, spavaju i učestvuju u svakodnevnom životu - savetuje naš sagovornik.

Upozorenja koja stižu iz pluća

Podjednako je važno obratiti pažnju na promene koje se javljaju tokom godina i ne prihvatati ih olako kao nešto što neminovno dolazi sa starenjem.

- Uporan kašalj, sviranje u grudima ili zamaranje pri naporu koje je ranije pacijent podnosio bez teškoća razlog je da se javim lekaru. Simptom ne znači automatski bolest, ali je neophodna dijagnostička procena. Spirometrija je jedan od brzih testova koji nam mogu mnogo pomoći kada je reč o proceni plućne funkcije kod pacijenta - napominje doktor.

Za osobe koje puše, prestanak je jedan od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja, čak i kada je bolest već dijagnostikovana. Nikotinska zavisnost nije pitanje slabog karaktera. Ljudima su potrebni razumevanje, stručna podrška i dostupno lečenje, poručuje dr med. Nikola Piljić.