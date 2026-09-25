Ishrana za smanjenje mokraćne kiseline: Nutricionista otkriva kako da se hranite i šta da izbegavate ako imate giht
Giht nastaje kada se mokraćna kiselina nakuplja u krvi i taloži u zglobovima, izazivajući bol, otok i upalu. Pravilna ishrana može pomoći u smanjenju nivoa mokraćne kiseline i rizika od napada gihta.
Šta je giht i kako nastaje?
Giht je oblik artritisa koji se manifestuje naglim napadima bola, otoka i crvenila u zglobovima. Ovo stanje nastaje zbog viška mokraćne kiseline u krvi, koja se kristalizuje i taloži u zglobovima. Mokraćna kiselina je proizvod razgradnje purina, supstanci koje se nalaze u određenim namirnicama. Nasledni faktori, prekomerna težina i nezdrava ishrana mogu povećati rizik od razvoja gihta.
Koji su najčešći simptomi gihta i kako se lečiti?
Simptomi gihta uključuju iznenadni i intenzivni bol u zglobovima, najčešće u nožnom palcu, ali može zahvatiti i druge zglobove, koji postaju crveni, otečeni i topli na dodir. Napadi gihta često se javljaju noću i mogu trajati nekoliko dana ili nedelja.
Lečenje gihta podrazumeva korišćenje lekova, promene u ishrani i načinu života, kako bi se smanjila mokraćna kiselina u krvi.
Kako se hraniti ako imate povišenu mokraćnu kiselinu i giht?
Smanjenje unosa crvenog mesa
Crveno meso, posebno govedina i svinjetina, bogato je purinima koji se razgrađuju u mokraćnu kiselinu. Zato se preporučuje smanjenje njegove konzumacije ili zamena belim mesom, poput piletine ili ćuretine. Vegetarijanska ili veganska ishrana može biti korisna za lečenje gihta.
Uvođenje lagane hrane
Lagana hrana, kao što su povrće, voće i integralne žitarice, sadrži niske nivoe purina i bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima. Uvođenje ovih namirnica u svakodnevnu ishranu pomaže u održavanju zdrave telesne težine i smanjenju rizika od gihta.
Povećana hidratacija
Voda pomaže bubrezima da efikasnije izbacuju mokraćnu kiselinu iz tela, te se preporučuje unos od najmanje osam čaša vode dnevno.
Pored vode, konzumiranje prirodnih sokova bez šećera i biljnih čajeva može dodatno poboljšati hidrataciju.
Koje su preporučljive namirnice ako imate povišenu mokraćnu kiselinu?
Mahunarke
Mahunarke poput sočiva, graška i pasulja bogate su proteinima i vlaknima i imaju nizak sadržaj purina. Mogu predstavljati važan deo ishrane osoba sa gihtom. Takođe su bogate antioksidansima koji smanjuju upale u telu.
Mlečni proizvodi
Mlečni proizvodi, posebno oni sa manje masti, poput jogurta i nemasnog sira, mogu pomoći u održavanju zdrave telesne težine, što je važno za kontrolu gihta. Kalcijum i vitamin D iz mlečnih proizvoda doprinose zdravlju kostiju.
Orašasti plodovi
Orašasti plodovi, kao što su bademi, orasi i lešnici, bogati su zdravim mastima, proteinima i vlaknima. Sadrže malo purina i mogu pomoći u smanjenju upala. Mogu se koristiti kao užina ili dodavati salatama i ovsenim kašama.
Integralne žitarice
Integralne žitarice, poput integralnog pirinča, kinoe i ovsa, sadrže visok nivo vlakana i niske nivoe purina. Pomažu u regulaciji šećera u krvi i održavanju zdravlja digestivnog sistema. Preporučuje se zamena rafinisanih žitarica integralnim varijantama.
Kafa i čajevi
Kafa i čajevi, posebno zeleni čaj, mogu pomoći u smanjenju nivoa mokraćne kiseline. Kofein iz kafe može smanjiti rizik od napada gihta, dok zeleni čaj sadrži antioksidanse koji smanjuju upale.
Koje namirnice morate izbegavati ako imate povišenu mokraćnu kiselinu?
Crveno meso, iznutrice i meso divljači
Crveno meso, kao što su govedina i svinjetina, kao i meso divljači, bogato je purinima koji se razgrađuju u mokraćnu kiselinu. Konzumacija ovih namirnica može povećati rizik od napada gihta. Preporučuje se smanjenje unosa, odnosno zamena crvenog mesa ribom ili biljnim izvorima proteina.
Riba, školjke i rakovi
Morski plodovi, uključujući školjke i rakove, sadrže visoke nivoe purina, pa njihova konzumacija može povećati rizik od gihta i pogoršati simptome kod osoba koje već imaju ovu bolest. Riba poput lososa može biti prihvatljiva, ali u manjim količinama.
Kvasac i aditivi
Kvasac, koji se koristi u pekarskim proizvodima i pivu, sadrži visoke nivoe purina. Preporučuje se smanjenje ili izbegavanje proizvoda koji sadrže kvasac i druge aditive.
Pića sa veštačkim zaslađivačima
Pića poput gaziranih i energetskih napitaka mogu povećati nivo mokraćne kiseline. Ove napitke bolje je zameniti vodom, biljnim čajevima i prirodnim sokovima bez dodatog šećera.
Alkohol
Alkohol, posebno pivo i destilovana pića, povećava nivo mokraćne kiseline u krvi i može izazvati napade gihta ili pogoršati postojeće simptome. Preporučuje se smanjenje ili potpuno izbegavanje alkohola.
Koji recepti su preporučljivi za one koji imaju giht?
Moćna salata sa kinoom i leblebijom
Ovo jelo predstavlja dobar izvor proteina. Salatu možete upotpuniti limunovim sokom i listovima svežeg bosiljka.
Tofu sa integralnim pirinčem i povrćem
Tofu se može koristiti u slanim i slatkim jelima. U ovom receptu kombinovan je sa integralnim pirinčem, brokolijem, rotkvicama, avokadom i mikrobiljem, za nutritivno bogat veganski obrok.
Kremasti rižoto
Rižoto je praktičan izbor kada nemate mnogo vremena za kuvanje. Možete dodati sastojke po želji, a jedna od mogućnosti su špargle i crvena paprika.
Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs