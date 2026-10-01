Njegovo osnovno dejstvo je anksiolitičko, da smanji strah, anksioznost i emocionalnu napetost

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Strah od stomatologa i moguća ranija neprijatna iskustva mogu da budu prepreka za lečenje i pravilnu negu zuba i usne duplje. Od skoro je na Vojnomedicinskoj akademiji dostupna inhalaciona sedacija azot-suboksidom, primenom takozvanog „gasa smejavca“. Cilj je da strah više ne bude razlog za odlaganje odlaska kod zubara, jer pravovremeni pregled i lečenje mogu da spreče razvoj težeg karijesa i drugih komplikacija.

Ova usluga za sada je dostupna samo vojnim osiguranicima i to deci. Plan je da u narednom periodu, inhalaciona sedacija u skladu sa medicinskim indikacijama i procenom stručnog tima, postepeno bude dostupna većem broju pacijenata različitih životnih dobi.

Šta je inhalaciona sedacija?

Inhalaciona sedacija je minimalno do umereno sedativno stanje koje se postiže udisanjem smeše azot-suboksida i kiseonika kroz nazalnu masku. Omogućava detetu da ostane budno, spontano diše i održava verbalni kontakt, uz smanjenje straha, anksioznosti i povećanje saradljivosti tokom stomatološkog tretmana.

- Postupak se započinje postavljanjem nazalne maske i postepenom titracijom smeše azot-suboksida i kiseonika do postizanja željenog nivoa sedacije. Tokom intervencije dete je budno, spontano diše i kontinuirano se prati, komunicira sa terapeutom. Po završetku tretmana azot-suboksid se prekida, uz nekoliko minuta inhalacije 100 odsto kiseonika radi ubrzane eliminacije gasa. Azot-suboksid nije zamena za lokalnu anesteziju i ne treba ga posmatrati kao sredstvo za uklanjanje bola. Njegovo osnovno dejstvo je anksiolitičko, da smanji strah, anksioznost i emocionalnu napetost deteta, uz stvaranje osećaja opuštenosti i povećanje saradljivosti. Na taj način dete lakše prihvata stomatološki tretman, dok se za kontrolu bola, kada je potrebna, primenjuje odgovarajuća lokalna anestezija - kaže za Zdravlje. Kurir.rs major dr Vesna Tričković, specijalista dečije i preventivne stomatologije sa VMA, doktorand na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Inhalaciona sedacija azot-suboksidom predstavlja veoma bezbednu i dobro podnošljivu metodu Foto: Shutterstock

Postupak je bezbedan, ipak ima situacija kada se ne preporučuje Kada se pravilno primenjuje i uz odgovarajuću selekciju pacijenata, inhalaciona sedacija azot-suboksidom predstavlja veoma bezbednu i dobro podnošljivu metodu, posebno pogodnu za decu. Dr Tričković napominje da je inhalaciona sedacija prvenstveno namenjena deci sa izraženim stomatološkim strahom, negativnim prethodnim iskustvom ili pojačanim refleksom povraćanja . Neophodno je da dete može da sarađuje, prihvati nazalnu masku i održava verbalnu komunikaciju tokom postupka.

- Njena velika prednost je brzo nastupanje dejstva i brzo vraćanje deteta u uobičajeno stanje nakon završetka sedacije. Ipak, kao i kod svake medicinske procedure, postoje situacije u kojima se primena ne preporučuje ili zahteva poseban oprez. Kontraindikacije i ograničenja uključuju nemogućnost saradnje deteta i neprihvatanje nazalne maske, opstrukciju ili otežano disanje na nos, akutne respiratorne infekcije, oboljenja srednjeg uha i druga stanja kod kojih postoji zatvoren prostor ispunjen gasom, kao i pojedina neurološka, psihijatrijska i sistemska oboljenja kod kojih je primena azot-suboksida kontraindikovana ili zahteva prethodnu konsultaciju sa odgovarajućim specijalistom - objašnjava dr Tričković.

Zbog toga je pre sedacije neophodna adekvatna procena zdravstvenog stanja deteta, procena indikacija i kontraindikacija i izbor odgovarajućeg nivoa monitoringa, dodaje dr Tričković.

- Kada su kriterijumi pravilno postavljeni, ova metoda omogućava da se stomatološki tretman sprovede uz značajno smanjenje straha i anksioznosti, bez nepotrebnog opterećenja deteta -naglašava doktorka.

Tim VMA oslobađa decu straha od zubara Foto: Privatna arhiva

Koji su ključni kriterjumi?

Dr Vesna Tričković napominje da ne postoji strogo definisana donja starosna granica za primenu inhalacione sedacije azot-suboksidom. Ključni kriterijum nije toliko uzrast deteta, koliko njegova razvojna zrelost i sposobnost saradnje.

- Dete bi trebalo da bude u stanju da razume jednostavna uputstva, prihvati nazalnu masku i da tokom procedure diše kroz nos. Zbog toga se metoda može uspešno primeniti i kod dece mlađe od tri godine, ali je neophodna individualna procena svakog deteta. Kod najmlađe dece primena je, dakle, moguća, ali zavisi pre svega od psihofizičkog razvoja, temperamenta i sposobnosti saradnje, a ne samo od hronološkog uzrasta. Kada dete prihvati proceduru, inhalaciona sedacija se uglavnom veoma dobro podnosi i omogućava da stomatološki tretman protekne uz značajno smanjen strah i anksioznost - kaže dr Tričković.

Anesteziolog je uključen u vođenje i nadzor sedacije, uz kontinuirani monitoring vitalnih parametara, dok je stomatolog odgovoran za izvođenje i kontrolu stomatološkog tretmana Foto: Shutterstock

Način rada koji omogućava dodatnu sigurnost

Uvođenje sedacije azot-suboksidom u kliničku praksu omogućilo je da, nakon odgovarajuće obuke, stomatolog može samostalno da sprovodi ovu vrstu minimalne inhalacione sedacije.