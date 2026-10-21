Kakao s medom umesto kafe: Endokrinolog otkriva kako utiče na raspoloženje, srce i krvne sudove
- Kakao s medom može da bude zamena za kafu: utiče na raspoloženje, a zbog flavonola i polifenola povezuje se i sa boljim zdravljem srca i krvnih sudova.
- Med se dodaje tek u prohlađen napitak, a oprez se savetuje osobama sa metaboličkim sindromom, predijabetesom, dijabetesom i deci mlađoj od tri godine.
Jedna šolja kakaoa dnevno može da bude alternativa kafi, a ovaj napitak sadrži minerale i biljna jedinjenja koja i naučnici proučavaju zbog njihovog uticaja na zdravlje.
Kakao je mnogo više od sastojka za omiljeni topli napitak.
Bogat je mineralima i biljnim jedinjenjima, među kojima su flavonoli i drugi polifenoli, koji su predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg povoljnog delovanja na organizam. U kombinaciji s medom može da bude alternativa kafi, ali je važno voditi računa o načinu pripreme i individualnim zdravstvenim okolnostima.
Podstiče rad hormona zaduženih za dobro raspoloženje
Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković, endokrinolog, govori o sastavu kakaoa, njegovom mogućem uticaju na raspoloženje i kardiovaskularno zdravlje, kao i o tome kome se savetuje oprez sa dodavanjem meda.
- Kakao je bogat magnezijumom, cinkom, hromom, bakrom, manganom, kalijumom i gvožđem, a sadrži i flavonole koji mogu da doprinesu odbrambenim funkcijama organizma. Mnogobrojne studije pokazale su da kakao ima povoljan efekat na stvaranje endorfina, dopamina i serotonina, što utiče na opuštanje, otklanjanje stresa i bolje raspoloženje. Jedna šolja kakaoa, po mogućstvu organskog, sa vodom ili mlekom može se konzumirati umesto jedne kafe. Može se staviti u provrelu vodu ili mleko, ili u malo prohlađenu proključalu vodu, kako bi se sačuvali antioksidansi - kaže dr Dimitrijević Srećković.
Med se često dodaje toplim napicima poput kakaoa zbog ukusa, ali i zbog svojih nutritivnih svojstava. Ipak, prema rečima doktorke, važno je da osobe sa određenim metaboličkim poremećajima vode računa o njegovom unosu.
- Osobe koje nemaju metabolički sindrom, predijabetes, dijabetes, sindrom policističnih jajnika ili hiperinsulinizam mogu da koriste kašičicu meda zajedno sa kakaom ili čajevima. Med je bogat vitaminima A, B i C, magnezijumom, gvožđem, kalcijumom, cinkom, selenom, natrijumom i kalijumom. Ima antivirusno i antiseptično dejstvo i stimuliše imuni sistem.
- Crna čokolada: birajte onu koja sadrži najmanje 70–85% kakaoa.
- Topli ili hladni napici: pomešajte kakao sa mlekom ili biljnim napitkom.
- Smuti: dodajte kakao omiljenom smutiju za bogatiji ukus.
- Pudinzi: koristite kakao u čia ili pirinčanom pudingu.
- Veganski čokoladni mus: izmiksajte avokado, kakao, bademov napitak i urme kao prirodni zaslađivač.
- Med ne bi trebalo stavljati u vreo čaj ili kakao, već u prohlađen napitak, kako bi se sačuvala njegova korisna i blagotvorna svojstva. Kakao ne bi trebalo da piju deca mlađa od tri godine zbog mogućih alergijskih reakcija.
Kakao je riznica antioksidanasa
Naša sagovornica ističe da se u medu nalaze probiotske bakterije važne za normalan rad digestivnog sistema i imunitet.
- Kakao sprečava stvaranje krvnih ugrušaka i koristan je za zdravlje srca i krvnih sudova, reguliše krvni pritisak i značajan je u prevenciji infarkta i šloga. To je namirnica koja sadrži najviše antioksidanasa u odnosu na bilo koju drugu namirnicu. Divlji sirovi kakao je najbolji izvor antioksidanata (flavonola, polifenola, katehina i epikatehina), koji blokiraju aktivnost slobodnih radikala i preveniraju brojne poremećaje i bolesti.
Pored minerala i antioksidanasa, kakao sadrži i jedinjenja koja imaju različite efekte na organizam, od stimulativnog delovanja do povezanosti sa osećajem zaljubljenosti.
- Kakao sadrži i teobromin, alkaloid koji stimuliše centralni nervni sistem i srce, širi krvne sudove i ima diuretski efekat. Zbog bogatstva gvožđem, kakao može da koriguje nivo serumskog gvožđa kod osoba sa anemijom. Kakao sadrži i feniletilamin, jedinjenje koje se luči kada smo zaljubljeni.