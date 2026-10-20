Važno pitanje nije samo: „Da li jedete meso?“ Važno je i kako izgleda svakodnevna ishrana, čime zamenjujete namirnice koje izbegavate

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Ograničen unos crvenog i prerađenog mesa često se razmatra kao jedna od mera prevencije određenih malignih bolesti. Ipak, uticaj načina ishrane na rizik od raka razlikuje se u zavisnosti od vrste karcinoma i ukupnih prehrambenih navika Ipak, ova dijeta ne može da se posmatra kao apsolutna zaštita od raka. Istraživanje na 1,8 miliona ljudi pokazalo je da odgovor zavisi od načina ishrane i vrste karcinoma, piše na svom Instagram profilu dijetetičar Aleksandra Lišanin.

Šta je pokazalo istaživanje?

Istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Cancer navodi da su osobe koje jedu ribu, ali ne i meso, imale značajno niži rizik od raka debelog creva i rektuma, dojke i bubrega.

- Kod vegetarijanaca je zabeležen niži rizik od nekoliko malignih bolesti, ali viši za jedan tip raka jednjaka. Kod vegana u glavnoj analizi nije utvrđen statistički značajno niži rizik ni za jedan ispitivani karcinom, dok je za rak debelog creva i rektuma utvrđen značajno viši rizik. U dodatnoj analizi ovo povećanje se smanjilo i više nije bilo statistički značajno - kaže Lišanin.

Rezultati pokazuju povezanost, ali ne dokazuju uzrok.

- Važno pitanje nije samo: „Da li jedete meso?“ Važno je i kako izgleda svakodnevna ishrana, čime zamenjujete namirnice koje izbegavate i da li unosite sve potrebne hranljive materije - objašnjava Lišanin.

Kod vegetarijanaca je zabeležen niži rizik od nekoliko malignih bolesti, ali viši za jedan tip raka jednjaka. Foto: Shutterstock

Napomena Ovaj sadržaj je informativnog karaktera i možda neće odgovarati svima koji imaju slične zdravstvene tegobe. Zdravstvene preporuke se pružaju individualno u skladu sa potrebama, stanjem i zdravstvenim profilom svake osobe.

U proseku, tokom 16 godina u navedenom istraživanju praćena je pojava 17 malignih bolesti u različitim grupama ishrane. Sve grupe ispitanika poređene su s osobama koje jedu crveno i/ili prerađeno meso.

Šta je umanjilo rizik od raka prostate i raka debelog creva?

Osobe koje su jele živinsko meso, ali ne i crveno ili prerađeno meso, imale su 7 odsto niži rizik od raka prostate u poređenju sa osobama koje su jele crveno i/ili prerađeno meso.

Konzumacija isključivo ribe, bez mesa, značajno je smanjila rizik od raka debelog creva. Ipak, ni u jednoj od dve navedene grupe nije potvrđen manji rizik od ostalih vidova karcinoma.

- Vegetarijanci, osobe koje ne jedu meso i ribu, ali koriste jaja i/ili mlečne proizvode, imali su značajno niži rizik od razvoja raka pankreasa, dojke, prostate, bubrega i multiplog mijeloma. S druge strane, imali su i značajno viši rizik od skvamoznoćelijskog raka jednjaka - piše Lišanin.

Vegetarijanci su imali značajno niži rizik od razvoja raka pankreasa, dojke, prostate, bubrega i multiplog mijeloma Foto: Shutterstock

Vegani

Kod osoba koje ne jedu nikakve vrste životinjskih namirnica nije utvrđen statistički značajno niži rizik ni za jedan ispitivani karcinom. Ipak, ustanovljen je statistički viši rizik od raka debelog creva i rektuma.

Rak debelog creva i rektuma - tri različita rezultata

U poređenju s osobama koje jedu crveno i/ili prerađeno meso, ljudi koji su konzumirali samo ribu, bez mesa, imali su za 15 odsto manji rizik od raka debelog creva i rektuma.

U poređenju s vegetarijancima nije bilo statistički značajne razlike, dok su vegani imali za 40 odsto viši rizik od raka debelog creva i rektuma. Ipak, posle dodatnog prilagođavanja, ovaj za 40 odsto veći rizik se smanjio.

Šta je bitno?

Lišanin ističe da ovaj rad ne dokazuje da određene vrste ishrane izazivaju ili eliminišu rizik od određenih karcinoma.

- Izbegavanje namirnica samo po sebi ne garantuje kvalitetnu i nutritivno potpunu ishranu. Važan je i kvalitet onoga što jedete, a ne samo ono što ne jedete - podseća nas Aleksandra Lišanin.