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Bol u stomaku učestao je zdravstveni problem i uglavnom posledica naših loših životnih navika. Iako je često bezazlen kao kod sindroma nervoznog creva, ovaj simptom nekada je i znak hroničnih bolesti kao što su zapaljenske bolesti creva usled kojih dolazi do dugotrajne upale u gastrointestinalnom traktu. Lekari nas upozoravaju i da lakše, ali neprijatne tegobe kod nervoznih creva nekada mogu da budu praćene jakim i razornim tegobama. S druge strane, ozbiljne zapaljenske bolesti creva, kao što su ulcerozni kolitis ili Kronova bolest, nekada počinju sasvim tiho i neprimetno.

Kada je reč o razlikovanju ova dva stanja, ne smemo se osloniti na „osećaj“, objašnjava za portal Zdravlje. Kurir docent dr Srđan Marković, specijalista interne medicine i gastroenterolog.

U čemu je razlika između zapaljenskih bolesti creva i sindroma nervoznih creva?

Sindrom iritabilnog creva (Irritable Bowel Syndrome - IBS) može da bude veoma neprijatan, ali ne razara crevo, dok inflamatorne bolesti creva (Inflammatory Bowel Disease - IBD) mogu da počnu tiho, a da ostave trajne posledice ako se ne prepoznaju na vreme.

- Najveća razlika je u tome što je kod zapaljenskih bolesti creva prisutna upala, a kod iritabilnog creva uglavnom govorimo o poremećaju funkcije i preosetljivosti creva. Drugim rečima, kod iritabilnog kolona crevo može „raditi pogrešno“, ali kod inflamatorne bolesti crevo može biti zapaljeno, ranjivo i strukturno oštećeno. Zato se ova stanja ne smeju razlikovati samo „po osećaju“. Pacijent može imati veoma jake tegobe kod IBS-a, a ponekad relativno blage tegobe kod ozbiljne upale - kaže dr Marković.

Doktor napominje da zbog toga lekar ne sme da leči samo rečenicu „boli me stomak“, već mora da traži dokaze moguće bolesti: krvnu sliku, CRP, gvožđe, albumin, fekalni kalprotektin, mikrobiološke analize stolice kada je potrebno, kolonoskopiju sa biopsijama.

Kod sumnje na Kronovu bolest i magnetnu enterografiju, ultrazvuk creva ili druge metode za procenu tankog creva.

Kada nema čekanja?

Dr Marković naglašava i da u nekim situacijama nema prostora za čekanje i razmišljanje „proći će samo od sebe“.

- Moja praktična poruka bila bi: ako imate nadimanje, to ne znači da imate inflamatornu bolest creva. Ali ako osećate nadimanje, imate tragove krvi u stolici, mršavite, imate noćne stolice, anemiju ili povišen kalprotektin, to više nije priča za čekanje - kaže dr Srđan Marković.

Ako imate nadimanje, to ne znači da imate inflamatornu bolest creva Foto: Shutterstock

Odlaganje pregleda i kasno otkrivanje zapaljenskih bolesti creva nekada ima ozbiljne posledice i povećan rizik od razvoja još težih bolesti.

- Kod ulceroznog kolitisa to mogu biti teška pogoršanja, hospitalizacije, potreba za kortikosteroidima, anemija, pothranjenost, povećan rizik od karcinoma kod dugotrajne i nekontrolisane bolesti. Kod Kronove bolesti posebno se plašimo suženja creva, opstrukcije, fistula, apscesa, perianalne bolesti i potrebe za operacijama. U savremenoj gastroenterologiji ne čekamo da bolest „pokaže zube“; pokušavamo da prepoznamo pacijenta sa većim rizikom i lečimo ga dovoljno rano i dovoljno snažno - podvlači doktor.

Kako se leče zapaljenske bolesti creva?

Kortikosteroidi su najčešće korišćeni lekovi kada su u pitanju upalni procesi u organizmu, ipak dr Marković navodi da pacijentima koji se stalno vraćaju na kortikosteroide savetuje promenu terapijske strategije.

- Lečenje zapaljenskih bolesti creva danas je mnogo više od davanja jednog leka. To je strategija. Prvo treba znati koju bolest lečimo, koliko je aktivna, koliko je proširena, da li postoje komplikacije, kakav je rizik pacijenta, da li je ranije primao terapiju, ima li infekcija, planira li trudnoću, kakav mu je posao, kakav mu je kvalitet života - naglašava dr Marković.

Gastroenterolozi kod blažih oblika ulceroznog kolitisa često koriste mesalazine (protivzapaljenske lekove), oralno i/ili lokalno.

- Kortikosteroidi su korisni za brzo smirivanje pogoršanja, ali oni nisu terapija za dugoročno održavanje. Jedna od najvažnijih rečenica koju pacijent treba da zapamti jeste da je kortikosteroid most, ali nije kuća. Ako pacijent stalno mora da se vraća na pronizon, to nije uspeh lečenja, već znak da terapijska strategija mora da se promeni. Kod umerenih i teških formi bolesti danas koristimo imunomodulatore, biološku terapiju i male molekule. Tu spadaju anti-TNF lekovi, vedolizumab, ustekinumab, inhibitori interleukina 23, JAK inhibitori, S1P modulatori i drugi savremeni lekovi, u zavisnosti od bolesti i profila pacijenta - precizira dr Marković.

Lečimo čoveka koji sa tim crevom treba da živi narednih 40 ili 50 godina Foto: Shutterstock

CRVENE ZASTAVICE Dr Marković navodi i crvene zastavice koje ne treba ignorisati, a to su: krv u stolici, noćni prolivi koji bude pacijenta iz sna, neobjašnjiv gubitak telesne težine, temperatura, malaksalost ili anemija, dugotrajan proliv ili bolovi koji se pogoršavaju. Alarm su i povišen CRP ili fekalni kalprotektin, porodična istorija zapaljenskih bolesti creva ili karcinoma debelog creva, pojava tegoba prvi put u kasnijem životnom dobu.

Lek je samo deo terapije

Naš sagovornik ipak dodaje da sam lek nije jedini deo lečenja inflamatornih bolesti creva. Važni su i ishrana, korekcija anemije, nadoknada vitamina D, B12 i gvožđa kada nedostaju, vakcinacija pre imunosupresivne terapije, kontrola infekcija, prestanak pušenja kod Kronove bolesti, psihološka podrška, fizička aktivnost, praćenje terapijskih koncentracija lekova kada je potrebno i redovne kontrole.

- Kod inflamatornih bolesti creva ne lečimo samo crevo; lečimo čoveka koji sa tim crevom treba da živi narednih 40 ili 50 godina - ističe dr Srđan Marković.

Nemojte mesecima menjati probiotike, čajeve i dijete Foto: Shutterstock

Cilj je da se bolest prilagodi životu pacijenta

Dr Marković priča da ga pacijenti često pitaju šta je najvažnije za dobru kontrolu bolesti: da li su to ishrana, stres, probiotici ili lekovi?

- Moj odgovor jeste da je najvažnije da ne vodite rat protiv svoje bolesti sami. Zapaljenske bolesti creva su maraton u kome pacijent, gastroenterolog, medicinska sestra, nutricionista, psiholog i porodica treba da budu isti tim. Kada se bolest otkrije na vreme i leči planski, pacijent ne mora da se prilagođava bolesti; cilj je da bolest prilagodimo životu pacijenta - naglašava doktor.

Ne menjajte mesecima dijete i čajeve

Doktor kaže da "crevo često dugo šapuće pre nego što počne da viče".