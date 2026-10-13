Tromboza i proširene vene povezane su više nego što mislite: Vaskularni hirurg otkriva kako
Proširene vene često se doživljavaju kao estetski problem, iako mogu da imaju ozbiljne zdravstvene posledice, među kojima je i tromboza. Međutim, veza između ova dva oboljenja mnogo je složenija nego što se obično misli, a posebno je važno ono što može da se dogodi nakon što se tromboza uspešno izleči. Povodom Svetskog dana tromboze, 13. oktobra, dr Dario Jocić, vaskularni hirurg, za naš portal otkriva zašto problemi sa venama ne moraju da se završe nestankom krvnog ugruška i na šta bi pacijenti trebalo da obrate pažnju čak i godinama nakon lečenja.
- Kada se govori o vezi između proširenih vena i tromboze, skoro uvek se čuje ista rečenica da proširene vene povećavaju rizik od tromboze. To je tačno, ali je samo pola priče. Manje je poznato da veza ide i u suprotnom smeru i da tromboza, čak i kada se uspešno izleči, kasnije može da dovede do proširenih vena. To nije jednosmerna ulica, već krug koji se, ako ništa ne preduzmemo, sam nastavlja - objašnjava dr Jocić i podseća zašto proširene vene mogu da dovedu do tromboze.
- Proširene vene znače da krv u nogama sporije teče i da se deo nje vraća unazad, umesto da normalno ide ka srcu. Kada krv duže "stoji" u nozi, veća je šansa da se u njoj stvori ugrušak. Zato proširene vene same po sebi povećavaju rizik od tromboze, bez obzira na sve ostalo kod pacijenta - sugeriše naš sagovornk.
Posledice nakon tromboze
Ovaj deo priče je, kaže on, do sada i najviše pominjan, najčešće kroz upozorenja trudnicama, gojaznim osobama, pušačima, ili ljudima koji su preležali kovid. Manje se priča o onome što dolazi posle.
- Tu dolazimo do dela koji pacijenti najčešće ne očekuju. Krvni ugrušak, dok prolazi kroz venu, može da ošteti male "zaliske" koji sprečavaju da se krv vraća unazad. Čak i kada se ugrušak potpuno povuče i tromboza je izlečena, ti zalisci ostaju oštećeni. Krv onda počinje da se vraća unazad, i vremenom se, na tom istom mestu, razviju nove proširene vene, nastale baš zbog prethodne tromboze - kaže dr Jocić.
Ovo stanje, dodaje on, ume da nosi i oticanje nogu i promene na koži, ne samo proširene vene. I baš to je, prema njegovim rečima, deo koji nedostaje u većini dosadašnjih priča o ovoj temi. Pacijent koji je preležao trombozu, čak i ako misli da je "gotovo" jer je ugrušak nestao, trebalo bi da zna da za njega rizik od proširenih vena tek počinje.
Ova veza u oba smera nije samo zanimljiva činjenica, ona menja i to kako bi trebalo da se ponašamo, ističe naš sagovornik.
- Ako proširene vene lečimo na vreme, ne rešavamo samo izgled nogu, već i smanjujemo rizik od tromboze. S druge strane, ako je neko imao trombozu, praćenje od strane lekara ne bi trebalo da se završi kada terapija prestane. Stanje vena treba pratiti i posle, jer se promene mogu razviti godinama kasnije, često neprimetno - objašnjava dr Jocić.
Drugim rečima, lečenje proširenih vena na vreme je ujedno i prevencija tromboze, a praćenje posle tromboze je, zapravo, prevencija proširenih vena.
Istraživanje o znanju i zabludama u Srbiji
Sve ovo otvara jedno veće pitanje, koliko su ljudi u Srbiji uopšte upoznati, ne samo sa vezom između tromboze i proširenih vena, već i problemom proširenih vena uopšte. Koliko je pogrešnih uverenja, mitova i zabluda i dalje prisutno? Prema rečima dr Jocića, taj odgovor do sada niko nije ni tražio.
- Iako se poslednjih godina dosta pisalo i govorilo o proširenim venama, u Srbiji nikada nije urađeno istraživanje u opštoj populaciji, koje bi pokazalo šta ljudi zaista znaju, a šta pogrešno veruju o proširenim venama, njihovom lečenju i vezi sa trombozom, trudnoćom, dijabetesom... Ovakvo istraživanje je važno, zato što su proširene vene jedna od najčešćih hroničnih bolesti, koja pogađa otprilike trećinu opšte populacije. Ono šte je nekad rađeno kod nas, ograničeno je na lekare i pacijente. Kod venskih bolesti je zapravo problem što se mnogo više ljudi ne leči, nego što se leči, tako da zapravo i ne znamo šta misle oni koji imaju proširene vene, ali se nisu javili lekaru. Mi smo, u stvari, sve vreme samo pretpostavljali šta su stavovi i koliki je stepen informisanosti ljudi u Srbiji na ovu temu - kaže dr Jocić i najavljuje prvo istraživanje te vrste kod nas.
Cilj istraživanja, kaže on, nije samo da pokaže koliko se toga ne zna, već i gde tačno treba usmeriti buduću edukaciju. Rezultati će nam pokazati koga, o čemu i na koji način bi trebalo dodatno informisati.
- Tek kada budemo imali prave podatke, a ne pretpostavke, moći ćemo da kažemo da li ljudi u Srbiji znaju da proširene vene i komplikacije venskih bolesti nisu dve odvojene priče, već krug koji se, ako se prepozna na vreme, može i prekinuti - zaključuje dr Jocić.
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