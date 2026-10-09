Slušaj vest

Kad god se piše o proširenim venama, skoro uvek se priča o ženama. Priča se o trudnoći, hormonima, štiklama, dok se muškarci pomenu samo u jednoj rečenici, kao napomena, da i oni mogu da obole, samo ređe. Dr Dario Jocić, vaskularni hirurg, kaže za naš portal da ta rečenica krije veći problem nego što izgleda, i da muškarci ne obolevaju toliko ređe, koliko ređe traže pomoć.

- Genetika je, kod oba pola, daleko najveći faktor rizika. Ako oba roditelja imaju proširene vene, u 90 odsto slučajeva imaće ih i deca, bez obzira na pol. Trudnoća i hormoni jesu dodatni okidač kod žena, i to je tačno, ali to ne znači da muškarac bez tog okidača ne može da ima isti, pa i teži oblik bolesti. Problem je što medijska slika stvara utisak da je ovo žensko pitanje, pa muškarac koji primeti promenu na nozi to prvo ne poveže sa sobom - kaže dr Jocić.

Sramota umesto pregleda

Prema iskustvu dr Jocića, razlika između pacijenata i pacijentkinja ne počinje u ordinaciji, nego mnogo pre nje.

- Kod mene u ordinaciji, muškarci u proseku dolaze mnogo kasnije nego žene, često sa već uznapredovalom bolešću. Deo razloga je to što simptom kod njih duže ne izgleda "ozbiljno", a otok, umor u nogama, lako se povezuje s premorom. Ali veliki deo razloga je i stid. Briga o izgledu nogu se i dalje doživljava kao nešto što "nije za muškarce", pa čovek trpi godinama, umesto da ode na pregled koji traje deset minuta - objašnjava dr Jocić i dodaje da ta razlika ima realnu cenu.

Otok, težina i umor u nogama mogu da budu prvi znaci problema sa venama Foto: Shutterstock

- Kad se javi kasnije, bolest je uznapredovala. To često znači veći rizik od komplikacija, na primer, tromboze, venskih rana, koje se mnogo teže leče nego proširena vena uhvaćena na vreme. Paradoks je da bi rano javljanje bilo lakše, brže i jeftinije, ali se čovek odluči tek kada više nema izbora.

Posao koji dodatno opterećuje noge

Osim stida, postoji i faktor koji se gotovo nikad ne pominje u istom tekstu sa proširenim venama, a to je vrsta posla.

- Zanimanja koja uključuju nošenje teških terete, građevina, dostava, rad u magacinu, fizički rad uopšte, dodatno opterećuju vene na drugačiji način od dugog stajanja ili sedenja. Svako podizanje tereta privremeno povećava pritisak u venama nogu. Kod nekoga ko to radi po ceo dan, godinama, taj pritisak se ponavlja na stotine puta dnevno. To je rizik koji je, u poređenju sa hormonskim faktorima kod žena, mnogo manje istražen i mnogo manje pominjan, iako pogađa veliki broj muškaraca - kaže dr Jocić.

Šta bi trebalo da se promeni

Za kraj, dr Jocić izdvaja da poenta nije u tome da se ženama oduzme prostor u razgovoru o proširenim venama, nego da se u njega doda i ono što nedostaje.

Kompresione čarape mogu da ublaže tegobe, ali ne uklanjaju proširene vene Foto: Shutterstock

- Ne kažem da bi trebalo manje pričati o ženama i trudnoći, to je važna tema. Kažem da bi muškarac koji primeti tešku, otečenu nogu posle radnog dana trebalo da zna da to nije samo umor, i da nije "žensko pitanje" koje se njega ne tiče. Što pre dođe, to je jednostavnije i rešenje - zaključuje dr Jocić.