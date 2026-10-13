Ova veza u oba smera nije samo zanimljiva činjenica, ona menja i to kako bi trebalo da se ponašamo, ističe naš sagovornik.

- Ako proširene vene lečimo na vreme, ne rešavamo samo izgled nogu, već i smanjujemo rizik od tromboze. S druge strane, ako je neko imao trombozu, praćenje od strane lekara ne bi trebalo da se završi kada terapija prestane. Stanje vena treba pratiti i posle, jer se promene mogu razviti godinama kasnije, često neprimetno - objašnjava dr Jocić.

Drugim rečima, lečenje proširenih vena na vreme je ujedno i prevencija tromboze, a praćenje posle tromboze je, zapravo, prevencija proširenih vena.