Čak i kada simptomi moždanog udara brzo nestanu, ne treba ih ignorisati jer mogu biti znak tranzitornog ishemijskog ataka (kratkotrajni poremećaj dotoka krvi, TIA) i upozorenje na povećan rizik od moždanog udara

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Moždani udar je nagli poremećaj dotoka krvi u deo mozga, najčešće zbog začepljenja krvnog suda ili njegovog pucanja, što može dovesti do oštećenja moždanih ćelija. Iako se najčešće javlja iznenada, kod nekih ljudi mogu se pojaviti simptomi koji predstavljaju ozbiljno upozorenje.

Reč je o prolaznom ishemijskom ataku (TIA), kratkotrajnom poremećaju cirkulacije u delu mozga čiji simptomi mogu trajati svega nekoliko minuta, a zatim potpuno nestati. Upravo zbog toga ih ljudi često zanemare, ne shvatajući da mogu biti znak povećanog rizika od moždanog udara, objašnjava za naš portal dr Gorica Đokić, neurolog.

Simptomi koji najavljuju moždani udar

Simptomi TIA mogu biti iznenadna slabost ili utrnulost jedne strane lica, ruke ili noge, kratkotrajna nespretnost šake, otežan ili nerazumljiv govor, nemogućnost pronalaženja pravih reči ili razumevanja govora, prolazni gubitak ili poremećaj vida, naročito na jednom oku, kao i iznenadna nestabilnost, vrtoglavica ili poremećaj koordinacije.

Simptomi TIA mogu biti iznenadna slabost ili utrnulost jedne strane tela, smetnje govora ili vida, vrtoglavica, nestabilnost i poremećaj koordinacije Foto: Shutterstock

- Pojava ovakvih simptoma, naročito kada nastanu naglo, zahvate jednu stranu tela ili predstavljaju iznenadni gubitak neke neurološke funkcije, zahteva posebnu pažnju. Tipičan primer je osoba kojoj iznenada oslabi desna ruka, ne može pravilno da izgovori rečenicu ili na nekoliko minuta izgubi vid na jednom oku, a zatim se sve potpuno normalizuje. To što je simptom prošao ne znači da je prošla i opasnost. Naprotiv, takva epizoda može biti TIA i treba je shvatiti kao ozbiljan znak upozorenja.

Pacijent koji je ponovo potpuno dobro i dalje zahteva hitnu procenu, jer se nakon TIA moždani udar može dogoditi već u narednim satima ili danima, upozorava dr Đokić.

Kako razlikovati TIA od drugih tegoba?

Razlikovanje TIA od drugih tegoba nije uvek jednostavno bez odgovarajuće dijagnostike, ali je za TIA karakterističan nagli gubitak navedenih funkcija.

Kako navodi naša sagovornica, postoje brojna stanja koja mogu ličiti na TIA, među njima migrena sa aurom, epileptički napad, hipoglikemija, određeni poremećaji ravnoteže, ali i druga neurološka ili metabolička stanja. Zbog toga pacijent ne bi trebalo sam da procenjuje da li je nešto „samo od vrata“, „od pritiska“, umora ili stresa.

Moždani udar nastaje kada protok krvi do dela mozga prestane, što može izazvati dugotrajna oštećenja pokreta i funkcije ruku Foto: Shutterstock

- Trajanje simptoma nije pouzdan način da kod kuće razlikujemo TIA od moždanog udara. Čak i ako neurološki simptomi potpuno nestanu nakon pet ili deset minuta, takav događaj zahteva hitnu medicinsku procenu.

Kada je rizik najveći?

Najveći rizik postoji neposredno nakon TIA, posebno tokom prvih 24 do 48 sati, ali povišen rizik postoji i tokom narednih dana i nedelja.

- Zbog toga ne treba čekati da se simptomi ponove. Kod sumnje na moždani udar vreme je jedan od ključnih faktora. Što se pacijent ranije pregleda i utvrdi uzrok simptoma, veća je mogućnost da se pravovremenim lečenjem spreči razvoj velikog moždanog udara. Procena podrazumeva pregled krvnih sudova mozga i vrata, proveru srčanog ritma i mogućih izvora embolije, procenu faktora rizika, kao i odgovarajuću neuroradiološku dijagnostiku, u zavisnosti od kliničke slike.

TIA zato ne treba posmatrati kao „mali moždani udar koji je prošao“, već kao ozbiljno upozorenje i priliku da se veliki moždani udar možda spreči.

Dopler krvnih sudova je neinvazivan ultrazvučni pregled kojim se procenjuju protok krvi i stanje krvnih sudova Foto: Shutterstock

- Najvažnija poruka je vrlo jednostavna: ne čekajte da vidite da li će simptom proći. Kod moždanog udara svaki minut je važan, a čak i kada simptomi spontano nestanu, oni mogu predstavljati TIA i upozorenje da postoji neposredan rizik od ozbiljnog moždanog udara - istakla je dr Gorica Đokić za kraj.