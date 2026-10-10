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Priprema za operaciju ne počinje ulaskom u operacionu salu, već nizom pregleda i analiza koji lekarima omogućavaju da procene koliko je organizam spreman za hirurški zahvat. Čak i kada se pacijent oseća dobro, određeni zdravstveni problemi mogu da povećaju rizik od komplikacija tokom anestezije i operacije. Kardiolog dr Tamara Urošević na Instagramu objašnjava koje preglede obuhvata preoperativna priprema i zbog čega su oni važni za bezbednost pacijenta.

- Pre svake hirurške intervencije neophodno je uraditi preoperativnu pripremu kako bi se procenilo opšte zdravstveno stanje pacijenta i smanjio rizik od mogućih komplikacija tokom i nakon operacije. Preoperativna priprema podrazumeva pregled interniste, kardiologa i anesteziologa, koji daju procenu i odobrenje za planiranu hiruršku intervenciju - novodi dr Urošević.

Osnovni paket obuhvata:

pregled kardiologa,

EKG,

ultrazvuk srca,

osnovne laboratorijske analize,

rendgenski snimak srca i pluća.

Ultrazvuk srca pokazuje koliko efikasno srce pumpa krv i da li postoje značajna oboljenja zalistaka Foto: Shutterstock

Zašto su važni pregledi pre operacije

Preoperativnim pregledima lekari mogu da otkriju poremećaje koji povećavaju rizik tokom operacije, poput nepravilnog srčanog ritma, oslabljene funkcije srca, anemije ili poremećaja rada bubrega. Neka od ovih stanja dugo ne izazivaju izražene simptome, ali mogu da utiču na izbor anestezije, lekova i način praćenja pacijenta tokom zahvata.

EKG može da otkrije aritmije i određene znake poremećaja prokrvljenosti srčanog mišića, dok ultrazvuk srca pokazuje koliko efikasno srce pumpa krv i da li postoje značajna oboljenja zalistaka. Rendgenski snimak grudnog koša, kada je indikovan, može da ukaže na promene poput nakupljanja tečnosti u plućima ili znakova srčane slabosti, što može da zahteva dodatnu procenu pre operacije.