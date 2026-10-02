Grejvsova orbitopatija nije samo promena izgleda očiju, već bolest koja u težim slučajevima može ugroziti vid i zahteva pravovremeno prepoznavanje i lečenje

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- Kada se govori o bolestima štitaste žlezde, najčešće se pomisli na poremećaj hormona, ubrzan rad srca, promene telesne težine ili nervozu. Međutim, kod dela pacijenata bolest može da zahvati i oči. One mogu postati isturenije, kapci otečeni, a pogled se može promeniti. Javljaju se i crvenilo, peckanje i suzenje, dok u izraženijim slučajevima mogu nastati duple slike ili slabljenje vida.

To stanje naziva se Grejvsova orbitopatija. Važno je odmah reći: nije reč samo o estetskoj promeni izgleda očiju, već o bolesti tkiva smeštenih u očnoj duplji.

U kakvoj su vezi štitna žlezda i oči?

Grejvsova bolest je autoimuna bolest u kojoj imunski sistem greškom napada sopstvena tkiva. Organizam tada stvara antitela koja podstiču štitnu žlezdu da proizvodi previše hormona. Ta antitela mogu da deluju i na tkiva oko očiju, zbog čega kod nekih pacijenata dolazi do karakterističnih promena na očima, objašnjava dr Siniša Babović, Upravnik Klinike za očne bolesti, Univerzitetski klinički centar Vojvodine.

Grejvsova bolest povezuje štitnu žlezdu i oči, pa poremećaj njenog rada može biti praćen i promenama na očima Foto: Shutterstock

- Zapaljenje dovodi do oticanja očnih mišića i masnog tkiva iza očiju, a pošto u koštanoj očnoj duplji nema dovoljno prostora za njihovo širenje, očne jabučice se potiskuju napred i oči postaju ispupčene.

Ispupčene oči nisu jedini simptom Prvi znaci mogu biti mnogo suptilniji

Ne mora sve da počne „izbečenim očima“. Prvi simptomi mogu biti sasvim diskretni: osećaj peska u očima, peckanje, suzenje, crvenilo, otečeni kapci, osetljivost na svetlost ili pritisak i bol iza oka, naročito pri pokretanju očiju.

- Pacijent može primetiti i da su mu oči „otvorenije“ nego ranije ili da jedno oko izgleda drugačije od drugog. Kako bolest napreduje, oči mogu postati isturenije, kapci se teže zatvaraju, a mogu se javiti i duple slike. Važno je naglasiti da se promene na očima ne moraju javiti istovremeno sa poremećajem rada štitne žlezde. One mogu prethoditi problemima sa štitnom žlezdom, javiti se u isto vreme ili nastati kasnije, pa uredni nalazi hormona ne znače nužno da nema promena na očima.

Kada vid može biti ozbiljno ugrožen?

Većina pacijenata sa Grejvsovom orbitopatijom neće izgubiti vid, zbog čega nema razloga za nepotreban strah. Ipak, postoje situacije koje zahtevaju posebnu pažnju.

- Jedna od njih nastaje kada su oči toliko isturene da kapci više ne mogu potpuno da ih zatvore. Rožnjača tada ostaje nezaštićena, isušuje se i može doći do njenog oštećenja, pa čak i stvaranja ranice. Druga, ozbiljnija komplikacija nastaje duboko u očnoj duplji. Uvećani očni mišići mogu u njenom uskom zadnjem delu da pritisnu očni živac, koji prenosi informacije iz oka do mozga. Tada nastaje distrotiroidna optička neuropatija, koja može ozbiljno ugroziti vid.

Pacijent može primetiti i da su mu oči „otvorenije“ nego ranije ili da jedno oko izgleda drugačije od drugog Foto: Shutterstock

Pacijent može primetiti slabljenje vida, promene u raspoznavanju boja ili ispad dela vidnog polja. Naglo slabljenje vida, promena u raspoznavanju boja, pojava novih duplih slika ili nemogućnost potpunog zatvaranja oka zahtevaju što skoriji pregled i ne treba čekati redovnu kontrolu.

