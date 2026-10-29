Globalna kampanja podstiče ljude da zapamte pravilo FAST – akronim od prvih slova engleskih reči za „lice“, „ruke“, „govor“ i „vreme“, kao najvažnije znake na koje treba obratiti pažnju:

F (Face) – Lice: Proverite da li je jedna strana lica opuštena. Proverite simetričnost osmeha.

A (Arms) – Ruke: Zamolite osobu da podigne obe ruke. Da li jedna sama pada nadole?

S (Speech) – Govor: Da li je govor nejasan ili čudan?

T (Time) – Vreme: Ako se pojavi bilo koji od ovih znakova, odmah pozovite hitnu medicinsku pomoć (tel. 194).