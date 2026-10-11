Bogat je vitaminima C, K i B i gvožđem, a list crnog ili belog duda tradicionalno se koristi za snižavanje nivoa šećera u krvi

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Dud je hranljivo voće koje se u tradicionalnoj medicini koristi za jačanje imuniteta, poboljšanje krvne slike i kontrolu šećera u krvi. Bogat je vitaminima C, K i B i gvožđem, a list crnog ili belog duda tradicionalno se koristi za snižavanje nivoa šećera u krvi, na šta nas podseća i prof. dr Staniša Stojiljković, nutricionista i fiziolog, na svom Instagram nalogu.

Dodatak ishrani kod dijabetesa

Veruje se da sok i plodovi duda pomažu kod malokrvnosti, jačaju cirkulaciju i smanjuju loš holesterol. Vlakna poboljšavaju varenje, a veruje se i da antocijanini i resveratrol smanjuju upalne procese u organizmu i štite mozak.

- Da li ste znali da list duda može biti zanimljiv dodatak ishrani osobama sa dijabetesom? List duda sadrži jedinjenje DNJ (1-deoksinojirimicin), koje inhibira enzim alfa-glukozidazu u crevima. Ovaj enzim učestvuje u razgradnji složenih ugljenih hidrata do jednostavnih šećera, pa njegovo usporavanje može doprineti sporijem porastu glukoze u krvi nakon obroka. Zbog toga se list duda proučava kao potencijalna prirodna podrška kontroli šećera u krvi. Ipak, važno je znati da nije zamena za terapiju, a osobe koje koriste lekove za dijabetes treba da se posavetuju sa lekarom pre njegove upotrebe - upozorava prof. Stojiljković.

Na zdravlje ne utiču samo kalorije i hranljive materije, već i stepen prerade hrane, koji može menjati način na koji organizam reaguje na obrok Foto: Rimma Bondarenko/Shutterstock

Zašto je dobro da osobe s dijabetesom koriste list duda?

- Uvek je dobro da dijabetičari koriste list duda. Alfa-glukozidaza je enzim koji blokira razgradnju složenih šećera. I zato nije loše da dijabetičari koriste list duda ili ove fermentisane čajeve i kada jedu testenine i skrob jer će tako sprečiti rast šećera u krvi. Samo ovo lišće proizvodi deoksinojirimicin (DNJ), najmoćniji inhibitor alfa-glukozidaze, koji je zarobljen u složenim molekulima lišća. Kada fermentiše, on se oslobađa i tako može da pomogne osobama s dijabetesom da spreče razgradnju složenih ugljenih hidrata do šećera - kaže profesor.

Dud u narodnoj medicini

Čaj od lista duda najčešće se koristi u narodnoj medicini za regulisanje nivoa šećera u krvi i kao diuretik, to jest, za izbacivanje viška tečnosti iz tela.

Specifične supstance iz lista duda, poput DNJ, pomažu u kontroli apsorpcije ugljenih hidrata i stabilizaciji glukoze. Čaj od duda pomaže boljem radu bubrega i olakšava izbacivanje tečnosti. Sadrži i dosta korisnih flavonoida, to jest, biljnih jedinjenja (polifenola) koja biljkama daju karakterističnu boju, miris i ukus i deluju kao snažni antioksidansi.

Čaj od duda pomaže boljem radu bubrega i olakšava izbacivanje tečnosti. Foto: Shutterstock

Kako se kuva čaj od duda?

Postoji više načina pripreme čaja od lista duda za regulaciju šećera.

Prema jednom od recepata, 50 grama lišća duda prelije se sa pola litre ključale vode i ostavi da odstoji deset sati. Potom se procedi i pije tokom dana.