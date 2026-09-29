Prilagođena ishrana, sporije jedenje i redovna fizička aktivnost mogu pomoći da se smanje nadutost i nakupljanje gasova u crevima

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Nadutost i gasovi nastaju kada se u crevima nakupi više gasova, što može biti povezano sa određenim namirnicama, gutanjem vazduha tokom jela, ali i probavnim tegobama poput sindroma iritabilnog creva (IBS) i netolerancije na laktozu, navodi na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine, a zatim objašnjava da na ove tegobe mogu uticati i stres, način ishrane i svakodnevne životne navike.

Najčešći uzroci nadutosti povezani su sa ishranom

Hrana bogata vlaknima, poput pasulja, brokolija, kupusa i gaziranih pića, može dovesti do povećane proizvodnje gasa.

- Pored toga, brza konzumacija obroka i nedovoljno žvakanje hrane povećavaju rizik od gutanja vazduha, što dodatno doprinosi nadutosti. Holistički pristup preporučuje svesnu ishranu i pažljivo biranje namirnica kako bi se postigla optimalna probava.

Nadutost je česta probavna tegoba koja se najčešće javlja zbog nakupljanja gasova u crevima Foto: Shutterstock

Smernice za olakšavanje tegoba

Jedan od načina za ublažavanje ovih simptoma je prilagođavanje ishrane.

- Preporučujem izbegavanje hrane koja izaziva gasove, kao što su mahunarke i gazirana pića, dok se savetuje uvođenje probiotskih namirnica koje pomažu u balansiranju crevne flore. Takođe, važno je jesti polako i temeljno žvakati hranu kako bi se smanjilo gutanje vazduha. Od velikog značaja je obratiti pažnju i na emocionalno stanje jer stres može negativno uticati na probavu.

Osim prilagođavanja ishrane, redovna fizička aktivnost može pomoći u smanjenju nadutosti i gasova.

Vežbanje pospešuje pokretljivost creva i pomaže u izbacivanju nakupljenog gasa.Takođe, zdrave prehrambene navike i fizičku aktivnost kako bi se poboljšalo opšte zdravlje digestivnog sistema i smanjila nadutost i gasovi. Uvođenjem tehnika opuštanja kao što su joga i meditacija, holistički pristup omogućava smanjenje stresa, što dodatno doprinosi smanjenju probavnih smetnji i poboljšanju celokupnog blagostanja.