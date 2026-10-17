Ponavljanje istih obroka može da olakša mršavljenje, ali i da ograniči unos važnih hranljivih materija

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Šta ako biste narednih mesec dana, ili čak tri meseca, svakog jutra doručkovali isto, za ručak jeli identičan obrok, a večeru pripremali po jednom te istom receptu? Bez svakodnevnog smišljanja jelovnika, komplikovane nabavke i stalnog brojanja kalorija. Upravo na tome zasniva se novi trend mršavljenja koji se širi društvenim mrežama, a njegovi zagovornici tvrde da im ovakav režim olakšava kontrolu apetita i telesne težine. Koliko je, međutim, zdravo mesecima jesti istu hranu i može li jednostavnost da ima svoju cenu, za naš portal objašnjava nutricionista Jovana Srejić Ferluga.

- Praksa konzumiranja istih obroka tokom 30, 60 ili 90 dana ima svoje prednosti i nedostatke. Kao prednosti navode se smanjenje želje za hranom, odnosno lakša kontrola apetita, jednostavna nabavka, uvežbana priprema kod osoba koje nemaju iskustva sa kuvanjem, kao i lakše pridržavanje zadatog kalorijskog nivoa i ciljanog, visokog unosa proteina. Vremenom se pamte i količine namirnica, pa se funkcioniše bez kuhinjske vage - objašnjava Jovana Srejić Ferluga.

Ipak, ono što ovaj režim čini jednostavnim istovremeno predstavlja i njegov najveći nedostatak.

Za osobe s viškom kilograma jednolični jelovnik može da bude privremeno, praktično rešenje Foto: Shutterstock

- Najveći nedostatak ovakvog pristupa jeste ograničena raznovrsnost namirnica, koja dugoročno može da dovede do nedovoljnog unosa pojedinih vitamina, minerala i drugih važnih nutrijenata - upozorava nutricionista.

Dva primera jelovnika

Dva takva jelovnika, koja je na svom Instagram nalogu predstavila nutricionista Jovana Srejić Ferluga, sadrže po 1.450 kalorija i 140 grama proteina dnevno.

Prvi jelovnik Doručak: Pet belanaca, jedno celo jaje, 30 g spanaća i 30 g hleba od kiselog testa.

Ručak: 150 g piletine, 150 g pirinča, sveže povrće i soja sos.

Užina: 200 g obranog svežeg sira i 200 g borovnica.

Večera: 170 g mlevene ćuretine, 150 g pirinča i grilovano povrće. Drugi jelovnik Doručak: 250 g grčkog jogurta sa 20 odsto mlečne masti, 20 g proteina, 100 g malina i kašika meda.

Ručak: 240 g tunjevine u sopstvenom soku, 150 g pirinča, paradajz i krastavac.

Užina: Voda, proteinski prah i jabuka.

Večera: 150 g fileta lososa, 180 g mladog krompira i 100 g zelene boranije.

Raznovrsnost ostaje ključna za uravnoteženu ishranu Foto: Shutterstock

Da li je ovo dobro rešenje?

Iako prednost daje raznovrsnoj ishrani, naša sagovornica ne odbacuje u potpunosti ideju ponavljanja obroka, naročito kada je reč o praktičnom rešenju za dane ispunjene obavezama.

- Kao nutricionista, prednost dajem raznovrsnoj i nutritivno uravnoteženoj ishrani, ali smatram da i ponavljanje obroka može da bude praktično rešenje za određene osobe, pod uslovom da je jelovnik pravilno osmišljen. U trenutku kada se ljudi lako odlučuju da smršaju korišćenjem farmakoterapije sa dosta neželjenih dejstava (ozempik, GLP-1 lekovi), ovaj ponavljajući jelovnik nije tako loša opcija, pogotovo kao rezervna opcija za dane kada ne stignete da se posvetite nabavci i pripremi - zaključuje Jovana Srejić Ferluga.