Pregledi koji otkrivaju šta se dešava iza očiju

Oftalmolog ne procenjuje samo koliko su oči isturene. Ispituju se oštrina vida, pokreti očiju, položaj kapaka, stanje rožnjače i očni pritisak, kao i eventualna pojava duplih slika. Proveravaju se i očni živac, raspoznavanje boja i, kada je potrebno, vidno polje. Posebnim instrumentom meri se i koliko je očna jabučica potisnuta napred.

- Kod pojedinih pacijenata potrebno je uraditi CT ili magnetnu rezonancu očnih duplji. Ovi pregledi omogućavaju da se proceni ono što se spolja ne vidi, koliko su očni mišići uvećani i da li postoji pritisak na očni živac.

Za izbor terapije važno je utvrditi da li je bolest još aktivna ili su već nastale trajne promene, navodi naš sagovornik i dodaje da dok traje zapaljenski proces, terapija je usmerena na njegovo smirivanje, a nakon što se bolest stabilizuje, mogu se korigovati posledice koje su ostale.

Lečenje je danas mnogo naprednije

Kod blagih oblika Grejvsove orbitopatije i dalje su važni jednostavni, ali značajni postupci, veštačke suze, zaštita površine oka, dobra kontrola funkcije štitne žlezde i, posebno, prestanak pušenja.

Kod aktivnijih i težih oblika bolesti kortikosteroidi, najčešće primenjeni intravenski, i dalje imaju važno mesto jer snažno deluju na zapaljenski proces. Međutim, poslednjih godina lečenje je značajno napredovalo, istakao je dr Babović.

Kod blagih oblika Grejvsove orbitopatije i dalje su važni jednostavni, ali značajni postupci, veštačke suze Foto: Shutterstock

- Bolje razumevanje mehanizama koji pokreću bolest dovelo je do razvoja ciljanih bioloških lekova. Za razliku od terapija koje široko potiskuju imunski odgovor, ovi lekovi deluju na određene molekularne mehanizme uključene u razvoj bolesti. Posebno se istražuju i primenjuju terapije usmerene na IGF-1 receptor, koje kod odgovarajućih pacijenata mogu smanjiti aktivnost bolesti, izraženost ispupčenosti očiju i duple slike.

Istražuju se i lekovi koji deluju na druge delove imunskog sistema. Cilj je da se ne suzbija samo zapaljenje, već da se deluje na mehanizme koji ga pokreću. Ipak, ovi lekovi nisu namenjeni svakom pacijentu, nisu svuda jednako dostupni i mogu imati neželjena dejstva.

Važno Kada je vid ugrožen zbog pritiska na očni živac, lečenje mora da bude hitno. Tada se primenjuju visoke doze intravenskih kortikosteroida, a ukoliko je potrebno, radi se i orbitalna dekompresija (operacija kojom se stvara dodatni prostor u očnoj duplji i smanjuje pritisak na očni živac).

Hirurško lečenje može biti potrebno i nakon što se bolest smiri. Tada se mogu korigovati položaj očiju, duple slike i položaj kapaka, kako bi se poboljšali vidna funkcija i izgled.

Prestanak pušenja je deo lečenja

Veza između pušenja i Grejvsove orbitopatije posebno je značajna. Pušači imaju veći rizik od razvoja težeg oblika bolesti, a kod njih odgovor na lečenje može biti slabiji.

Zato prestanak pušenja u ovom slučaju nije samo opšti savet za očuvanje zdravlja, već važan deo lečenja.

Prestanak pušenja je važan deo lečenja Grejvsove orbitopatije, jer pušenje povećava rizik od težeg oblika bolesti i može smanjiti odgovor na terapiju Foto: Shutterstock

Podjednako je važno da funkcija štitne žlezde bude dobro i stabilno regulisana, navodi dr Babović. On dodaje da je za uspešno lečenje Grejvsove orbitopatije važna saradnja endokrinologa i oftalmologa, dok kod težih oblika može biti neophodno uključiti i druge stručnjake.

- Grejvsova orbitopatija ne utiče samo na izgled očiju, već u težim slučajevima može ugroziti i vid. Pravovremena kontrola, prestanak pušenja i odgovarajuće lečenje mogu značajno uticati na tok bolesti - ističe dr Siniša Babović, za kraj.