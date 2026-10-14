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Suplementi su postali deo svakodnevice mnogih ljudi, ali njihova korist ne zavisi samo od toga šta uzimamo, već i od toga da li su našem organizmu uopšte potrebni. Prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine, na Instagramu objašnjava zašto bi suplementacija trebalo da bude prilagođena svakom pojedincu, koliko je važno strpljenje da bi se osetili njeni efekti i koje hranljive materije posebno preporučuje za očuvanje zdravlja.

- Ono što svima preporučujem jeste uzimanje omega-3 masnih kiselina, koje blagotvorno deluju na krvne sudove i na masnoće u krvi. Ove kiseline najviše se nalaze u plavoj ribi, a mi generalno nemamo naviku da je jedemo. Dakle, skuša je na vrhu, pa onda haringa, pa tuna, inćuni, losos i tako dalje. Skušu preporučujem svima, ribu koja nije iz uzgoja i koja je svima dostupna. Možda se njen miris ne dopada većini našeg stanovništva, ali je izuzetno zdrava. Dva puta nedeljno minimum - savetuje prof. dr Vešović i dodaje da uz to, čak i ako jedemo ribu, nije loše uzimati omega-3 masne kiseline.

- Iz iskustva govorim da je vitamin D u deficitu kod naših ljudi. Zato bi trebalo da uradimo analizu vitamina D u krvi i bilo bi dobro, ukoliko je ta vrednost niska, da se posavetujemo koji vitamin D da uzimamo - sugeriše profesor.

Omega 3 masne kiseline blagotvorno deluju na krvne sudove i na masnoće u krvi, dok je nedostatak vitamina D kod nas čest Foto: Shutterstock

Kako izvući najveću korist od suplemenata

Prof. dr Vešović zagovornik je uzimanja suplemenata, ali ističe da bi suplementacija trebalo da bude personalizovana.

- Prvo treba da razumemo da li je osobi s kojom razgovaramo potreban suplement. Ako jeste, onda da vidimo koji suplement, u kojoj dozi, koliko dugo i sa kojim ciljem. Nakon što dođemo do neke tačke, razmišljamo da li toj osobi suplement više nije potreban ili treba da nastavimo sa suplementacijom - navodi doktor.

Koji suplement, u kojoj dozi, koliko dugo i sa kojim ciljem, pitanja su za lekare, a ne za laike Foto: Shutterstock

Kod suplemenata, za razliku od lekova, efekat može da se očekuje nakon određenog vremenskog perioda, jer suplement treba da "popuni neki jaz koji postoji u organizmu".