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Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok obolevanja i smrtnosti stanovništva u Srbiji. Posebno se izdvajaju aterosklerotske kardiovaskularne bolesti, čije su najteže kliničke manifestacije infarkt miokarda i moždani udar.

Visoka učestalost bolesti srca i krvnih sudova u našoj zemlji povezana je sa značajno češćim prisustvom faktora rizika za aterosklerozu kod oba pola i u svim starosnim grupama. Među najznačajnije faktore rizika ubrajamo povišen krvni pritisak, poremećaje metabolizma masti i šećernu bolest. Faktori rizika kao što su pušenje, prekomerna telesna masa i gojaznost, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost takođe doprinose oštećenju krvnih sudova. Pored tradicionalnih faktora rizika, intenzivno se ispituje uloga drugih metaboličkih i nutritivnih faktora, uključujući mokraćnu kiselinu, homocistein i status vitamina D, kao potencijalnih modifikatora kardiovaskularnog rizika. Unutrašnja površina krvnog suda počinje da se menja još u ranoj mladosti, a prisustvo faktora rizika može značajno ubrzati oštećenje vaskularnog endotela i dovesti do suženja krvnih sudova. Veći broj istraživanja ukazao je na povezanost niskih vrednosti vitamina D sa povećanim rizikom od aterosklerotskih kardiovaskularnih bolesti, uključujući infarkt miokarda i moždani udar. Pretpostavljeni mehanizmi obuhvataju uticaj vitamina D na endotelnu funkciju, zapaljenje i potencijalno bolju regulaciju krvnog pritiska i metabolizma. Vitamini K2 i D3 međusobno se dopunjuju u regulaciji metabolizma kalcijuma i očuvanju zdravlja krvnih sudova. Vitamin K2 učestvuje u aktivaciji proteina koji sprečavaju taloženje kalcijuma u arterijskom zidu i na način može doprineti očuvanju vaskularne elastičnosti. Poslednjih godina intenzivno se ispituje njegova uloga u usporavanju napredovanja kalcifikacije koronarnih arterija.

Viva cardio Foto: Promo

U naučnom svetu cenjen časopis JAMA Cardiology nedavno je objavio istraživanje o uticaju vitamina K2 na usporavanje procesa kalcifikacije koronarnih arterija. U istraživanje su bili uključeni pacijenti starosti od 59 do 61 godine koji su tokom dve godine dobijali vitamin K2 u dozi od 360 µg dnevno. Istraživanje je ukazalo na mogućnost da suplementacija vitaminom K2 može usporiti progresiju koronarne kalcifikacije. Uz činjenicu da je K2 pokazao dobar bezbednosni profil kod simptomatskih pacijenata sa koronarnom bolešću i postojećom koronarnom kalcifikacijom, ovi nalazi predstavljaju podsticaj za sprovođenje većih i dugotrajnijih kliničkih studija. Takođe, koenzim Q10 ima važnu ulogu u proizvodnji energije i antioksidativnoj zaštiti i na taj način doprinosi očuvanju funkcije srca. Njegova uloga u regulaciji krvnog pritiska i očuvanju kardiovaskularnog zdravlja predmet je brojnih istraživanja. Kombinacija vitamina K2, vitamina D3 i koenzima Q10 predstavlja nutritivnu kombinaciju sa potencijalnim kardiovaskularnim koristima. Vitamin D može doprineti regulaciji krvnog pritiska i metabolizma glukoze, vitamin K2 učestvuje u aktivaciji proteina koji regulišu metabolizam kalcijuma i mogu imati ulogu u sprečavanju taloženja kalcijuma u zidovima krvnih sudova, dok koenzim Q10 ima važnu ulogu u proizvodnji ćelijske energije i antioksidativnoj zaštiti.

Prevencija kardiovaskularnih bolesti počinje mnogo pre pojave prvih simptoma i zasniva se pre svega na zdravim životnim navikama, kontroli faktora rizika i odgovarajućem nutritivnom statusu. U tom okviru, kombinacija vitamina K2, vitamina D3 i koenzima Q10 predstavlja interesantnu nutritivnu podršku za očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova. Viva K2D3 180 Cardio namenjen je svakodnevnoj nutritivnoj podršci, dok Viva K2D3 360 Cardio, sa većim sadržajem vitamina K2, može biti izbor za osobe sa povećanim potrebama u skladu sa individualnim zdravstvenim statusom.