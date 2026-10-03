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Prijatan miris određene biljke može da bude dobra podrška u lečenju. Etarska ulja kleke, ruzmarina mogu da pomognu kod neprijatnog bola u zglobovima, masaža kimom olakšava bol u stomaku i savetuje se i deci, čajevac je dobar za glivice. Stručnjaci za aromaterapiju napominju da etarska ulja mogu dobro da deluju kada se pravilno koriste.

Etarska ulja moraju biti pravilno razblažena, moraju se poštovati preporučene koncentracije, njihova upotreba mora biti vremenski ograničena, naglašava za Zdravlje Kurir, dr sci. Dragana Pavlović, specijalista kontrole i primene lekovitih biljaka i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Etarska ulja kod problema s varenjem

Problemi s varenjem jedni su od najčešćih problema savremenog čoveka. Prof. Pavlović napominje da etarska ulja mogu da pomognu, a savetuju se i deci.

- Postoje dobri dokazi da aromaterapija može da pomogne kod problema sa gasovima, varenjem i zatvorom. Aromaterapijska masaža stomaka u smeru kazaljke na satu uz upotrebu etarskog ulja kima preporučena je od strane Evropske agencije za lekove, čak i za primenu kod beba - napominje Pavlović.

Dodaje da se čajevi od komorača i kima danas manje preporučuju za odojčad, jer su novije analize pokazale mogućnost razvoja toksičnih efekata usled oralnog unosa određenih sastojaka.

- Pre oko godinu dana pojavio se proizvod čija je ideja bila da se etarska ulja kima i lavande, koja je jedno od najbezbednijih etarskih ulja i ima umirujuće dejstvo, kombinuju sa odgovarajućom bazom biljnih ulja. Tako je dobijen precizno formulisan i bezbedan proizvod koji se nanosi na stomak deteta uz blagu masažu i doprinosi smirivanju tegoba - pojašnjava prof. Pavlović.

Prof. Pavlović dodaje da etarsko ulje kima može da bude korisno i kod odraslih.

- Postoji klinička studija koja je pokazala da je kod pacijenata nakon operacija, koje nisu bile povezane sa digestivnim traktom, već, na primer, ortopedskih zahvata, masaža uz etarsko ulje kima doprinela bržoj normalizaciji rada creva. Naime, funkcija creva često bude usporena usled ležanja, anestezije i oporavka nakon operacije. Kliničke studije pokazuju da masaža stomaka može biti efikasnija od samog ljuljanja deteta ili utopljavanja stomaka - napominje Pavlović.

Masaža uz etarsko ulje kima doprinela je bržoj normalizaciji rada creva. Foto: Shuterstock

Bolovi u zglobovima, vratu i leđima

Kod bolova u zglobovima, vratu i leđima, koji su često posledica dugotrajnog sedenja, mogu biti korisna etarska ulja koja podstiču lokalnu cirkulaciju i izazivaju blago zagrevanje na mestu primene. To su, na primer, etarska ulja kleke, ruzmarina i cimeta, objašnjava naša sagovornica.

- Naravno, ona se uvek moraju koristiti pravilno razblažena. Na taj način mogu da podstaknu dotok krvi u bolno područje i doprinesu ublažavanju tegoba. Sama masaža pokazala se kao veoma korisna kod bolova u mišićima i različitih neuralgija - kaže Pavlović.

Antimikrobno delovanje etarskih ulja

Etarska ulja imaju snažno antimikrobno delovanje. Do danas je opisano više različitih mehanizama kojima etarska ulja mogu da deluju na bakterije. Ne samo da mogu da uspore njihov rast, već mogu i direktno da ih oštete ili unište.

- Antibakterijsko dejstvo u određenoj meri imaju gotovo sva etarska ulja. Etarsko ulje čajevca poseduje i izraženo antifungalno delovanje, odnosno deluje protiv gljivica. Neka etarska ulja imaju i antivirusno dejstvo. Primer je etarsko ulje matičnjaka, koje pored toga ima i snažan antidepresivni i anksiolitički efekat. Prema pojedinim studijama, matičnjak može da doprinese smanjenju nivoa kortizola u pljuvački, čime pomaže opuštanju i smanjenju stresa. Kada kažemo da etarsko ulje ima antimikrobno dejstvo, mislimo na delovanje protiv bakterija, virusa i gljivica - pojašnjava prof. Dragana Pavlović.

Etarska ulja imaju snažno antimikrobno delovanje Foto: Shutterstock

Etarska ulja u dermokozmetici

Etarska ulja mogu biti koristan dodatak dermokozmetičkim proizvodima jer mogu da doprinesu sprečavanju kolonizacije kože potencijalno štetnim mikroorganizmima. Na primer, postoje lipogelovi koji sadrže kombinaciju tri etarska ulja sa antiinflamatornim i antibakterijskim dejstvom.