Vakcinacija može da nas zaštiti od virusa gripa, ipak i pored toga lekari zapažaju da se mnoge osobe obraćaju za pomoć tek kada dođe do komplikacija

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Virus gripa ove godine je malo poranio, prvi slučajevi izolovani su već izolovani u Beogradu. Kako kažu stručnjaci, možemo da očekujemo da će se grip širiti. Dani su sve hladniji, počinju i porodična slavska okupljanja, zbog čega lekari očekuju više slučajeva gripa od novembra meseca.

Vakcinacija može da nas zaštiti od virusa gripa, ipak i pored toga lekari zapažaju da se mnoge osobe obraćaju za pomoć tek kada dođe do komplikacija, upale pluća ili sinusa. U razgovoru za portal Zdravlje Kurir, prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, podseća nas da grip nije banalna bolest - u određenim okolnostima za neke osobe grip je i smrtonosna bolest.

Dominira svinjski grip

Virus gripa registrovan je ove godine nešto ranije u nekoliko zemalja u SAD. Dominantan tip virusa je A (H1N1), u narodu poznat kao svinjski grip. U Srbiji je zvanično počela vakcinacija protiv gripa. „Batut“ najavljuje da je za sezonu 2026/2027. godine planirano i ugovoreno 315.000 doza vakcine protiv gripa, od kojih 288.000 trivalentnih vakcina (Torvaxflu) proizvođača Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ i 27.000 trivalentnih vakcina (Vaxigrip) proizvođača Sanofi Paster.

Dr Obradović apeluje da se vakcinišemo dok smo zdravi i da ne čekamo da počne sezona gripa.

- Uvek je bilo osoba koje dođu i kažu: „Neću da se vakcinišem protiv gripa jer sam se prošle godine vakcinisao i tek sam se onda razboleo.“ A u stvari, šta je u pitanju? Antitela se stvaraju tek 14 dana po prijemu vakcine. Za tih 14 dana, dok se ne razviju antitela, osoba može da se razboli - kaže doktorka.

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa, navode stručnjaci „Batuta“ Foto: Shutterstock

Prošle godine imali smo "supergrip"

Prvi slučajevi virusa gripa izolovani su u Beogradu, u Severnoj Americi i Aziji imamo već veliki broj osoba inficiranih gripom. Dr Obradović upozorava da virus sada dolazi i do nas.

- Prošle godine, pri kraju prošle sezone, imali smo virus A H3N2. Njegova varijanta, subklada K, izazvala je veliku pometnju. Ali sada u trovalentnoj vakcini koju proizvodi Torlak imamo u vakcini dva tipa virusa gripa A - H3N2 i H1N1, i treći B. Vakcina se zove Torvaxflu i namenjena je svakom starijem od 18 godina – objašnjava dr Obradović.

Varijanta subclade K (naučno je klasifikovana kao J.2.4.1) je genetski podtip sezonskog gripa A(H3N2) koji je počeo intenzivno da se širi krajem 2025. godine. Zbog brzog širenja u nekim delovima sveta prozvan je "supergrip" (superflu), iako su svetske zdravstvene organizacije objasnile da nije reč o novoj pandemiji, već o intenzivnijoj sezonskoj mutaciji.

"Poklon" iz vrtića

Dr Obradović potvrđuje da se dobar broj osoba obrati lekaru tek kada dođe do komplikacije.

- Dođu ljudi i kažu: ovo mi je „poklon“ od deteta iz vrtića, jer su škole i vrtići često najveći rasadnici gripa. Pričaju: „Kod mene u kancelariji pola ljudi kija, kašlje, svi su takvi.“ Dovoljno je da jedna osoba sa gripom dođe na posao, virus gripa je kapljična infekcija, jako brzo se širi, što znači da čovek može zdrav da ode na posao, a da se vrati kući s gripom – naglašava dr Obradović.

Dr Obradović dodaje da su decembar, februar i mart meseci kada imamo najveći broj obolelih od gripa, a sve počinje obično krajem novembra s prvim porodičnim slavama i nastavlja se u decembru.

Statistika gripa u Srbiji Kako navodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, tokom 41. izveštajne nedelje, od 5. do 11. oktobra 2026. godine, u Srbiji je zabeleženo 6.639 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a trend obolevanja je u porastu u odnosu na prethodnu nedelju. Laboratorijski je potvrđeno pet slučajeva gripa od početka sezone, od kojih četiri tokom posmatrane nedelje, a kod svih je utvrđen virus gripa tipa A(H1N1)pdm09. Najviše stope obolevanja od bolesti sličnih gripu zabeležene su kod dece uzrasta do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina.

Virus gripa je kapljična infekcija, jako brzo se širi, Foto: Shutterstock

Može li se grip "preležati na nogama"?

Iako često mislimo da je grip bezazlena bolest i nešto što se može „preležati na nogama“, dr Obradović nas podseća da virus gripa može da bude dosta teško oboljenje koje se sastoji iz dva dela.

- Prvi je onaj virulentni deo i traje 5 do 6 dana, imamo visoku temperaturu do 40 stepeni. Javlja se jaka malaksalost, bol u mišićima, u zglobovima, čovek se oseća kao da je pregazio tenk i infekcija narušava imunitet. U drugoj fazi dolazi do sekundarne infekcije, onda imamo razne upale sinusa, bronhitise, upale pluća. Virus influence nije ni najmanje banalno oboljenje. Apel je zato da se na vreme vakcinišemo, pogotovo osobe starije od 65 godina, hronični pacijenti, osobe s oslabljenim imunitetom, ljudi koji su dosta u kontaktu s drugim osobama - kaže dr Obradović.

Naše domaće pijace su sada prepune paprike u kojoj ima najviše vitamina C. Foto: Shutterstock

Kako da se još zaštitimo od gripa?

Jak imunitet je osnova zdravlja, ali dr Obradović napominje da mnoge osobe misle o imunitetu tek kada dođe do zdravstvenih problema, kada se javi neka virusna infekcija.