Kakao u kombinaciji s medom može da bude alternativa kafi, ali je važno voditi računa o načinu pripreme i individualnim zdravstvenim okolnostima

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Jedna šolja kakaoa dnevno može da bude alternativa kafi, a ovaj napitak sadrži minerale i biljna jedinjenja koja i naučnici proučavaju zbog njihovog uticaja na zdravlje.

Kakao je mnogo više od sastojka za omiljeni topli napitak.

Bogat je mineralima i biljnim jedinjenjima, među kojima su flavonoli i drugi polifenoli, koji su predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg povoljnog delovanja na organizam. U kombinaciji s medom može da bude alternativa kafi, ali je važno voditi računa o načinu pripreme i individualnim zdravstvenim okolnostima.

Podstiče rad hormona zaduženih za dobro raspoloženje

Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković, endokrinolog, govori o sastavu kakaoa, njegovom mogućem uticaju na raspoloženje i kardiovaskularno zdravlje, kao i o tome kome se savetuje oprez sa dodavanjem meda.

- Kakao je bogat magnezijumom, cinkom, hromom, bakrom, manganom, kalijumom i gvožđem, a sadrži i flavonole koji mogu da doprinesu odbrambenim funkcijama organizma. Mnogobrojne studije pokazale su da kakao ima povoljan efekat na stvaranje endorfina, dopamina i serotonina, što utiče na opuštanje, otklanjanje stresa i bolje raspoloženje. Jedna šolja kakaoa, po mogućstvu organskog, sa vodom ili mlekom može se konzumirati umesto jedne kafe. Može se staviti u provrelu vodu ili mleko, ili u malo prohlađenu proključalu vodu, kako bi se sačuvali antioksidansi - kaže dr Dimitrijević Srećković.

Kakao je prirodna superhrana bogata antioksidansima koja štiti srce i mozak, popravlja raspoloženje i daje energiju kada se koristi u svom čistom, gorkom obliku Foto: Shutterstock

Med se često dodaje toplim napicima poput kakaoa zbog ukusa, ali i zbog svojih nutritivnih svojstava. Ipak, prema rečima doktorke, važno je da osobe sa određenim metaboličkim poremećajima vode računa o njegovom unosu.

- Osobe koje nemaju metabolički sindrom, predijabetes, dijabetes, sindrom policističnih jajnika ili hiperinsulinizam mogu da koriste kašičicu meda zajedno sa kakaom ili čajevima. Med je bogat vitaminima A, B i C, magnezijumom, gvožđem, kalcijumom, cinkom, selenom, natrijumom i kalijumom. Ima antivirusno i antiseptično dejstvo i stimuliše imuni sistem.

Kakao možete da uvrstite u ishranu na nekoliko načina: - Crna čokolada: birajte onu koja sadrži najmanje 70–85% kakaoa.

- Topli ili hladni napici: pomešajte kakao sa mlekom ili biljnim napitkom.

- Smuti: dodajte kakao omiljenom smutiju za bogatiji ukus.

- Pudinzi: koristite kakao u čia ili pirinčanom pudingu.

- Veganski čokoladni mus: izmiksajte avokado, kakao, bademov napitak i urme kao prirodni zaslađivač.

Med je bogat vitaminima A, B i C, magnezijumom, gvožđem, kalcijumom, cinkom, selenom, natrijumom i kalijumom Foto: Shutterstock

- Med ne bi trebalo stavljati u vreo čaj ili kakao, već u prohlađen napitak, kako bi se sačuvala njegova korisna i blagotvorna svojstva. Kakao ne bi trebalo da piju deca mlađa od tri godine zbog mogućih alergijskih reakcija.

Kakao je riznica antioksidanasa

Naša sagovornica ističe da se u medu nalaze probiotske bakterije važne za normalan rad digestivnog sistema i imunitet.

- Kakao sprečava stvaranje krvnih ugrušaka i koristan je za zdravlje srca i krvnih sudova, reguliše krvni pritisak i značajan je u prevenciji infarkta i šloga. To je namirnica koja sadrži najviše antioksidanasa u odnosu na bilo koju drugu namirnicu. Divlji sirovi kakao je najbolji izvor antioksidanata (flavonola, polifenola, katehina i epikatehina), koji blokiraju aktivnost slobodnih radikala i preveniraju brojne poremećaje i bolesti.

Pored minerala i antioksidanasa, kakao sadrži i jedinjenja koja imaju različite efekte na organizam, od stimulativnog delovanja do povezanosti sa osećajem zaljubljenosti.