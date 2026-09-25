Pravilnim izborom namirnica moguće je smanjiti unos purina, kontrolisati nivo mokraćne kiseline i smanjiti rizik od novih napada gihta

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Giht nastaje kada se mokraćna kiselina nakuplja u krvi i taloži u zglobovima, izazivajući bol, otok i upalu. Pravilna ishrana može pomoći u smanjenju nivoa mokraćne kiseline i rizika od napada gihta.

Šta je giht i kako nastaje?

Giht je oblik artritisa koji se manifestuje naglim napadima bola, otoka i crvenila u zglobovima. Ovo stanje nastaje zbog viška mokraćne kiseline u krvi, koja se kristalizuje i taloži u zglobovima. Mokraćna kiselina je proizvod razgradnje purina, supstanci koje se nalaze u određenim namirnicama. Nasledni faktori, prekomerna težina i nezdrava ishrana mogu povećati rizik od razvoja gihta.

Koji su najčešći simptomi gihta i kako se lečiti?

Simptomi gihta uključuju iznenadni i intenzivni bol u zglobovima, najčešće u nožnom palcu, ali može zahvatiti i druge zglobove, koji postaju crveni, otečeni i topli na dodir. Napadi gihta često se javljaju noću i mogu trajati nekoliko dana ili nedelja.

Simptomi gihta uključuju iznenadni i intenzivni bol u zglobovima, najčešće u nožnom palcu, ali može zahvatiti i druge zglobove Foto: Shutterstock

Lečenje gihta podrazumeva korišćenje lekova, promene u ishrani i načinu života, kako bi se smanjila mokraćna kiselina u krvi.

Kako se hraniti ako imate povišenu mokraćnu kiselinu i giht? Smanjenje unosa crvenog mesa

Crveno meso, posebno govedina i svinjetina, bogato je purinima koji se razgrađuju u mokraćnu kiselinu. Zato se preporučuje smanjenje njegove konzumacije ili zamena belim mesom, poput piletine ili ćuretine. Vegetarijanska ili veganska ishrana može biti korisna za lečenje gihta.

Uvođenje lagane hrane

Lagana hrana, kao što su povrće, voće i integralne žitarice, sadrži niske nivoe purina i bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima. Uvođenje ovih namirnica u svakodnevnu ishranu pomaže u održavanju zdrave telesne težine i smanjenju rizika od gihta.

Povećana hidratacija

Voda pomaže bubrezima da efikasnije izbacuju mokraćnu kiselinu iz tela, te se preporučuje unos od najmanje osam čaša vode dnevno.

Pored vode, konzumiranje prirodnih sokova bez šećera i biljnih čajeva može dodatno poboljšati hidrataciju.

Voda razgrađuje hranu, olakšava njen prolazak kroz digestivni trakt i čini gutanje jednostavnijim Foto: Shutterstock

Koje su preporučljive namirnice ako imate povišenu mokraćnu kiselinu? Mahunarke

Mahunarke poput sočiva, graška i pasulja bogate su proteinima i vlaknima i imaju nizak sadržaj purina. Mogu predstavljati važan deo ishrane osoba sa gihtom. Takođe su bogate antioksidansima koji smanjuju upale u telu.

Mlečni proizvodi

Mlečni proizvodi, posebno oni sa manje masti, poput jogurta i nemasnog sira, mogu pomoći u održavanju zdrave telesne težine, što je važno za kontrolu gihta. Kalcijum i vitamin D iz mlečnih proizvoda doprinose zdravlju kostiju.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi, kao što su bademi, orasi i lešnici, bogati su zdravim mastima, proteinima i vlaknima. Sadrže malo purina i mogu pomoći u smanjenju upala. Mogu se koristiti kao užina ili dodavati salatama i ovsenim kašama.

Integralne žitarice

Integralne žitarice, poput integralnog pirinča, kinoe i ovsa, sadrže visok nivo vlakana i niske nivoe purina. Pomažu u regulaciji šećera u krvi i održavanju zdravlja digestivnog sistema. Preporučuje se zamena rafinisanih žitarica integralnim varijantama.

Integralne žitarice, poput integralnog pirinča, kinoe i ovsa, sadrže visok nivo vlakana i niske nivoe purina Foto: Shutterstock

Kafa i čajevi

Kafa i čajevi, posebno zeleni čaj, mogu pomoći u smanjenju nivoa mokraćne kiseline. Kofein iz kafe može smanjiti rizik od napada gihta, dok zeleni čaj sadrži antioksidanse koji smanjuju upale.

Koje namirnice morate izbegavati ako imate povišenu mokraćnu kiselinu? Crveno meso, iznutrice i meso divljači

Crveno meso, kao što su govedina i svinjetina, kao i meso divljači, bogato je purinima koji se razgrađuju u mokraćnu kiselinu. Konzumacija ovih namirnica može povećati rizik od napada gihta. Preporučuje se smanjenje unosa, odnosno zamena crvenog mesa ribom ili biljnim izvorima proteina.

Riba, školjke i rakovi

Morski plodovi, uključujući školjke i rakove, sadrže visoke nivoe purina, pa njihova konzumacija može povećati rizik od gihta i pogoršati simptome kod osoba koje već imaju ovu bolest. Riba poput lososa može biti prihvatljiva, ali u manjim količinama.

Kvasac i aditivi

Kvasac, koji se koristi u pekarskim proizvodima i pivu, sadrži visoke nivoe purina. Preporučuje se smanjenje ili izbegavanje proizvoda koji sadrže kvasac i druge aditive.

Konzervansi se dodaju u stotine hiljada industrijski prerađenih prehrambenih proizvoda. Foto: Shutterstock

Pića sa veštačkim zaslađivačima

Pića poput gaziranih i energetskih napitaka mogu povećati nivo mokraćne kiseline. Ove napitke bolje je zameniti vodom, biljnim čajevima i prirodnim sokovima bez dodatog šećera.

Alkohol

Alkohol, posebno pivo i destilovana pića, povećava nivo mokraćne kiseline u krvi i može izazvati napade gihta ili pogoršati postojeće simptome. Preporučuje se smanjenje ili potpuno izbegavanje alkohola.

Koji recepti su preporučljivi za one koji imaju giht? Moćna salata sa kinoom i leblebijom

Ovo jelo predstavlja dobar izvor proteina. Salatu možete upotpuniti limunovim sokom i listovima svežeg bosiljka.

Tofu sa integralnim pirinčem i povrćem

Tofu se može koristiti u slanim i slatkim jelima. U ovom receptu kombinovan je sa integralnim pirinčem, brokolijem, rotkvicama, avokadom i mikrobiljem, za nutritivno bogat veganski obrok.

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Kremasti rižoto