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Svake jeseni se ponavlja isti savet da iskoristite hladnije vreme i konačno operišite proširene vene. Taj savet zvuči logično, ali vaskularni hirurg dr Dario Jocić za naš portal kaže da je, u stvari, zastareo i da postoji mnogo važniji razlog zašto je jesen bitna za vaše vene, a koji nema nikakve veze sa terminom za operaciju.

- Nekada se zaista verovalo da se vene operišu samo zimi. To je dolazilo iz vremena kada nije bilo klima uređaja, pa je leti bilo teže i pacijentu i lekaru. Danas, sa modernim metodama kao što su laser, skleroterapija ili medicinski lepak, operacija se radi u lokalnoj anesteziji i ne zavisi od godišnjeg doba. To je, jednostavno rečeno, mit koji se održao iz navike, ne iz medicinskog razloga - kaže dr Jocić.

Ako operacija ne zavisi od sezone, postavlja se pitanje, zašto onda jesen uopšte pominjati? Odgovor dr Jocića ide u sasvim drugom pravcu.

- Kada padne temperatura, krvni sudovi se prirodno stežu, oticanje se smanjuje, noge su lakše nego leti. Pacijenti mi tada često kažu da im je "mnogo bolje". Problem je što to olakšanje ne znači da je bolest nestala, znači samo da se simptomi manje vide. Vena koja ne radi kako treba, i dalje ne radi kako treba, bez obzira na to koliko je napolju stepeni - objašnjava dr Jocić.

Drugim rečima, jesen ne smiruje bolest, samo je čini manje vidljivom. A to, kaže vaskularni hirurg, zna da bude problem, jer upravo kada se osećamo najbolje, najlakše je odložiti pregled za "kad bude ozbiljnije".

Najbolji trenutak za pregled nije kada vas noge najviše bole, naprotiv Foto: Shutterstock

- To je paradoks koji viđam svake godine. Leti ljudi dolaze zabrinuti jer ih noge bole i otiču, pa požele brzo rešenje. Čim zahladni, ista ta osoba pomisli da je problem rešen sam od sebe i otkaže pregled. U međuvremenu, bolest polako napreduje, neprimetno, mesecima - kaže dr Jocić.

Zašto je jesen ipak dobar trenutak, ali ne zbog operacije

Postoji, ipak, jedan razlog zbog kog jesen ima smisla povezati sa brigom o venama, samo ne onaj uobičajeni, dodaje naš sagovornik.

- Jesen je sezona kada se vraćamo na posao, u školske i radne rutine, i kada ponovo oblačimo duže pantalone i čarape. To praktično znači da je mnogo lakše redovno nositi kompresivne čarape nego leti, kada ih niko ne želi da pokazuje. Ako je neko leti izbegavao terapiju kompresijom zbog vrućine ili izgleda, jesen je trenutak da se ta navika vrati - kaže dr Jocić.

Zato bi, prema njegovim rečima, jesen trebalo da bude podsetnik za pregled i proveru stanja vena, ne zato što je to "sezona operacija", nego zato što je to trenutak kada su simptomi najmanje izraženi, pa je lako prevariti sami sebe da je sve u redu.

- Najbolji trenutak za pregled nije kada vas noge najviše bole. Najbolji trenutak je baš sada, kada vam je lakše, jer tada možemo da vidimo pravo stanje vena, bez panike i bez otoka koji sve dodatno otežavaju - zaključuje dr Jocić.