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Proteini su postali zvezde savremene ishrane – nalaze se u proteinskim napicima, pločicama, jogurtima, a jelovnici bogati mesom, jajima i mlečnim proizvodima često se predstavljaju kao prečica do vitke linije i mišićavog tela.

Međutim, dok se sve više govori o njihovim prednostima, postavlja se pitanje gde je granica između korisnog unosa i preterivanja. Može li ishrana sa previše proteina da ugrozi zdravlje, optereti bubrege ili dovede do drugih neželjenih posledica, pitali smo prof. dr Vesnu Dimitrijević Srećković, endokrinologa.

- Napravljena je nova piramida ishrane koja favorizuje unos proteina, ali mislim da to može da bude veoma opasno po zdravlje i da nosi povećan rizik za bubrežno popuštanje, aterosklerozu i nastanak karcinoma. U ranijim preporukama koje koristim ceo radni vek imali smo 55 do 60 odsto ugljenih hidrata iz voća, povrća i žitarica, masti od 25 do 30 procenata, dominantno maslinovo ulje 11 do 15 procenata, a belančevine su činile 14 do 16 odsto dnevnog kalorijskog unosa. Danas se sve okreće u korist proteina, ugljeni hidrati se smanjuju za 20 odsto od ranijih preporuka, a belančevine se povećavaju na 25 do 30 odsto.

Doktorka ističe da o ovoj temi govori sa posebnom odgovornošću jer se decenijama bavi bolestima bubrega, a pre više od 30 godina je i doktorirala na temu enzima N acetil-beta glukozaminidaze (NAG-a) kao ranoig pokazatelja bubrežnog oštečenja pre mikroalbuminurije kod pacijenata obolelih od dijabetes melitusa.

- Ljudi koji su na hiperproteinskoj ishrani stavljaju svoje bubrege pod veliko opterećenje, kod njih nalazimo povećan klirens kreatinina i povećanu brzinu glomerulske filtracije. Jednog dana kad dodje do bubrežnog oštečenja proteini počinju da “cure”, bubrezi ih propuštaju i javlja se proteinurija gubitak proteina koji se pojavljuju u urinu. Tada pada nivo proteina u serumu, osoba počinje da otiče i razvija se manifestno bubrežno oštečenje.

Hiperproteinska ishrana: Kako previše proteina ugrožava bubrege i zdravlje Foto: Shutterstock

Drugi potencijalni rizik, kaže, odnosi se na povezanost prekomernog unosa određenih izvora proteina sa povećanim rizikom od pojedinih malignih bolesti.