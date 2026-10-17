Da li biste jeli potpuno isto mesec dana da biste smršali? Nutricionista otkriva dva primera jelovnika
Šta ako biste narednih mesec dana, ili čak tri meseca, svakog jutra doručkovali isto, za ručak jeli identičan obrok, a večeru pripremali po jednom te istom receptu? Bez svakodnevnog smišljanja jelovnika, komplikovane nabavke i stalnog brojanja kalorija. Upravo na tome zasniva se novi trend mršavljenja koji se širi društvenim mrežama, a njegovi zagovornici tvrde da im ovakav režim olakšava kontrolu apetita i telesne težine. Koliko je, međutim, zdravo mesecima jesti istu hranu i može li jednostavnost da ima svoju cenu, za naš portal objašnjava nutricionista Jovana Srejić Ferluga.
- Praksa konzumiranja istih obroka tokom 30, 60 ili 90 dana ima svoje prednosti i nedostatke. Kao prednosti navode se smanjenje želje za hranom, odnosno lakša kontrola apetita, jednostavna nabavka, uvežbana priprema kod osoba koje nemaju iskustva sa kuvanjem, kao i lakše pridržavanje zadatog kalorijskog nivoa i ciljanog, visokog unosa proteina. Vremenom se pamte i količine namirnica, pa se funkcioniše bez kuhinjske vage - objašnjava Jovana Srejić Ferluga.
Ipak, ono što ovaj režim čini jednostavnim istovremeno predstavlja i njegov najveći nedostatak.
- Najveći nedostatak ovakvog pristupa jeste ograničena raznovrsnost namirnica, koja dugoročno može da dovede do nedovoljnog unosa pojedinih vitamina, minerala i drugih važnih nutrijenata - upozorava nutricionista.
Dva primera jelovnika
Dva takva jelovnika, koja je na svom Instagram nalogu predstavila nutricionista Jovana Srejić Ferluga, sadrže po 1.450 kalorija i 140 grama proteina dnevno.
Prvi jelovnik
- Doručak: Pet belanaca, jedno celo jaje, 30 g spanaća i 30 g hleba od kiselog testa.
Ručak: 150 g piletine, 150 g pirinča, sveže povrće i soja sos.
Užina: 200 g obranog svežeg sira i 200 g borovnica.
Večera: 170 g mlevene ćuretine, 150 g pirinča i grilovano povrće.
Drugi jelovnik
- Doručak: 250 g grčkog jogurta sa 20 odsto mlečne masti, 20 g proteina, 100 g malina i kašika meda.
Ručak: 240 g tunjevine u sopstvenom soku, 150 g pirinča, paradajz i krastavac.
Užina: Voda, proteinski prah i jabuka.
Večera: 150 g fileta lososa, 180 g mladog krompira i 100 g zelene boranije.
Da li je ovo dobro rešenje?
Iako prednost daje raznovrsnoj ishrani, naša sagovornica ne odbacuje u potpunosti ideju ponavljanja obroka, naročito kada je reč o praktičnom rešenju za dane ispunjene obavezama.
- Kao nutricionista, prednost dajem raznovrsnoj i nutritivno uravnoteženoj ishrani, ali smatram da i ponavljanje obroka može da bude praktično rešenje za određene osobe, pod uslovom da je jelovnik pravilno osmišljen. U trenutku kada se ljudi lako odlučuju da smršaju korišćenjem farmakoterapije sa dosta neželjenih dejstava (ozempik, GLP-1 lekovi), ovaj ponavljajući jelovnik nije tako loša opcija, pogotovo kao rezervna opcija za dane kada ne stignete da se posvetite nabavci i pripremi - zaključuje Jovana Srejić Ferluga.
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