Čokoladica „bez šećera“ ne znači i da ne utiče na glikemiju, jer njen sastav, količina ugljenih hidrata i veličina porcije mogu uticati na nivo šećera u krvi

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Čokoladice bez šećera često se reklamiraju kao proizvodi koji neće dovesti do naglog skoka šećera u krvi. Dijetolog dr Veroslava Stanković nas podseća da etiketa „bez šećera“ ne znači isto što i „bez ugljenih hidrata“, niti garantuje da proizvod neće uticati na vrednost glikemije, to jest, šećara u krvi.

Glikemija je stručni naziv za nivo glukoze (šećera) u krvi. Normalne vrednosti jutarnje glikemije (natašte) iznose 3,6 do 6,1 mmol/L. Vrednosti između 5,6 i 6,9 mmol/L (natašte) upozorenje su na oštećenu regulaciju šećera – predijabetes. Nivo glikemije, na prazan stomak, iznad 6,1 mmol/L ukazuje na povišen šećer u krvi. Vrednosti šećera natašte veće od 7,0 mmol/L obično su znak šećerne bolesti (dijabetesa).

Šta je bitno?

Na pitanje da li čokoladice i barovi bez šećera podižu šećer, odgovor je često „da“, kaže dr Stanković.

- Čokoladice i barovi „bez šećera“ mogu da sadrže skrob i šećerne alkohole, od kojih neki doprinose porastu glikemije. Nisu svi proizvodi isti, niti svi zaslađivači imaju isti efekat. Važni su sastav, pojedena količina i individualni odgovor organizma – objašnjava dr Stanković na svom Instagram nalogu.

Kada na proizvodu piše „bez šećera“, to ne znači isto što i „bez ugljenih hidrata“. Ovaj proizvod može da sadrži skrob i brašno, dok ukupan sastav i količina i dalje utiču na glikemiju.

Kada na proizvodu piše „bez šećera“, to ne znači isto što i „bez ugljenih hidrata“ Foto: Shutterstock

Kako raste šećer posle čokoladice bez šećera?

Kada pojedemo čokoladicu bez šećera, počinje varenje ugljenih hidrata, glukoza ulazi u krv, a glikemija, to jest nivo šećera, raste.

- Bez dodatog šećera ne znači bez uticaja na šećer u krvi - podvlači dr Stanković.

Doktorka nas upućuje da zato pri kupovini ne obraćamo pažnju samo na stavku „od kojih šećeri“. Pogledajte ukupne ugljene hidrate, sastojke i količinu konzumirane čokolade.

- Na primeru iz prakse, kod jedne pacijentkinje zabeležena je glikemija od 24 mmol/L nakon konzumiranja bara bez šećera. To je pojedinačni slučaj, a ne očekivana reakcija na svaki takav proizvod i ne dokaz da je samo ovaj proizvod „bez šećera“ bio uzrok visokog šećera u krvi. Poenta nije da se plašimo hrane, niti da zabranimo svaki slatkiš, već da znamo da dve prednje reči s prednje strane pakovanja nisu zamena za čitanje deklaracije – napominje dr Veroslava Stanković.

Bez dodatog šećera ne znači bez uticaja na šećer u krvi Foto: Shutterstock

Glikemija 24 mmol/L Glikemija od 24 mmol/L zahteva neodložno javljanje lekaru. Uz povraćanje, bol u stomaku, ubrzano disanje ili izraženu pospanost, potrebna je hitna medicinska pomoć, naglašava dr Stanković.

Na šta još da obratimo pažnju?

Dr Stanković kaže da je bitno da proverimo ukupne ugljene hidrate u namirnici, veličinu porcije i skrivene skrobove.